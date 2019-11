Byas Åpne Meny Lukk

Vågen kan til tider minne om en maurtue. Her går, haster og sjangler folk i finsko og høye hæler fra et sted til et annet, mens måkene fisker ut det de kan av friterte godsaker fra søppeldunkene.

Fra toppen av Torgtrappene har du fullt utsyn over hjertet av Stavanger. Du kan høre den svake dunkingen fra nattklubben på Skansekaien og latteren fra gjestene på Pubn.

Lørdagskvelder som dette viser tydelig hvorfor Stavanger har rykte på seg for å være en god utelivsby. Konsentrasjonen av utesteder er tett, de festglade er mange, og det tar deg ikke mange minuttene fra den brune bula til et fasjonabelt dansegulv.

Men på byen er det ikke alle som setter like stor pris på Tou-pilsen eller en Vodka Red Bull. Håndverksølet har for lengst blitt en del av drikkeutvalget på byen, og nå kan du bli med på en liten øl-tour.

Tommy Ellingsen

Pub-promenaden

Langs Vågen ligger flere av Stavangers mest populære vannhull. Barene er kjent for å samle mennesker, særlig på de få finværsdagene som Vestlandet kan by på. Det er stor sjanse for at du har havnet her når noen har spurt deg: «Ska me ut og ta ei øl?»

På den klassiske utepils-promenaden åpnet også Burgers and Beers ved årsskiftet. Her finner du over 100 forskjellige øl på menyen, i tillegg til burgere, som navnet tilsier.

Er du derimot på jakt etter enda mer variasjon, og noe som kan utfordre smaksløkene ytterligere, kan du gå et lite stykke til. I nabogata finner du Cardinal, som er i en helt egen klasse.

Kristian Jacobsen

Øl-jungelen

Har du først kommet innenfor dørene, kan det være vanskelig å gå igjen. Ved årsskiftet listet New York Times opp 52 steder du burde reise til i 2019, denne puben var en av dem. Her finner du over 500 ulike typer øl og 100 ulike typer single malt whisky. Cardinal står oppført på en 36. plass over verdens beste barer, ifølge ølnettstedet Ratebeer.

Guinness var det mest rocka ølet som fantes, og hveteøl ... det var jo helt hinsides

Baren åpnet 16. mai 1986 og daglig leder Tom Erichsen har vært med siden dag én.

– Da var det renhetsloven som gjaldt. Guinness var det mest rocka ølet som fantes, og hveteøl ... det var jo helt hinsides, mimrer Erichsen og ler.

På den tiden hadde Cardinal rundt 20 til 30 øl og restaurant i andre etasje. Matkonseptet er for lengst skrotet til fordel for drikkevarene. Dette ble gjort etter at ølutvalget vokste seg større og større.

– Da vi passerte 200 øl, begynte vi å merke interessen for alvor. Da fikk vi gjester fra hele landet som kom til oss for å smake på forskjellige øl, sier Erichsen.

Tommy Ellingsen

Pubens bibel, den store ølboka, trykkes og endres rundt ti ganger i året. Lista over forskjellige øl er på 165 sider og kan guide deg gjennom jungelen av drikkevarer. Men er du i tvil, er det alltids lov å forhøre seg med bartenderen eller en av utestedet sju ølkelnere.

Erichsen forteller at det aldri ble gjort sport i å ha flest øl, men at det var mangfoldet og tilbudet Cardinal ønsket å tilby gjestene sine. Ølboomen som herjet for noen år tilbake har også gagnet en gammel traver som Cardinal. Det har gjort øl til en mer seriøs drikkevare.

Kristian Jacobsen

– Det har helt klart gjort noe med interessen til mannen i gata, det merker vi her også. Folk har blitt mer kresne, men vi er nok over den største boomen, sier han.

– Hvilken retning tar Cardinal videre?

– Det vil nok bli enda mer lokalt. Samtidig er cider veldig interessant. Jeg har selv vært på hoteller i Hardanger som ikke tilbyr prosecco, men sverger til lokal cider. Det står det stor respekt av, sier Erichsen.

Jon Ingemundsen

Fargespraket servering

Du trenger ikke henge med hodet dersom besøket på Cardinal ble litt for kort. Vi er fortsatt ikke halvveis gjennom ølmenyen til Stavanger.

Ta til høyre når du går ut døra fra Cardinal og følg gata 200 meter. Da vil du ende opp i Øvre Holmegate.

