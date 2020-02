Derfor har vi vinterferie

Endelig vinterferie!

Det er sju uker siden juleferien var over, i tillegg skal vi pine oss gjennom fem arbeidsuker til før det er påske. Det er klart vi må slappe av litt nå.

Men hvem har pålagt at Norge skal gå for halv maskin i februar, midt mellom jul og påske?

Hvorfor har vi egentlig vinterferie?

Fylkesferiemann...?

Den mest pålitelige kilden på nettet, Wikipedia, har garantert svaret.

Her står det at: «Det er fylkesmannen i hvert fylke som avgjør når det skal være vinterferie».

Vi må ringe fylkesmannen!

– Hvorfor har vi vinterferie?

– Jeg må innrømme at jeg ikke vet hvorfor vi har vinterferie. Jeg håper det er for å gå på ski, så er det en passelig avstand mellom jul og påske, sier fylkesmann i Rogaland, Lone Merethe Solheim.

– Men er det ikke du som bestemmer når vi skal ha vinterferie?

– Denne beslutningen tas blant skolesjefene. I gamle dager var nok fylkesmannen mer delaktig her, sier Solheim.

– Så du er ikke feriesjef, slik som Wikipedia sier?

– Nei, den artikkelen må nok oppdateres. Jeg skulle derimot gjerne vært feriesjef, det høres veldig hyggelig ut, sier Solheim og ler.

Jon Ingemundsen

Mysterium

Høstferien er en annen «inneklemt» ferie, men som i motsetning til vinterferien har en klar historie.

I gamle dager fikk elever høstferie for å hjelpe til med å høste potetene. Derfor fikk ferien også navnet «potetferien».

Vinterferien har derimot vært et mysterium. Debatten om hvordan ferien oppsto raste i 2016, da kommentator Jan Arild Snoen i Aftenposten gikk inn for å avskaffe den.

«Skoleferiene er for mange og kommer til feil tid», skrev han.

Avisen koblet på Oslo skolemuseum, som heller ikke hadde en god forklaring på hvordan ferien oppsto, og ba folk om å komme med tips.

Jarle Aasland

Tok fra juleferien

Men fylkesmannen nevnte skolesjefene. Skolesjefen i Stavanger heter Jørn Pedersen. Er det han som også er feriesjef?

– He he he.

Pedersen ler godt av tittelen, men han mener også å ha en god forklaring på hvorfor vinterferien faktisk finnes.

– Juleferien var lengre før vi fikk vinterferie. Når alt kommer til stykke, så var vel tanken at elevene hadde godt av å komme seg ut og være i aktivitet, sier han.

– Når var det vi fikk vinterferien da?

– I 1957. Forløperen til vinterferien var under krigen, da skolene holdt stengt for å spare på brenselsutgiftene.

Faksimile

– Men er det du som bestemmer når vi skal ha vinterferie? Er du feriesjefen?

– Vi har et fora for alle skolesjefene i Rogaland som også fylkesmannen er en del av. Jeg var faktisk i et møte der vi diskuterte når vi skulle ha vinterferie, det var rett før jul. Så ja, jeg er litt feriesjef.

– Har du vinterferie?

– Ikke riktig ennå, men det er det som er fint med å jobbe i skolen er at alle jeg er sjef for er på ferie. Da er det lettere for meg å ta ferie også etter hvert, sier feriesjefen.