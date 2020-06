Aktuelt Arbeidsliv Mange vil jobbe, men langt fra alle får muligheten. Karen (17) er en av de heldige Antall ungdommer med sommerjobb synker, samtidig vokser frykten for å ikke få en fast jobb i framtiden. Publisert: 29. juni 2020, 17:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Karen Bergøy Nedrebø (17) forteller at hun søkte mange jobber før hun fikk napp. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det er noen av vennene mine som har fått seg jobb, men det er mange flere som har lyst på, sier Karen Bergøy Nedrebø (17).

Hun har selv kjent på kroppen at det kan være utfordrende å skaffe seg en deltidsjobb. Tilfeldigvis var det en åpen CV som gjorde at hun til slutt fikk napp.

Nå er hun en av de heldige som får muligheten til å tjene noen ekstra kroner denne sommeren. To dager i uka skal hun jobbe på McDonald’s i Stavanger sentrum.

– Det er veldig fint å kunne tjene noen penger selv, så får jeg arbeidserfaring i tillegg, sier hun.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) hadde sin første sommerjobb på McDonald’s for 28 år siden. Mandag hentet hun opp igjen gamle kunstner på kjøkkenet i Stavanger sentrum. Bak er McDonald’s-eier Ronny Sigbjørnsen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Frykter for egen jobbframtid

En undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Food Folk Norge AS viser at 6 av 10 ungdommer (15 til 24 år) ønsker å jobbe ved siden av skole eller studier, samtidig synker antallet som har sommerjobb.

Rundt halvparten av 17-åringer har sommerjobb, sammenlignet med tre av fire på slutten av 90-tallet.

Samtidig svarer 35 prosent av ungdommene at de er bekymret for å ikke få seg en fast jobb i framtiden. Dette er mer enn en dobling fra 2012, da 13 prosent sa seg enige i samme påstand.

For å gjøre vondt verre: Hovedorganisasjonen Virke venter en halvering av sommerjobber på grunn av koronautbruddet.

– Jeg husker selv hvor glad jeg ble da jeg fikk jobb. Jeg fikk nye utfordringer og lærte masse. Det var bra for meg og CVen min, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap).

McFeast in the making, noe som ifølge Chesak er favoritten. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Arbeidserfaring

Hun har også tatt turen til McDonald’s i Søregata denne mandagen. Det var nemlig her hun hadde sin første sommerjobb, for 28 år siden.

Her vil hun høre mer om hva som kan gjøres for at flere får sommerjobb i framtiden, som for mange er det første møtet med arbeidslivet.

– Ikke bare er det bra for å skaffe seg arbeidserfaring, men vi vet at flere unge sliter på flere arenaer. Det å bli stilt krav til og vite at jobben man gjør blir satt pris på, er veldig gode erfaringer å ta med seg, sier Chesak.

– Hvorfor er det da færre som har sommerjobb i dag?

– Vi er blitt rikere, det er ikke nødvendigvis en forventning at man skal jobbe. Samtidig er terskelen for å få seg jobb blitt høyere, mener Chesak.

– Hva kan gjøres for at flere får sommerjobb?

– Næringslivet er nødt til å legge til rette for at unge kan prøve seg og faktisk gi dem en sjanse, sier Chesak og legger til at det finnes mye bra arbeidskraft der ute, selv om kandidaten ikke er fylt 18 år.

FAKTA: Tips til deg som vil ha sommerjobb 1. Sjekk utlysninger på nett og oppslag i lokalmiljøet Du kan bruke Finn, NAV, kommunens nettside eller andre jobbsider. 2. Bruk nettverket ditt Kjenner du noen som du tror trenger hjelp? Eller har du kommet over noe i sosiale medier? 3. Gå rundt og spør om jobb Gi et godt førsteinntrykk og møt opp på arbeidsplassen. Fortell hva du kan bidra med. 4. Skriv søknad og CV Fortell hvorfor du vil ha stillingen og hvorfor du er rett person til jobben. ...og OBS! Husk på rettighetene dine! Kilde: LO

Fra sommervikar til sjef

Ronny Sigbjørnsen er McDonald’s-sjefen som blar i søknadsbunker kontinuerlig gjennom året.

Han begynte karrieren i kjeden som sommervikar for 30 år siden. I dag er han McDonald’s største franchisetaker i Norge med seks restauranter i Rogaland og fire restauranter på Sørlandet.

– Sommerjobben er første sjanse til å lære mer om hva som kreves i arbeidslivet. Det handler om mestring og verdifull erfaring, sier Sigbjørnsen.

– Hva med dem som får en dårlig start og ikke føler at de mestrer eller klarer seg bra i sommerjobben?

– Folk er forskjellige og det vil variere hvor lang tid det tar før noen føler seg trygge i jobben. Der er det utrolig viktig at vi har gode rutiner for å være med dem i modningsprosessen. Vi er nødt til å følge opp og hjelpe dem med å blomstre, sier Sigbjørnsen.

Med litt hjelp underveis havnet burgeren i hylla, til slutt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Glade for tilliten

Til og med Chesak fikk prøvd seg bak disken og hentet fram igjen gamle kunstner. En McFeast havnet, med litt hjelp, til slutt i hylla med ferdige burgere.

Kun et par armlengder unna Mathias Cestre Hana (19) som står i kassa. Han begynte å jobbe for burgerkjeden allerede som 14-åring.

– Jeg begynte å jobbe her etter en arbeidsuke. Å få arbeidserfaring så tidlig har vært veldig verdifullt, men det har også vært bra for økonomien, sier han og ler.

Han studerer rettsvitenskap og skal etter hvert flytte til Bergen. Hverken han eller Nedrebø har planer om å gjøre karriere i burgerkjeden, men de er glade for tilliten.

– Jeg skal begynne på VG3 til høsten og etter hvert vurderer jeg å studere sykepleie. Men nå er jeg glad for at jeg har en jobb og at jeg har noe å gjøre, sier 17-åringen.