Første baren som møter deg er På Kornet. Her kommer du til en lun pub med levende lys. Lyden fra høyttalerne overdøver heller ikke dere som skal løse verdensproblemer eller bare vil bli bedre kjent med Tinder-daten.

Pål Christensen

På Kornet har 20 tappelinjer, flere av dem fylt opp med lokale varianter fra bryggeri som Lervig, Yeastside Brewing Company og Salikatt. I den andre enden av lokalet finner du også en restaurant. Her kan du nyte et bedre måltid av indrefilet og kveite, eller få servert småretter som ostefat eller spekemat ved bardisken.

Beveger du deg videre oppover Øvre Holmegate, kommer du til den velkjente Fargegata. Det som for 15 år siden var en gate som var erklært død, fikk nytt liv høsten 2005 med flere malingsstrøk.

Så har barer og kafeer gjort sitt inntog, Øvre Holmegate har blitt Stavangers nye bargate. Her går Fredrik (20) og onkel Edvard (50) ut for å ta seg en øl eller tre. Kanskje til og med bestemor Gerd, som nærmer seg 80, slår til med et glass vin før det blir for seint. Uteserveringene er som regel stappfulle på varme finværsdager, slik som hos Bøker og Børst, som har gatas største ølutvalg.

Jonas Haarr Friestad

På innsiden er det derimot bakverk på bardisken som møter deg først. Lukten av kaffebønner og lyden av en hvesende kaffemaskin kan få deg til å lure om det i det hele tatt er en bar, og ikke en tradisjonell kafé? Bak disken er det derimot hele 17 tappelinjer, 10 av dem inneholder håndverksøl, hvor halvparten av dem er lokale varianter. På flaske har Bøker og Børst hele 300 ulike ølvarianter. I hyllene er det bøker du kan bla i, brettspill du kan bryne deg på, og avisene ved inngangsdøra er like ferske som kakene på disken.

Utestedet Crikus er også en av gatas spesialister på øl. Her finner du til enhver tid 12 håndverksøl på tap og rundt 90 på flaske. En laidback stemning, med en salong som kunne tilhørt bestemor og sittebåser av skinn. Lydvolumet blir derimot mye høyere, og plassen trangere, når det drar mot natt.

Lars Kristian Aalgaard (arkivfoto)

Øl - Svette - Tårer (ØST)

Ved inngangen i 2019 bodde det 134.000 mennesker i Stavanger, ifølge SSB. Dette er 15.000 flere enn for 10 år siden. Storhaug er en bydel hvor det har blitt bygget mange nye leiligheter i løpet av denne perioden. Dette har ført til at bydelen i øst nærmest har fått sitt eget lille sentrum.

Vi er nok ikke like nerdete nå som vi var da vi åpnet. Da sa vi at den eneste plassen det skulle være pils

Fra Fargegata og Vågen tar det deg knappe 25 minutters gange til østre bydel, som også ruger på en rik ølhistorie. Her holdt Tou Bryggeri til, siddisens lokale bryggeri. I 2003 tok derimot Ringnes over ølproduksjonen og flyttet den til Østlandet. Folk var forbanna og oppfordret til Rignes-boikott. Dette ble starten på et nytt, lokalt bryggeri, Lervig, som i dag lever i beste velgående.

Kristian Jacobsen

Rett utenfor det gamle Tou-bryggeriet, i drikkestua til de som en gang hadde bryggeriet som arbeidsplass, åpnet Oscar Eriksen ølpuben ØST i 2014.

– Vi er nok ikke like nerdete nå som vi var da vi åpnet. Da sa vi at den eneste plassen det skulle være pils, det var i pissoaret, sier Eriksen og ler.

Han tok sjansen på å etablere en nabolagspub i et område som på den tiden kun hadde en kafé, en Coop Extra, et bakeri og et apotek. Han ble forsøkskaninen på om det var liv laga å drive utested i området. Det gikk. Omsetningen har mer enn doblet seg siden 2015.

– Det har kanskje ikke vært marked for å ha åpent sju dager i uka, men vi har gjort det likevel. Da får vi heller ta den regningen, vi bygger jo en bydel, sier Eriksen.

Kristian Jacobsen

I etterkant har flere spise- og drikkesteder slått seg ned i nærheten. Maten fra nabolagsstedene kan du ta med deg til ØST, mens du prøver deg gjennom utestedets drikkemeny, som består av 12 håndverksøl på tap og over 100 ulike flaskeøl.

– Det er et privilegium å være her. Vi har satset på å nå ut med verdens beste øl til alle, og nå bruker nabolaget oss, sier Eriksen stolt.

