Ja, for at et semester i solskinn og gode badetemperaturer virker fristende for en UiS-student, kan vi selvfølgelig forstå.

Men det er jo noen som går «motsatt» vei.

Brasilianske Laura Reffier (28) og bosniske Nikola Lero (28), har etter kun få dager i Stavanger rukket å få kjenne på klassisk vestlandsvær.

«Vennlige og avslappet»

Det har gjort inntrykk, til tross for at de begge kommer fra et halvår i Tyskland.

– Det er kaldt. Det må jeg innrømme. Jeg er litt redd for at det vil begrense det sosiale livet, og det synes jeg er synd, sier Lero til Byas.

I Tyskland studerer de «europeisk master i migrasjon og interkulturelle relasjoner», ved Universitetet i Oldenburg. De ser frem til å oppleve det Norge har å by på, men først trenger Reffier litt hvile...

– Hva ønsker du å oppleve her i Norge?

– Jeg ønsker å sove mye, sier hun og ler. Jeg trenger å hente meg inn fra forrige semester, forklarer hun.

Forrige semester studerte hun to ulike masterprogrammer samtidig. Nå er hun tilbake til normalen, med én mastergrad. Etter å ha hentet inn litt søvn, har hun også andre planer for oppholdet.

– Jeg har veldig lyst til å se nordlys, sier Reffier, og lyser opp.

Hun planlegger også å melde seg inn i en av idrettslagene på skolen, og se mest mulig av den norske naturen.

Etter kun én uke i Stavanger har ikke de to vennene rukket å bli kjent med så mange, men inntrykket av nordmenn er godt.

– De virker vennlige og avslappet. Jeg opplever at nordmenn er mer imøtekommende og ikke så strenge som tyskere, sier Lero.

Som studenter av faget «interkulturelle relasjoner» ønsker de selvsagt begge å bli kjent med norsk kultur og få norske venner.

Førstnevnte skal de nok klare, men det å få norske venner er de litt mer skeptiske til.

Etterlyser bedre samarbeid

Jenny Mathilde Dyrkorn (24) er oppvokst i Molde. Dette semesteret er hun i likhet med klassekameratene på utveksling i Stavanger.

– Det er spennende og rart å være på utveksling kun timer hjemmefra. Selv om jeg er norsk må jeg betale de samme skolepengene som de andre i klassen, fordi jeg er på utveksling. Jeg har også fått mange e-poster fra universitetet som lurer på om jeg vil være med på norskkurs. Det står jeg over, sier hun og ler.

Dyrkorn er imponert over kollektivtransporten i byen, skolefasilitetene og alle de sosiale tilbudene for utvekslingsstudenter.

Hun tror ikke det blir noe problem å bli kjent med andre utvekslingsstudenter dette semesteret. For det er tilbudene mange. Like mange er ikke tilbudene for å bli kjent med lokale studenter. Det synes hun er synd.

Hun tror at hvis samarbeidet mellom utvekslingsstudenter og lokale studenter hadde fungert bedre, ville det gitt flere muligheter for alle.

– Vi utvekslingsstudenter lever litt i en boble hvor vi for det meste blir kjent med andre utvekslingsstudenter. Jeg vet at de i klassen tror at mange nordmenn ikke vil snakke med oss. Det inntrykket håper jeg er endret når vi er ferdig om noen måneder.

19 ulike nasjoner

Alle som studerer samme linje ved Universitetet i Oldenburg er på utveksling i Stavanger. I klassen er 19 ulike nasjoner representert. Det synes Dyrkorn er positivt.

Hun kan fortelle om et svært godt klassemiljø. Studentene ble kjent forrige semester, da nærmest alle var nye i Tyskland. Og mange av studentene bor sammen nå.

– Det er en utrolig kul opplevelse å gå i en sånn klasse. Hver gang en foreleser stiller et spørsmål, vil det komme svar som baserer seg på 19 forskjellige kulturelle bakgrunner, utdyper Dyrkorn.

– Når man også tar med i beregningen at vi alle har forskjellig akademisk bakgrunn, med et spekter fra jus til russisk litteratur, skaper det grobunn for veldig gode og innholdsrike diskusjoner både innenfor og utenfor klasserommet.

Dette semesteret tar UiS imot 168 utvekslingsstudenter. Det tallet inkluderer ikke alle de internasjonale studentene som har søkt opptak på internasjonale mastergrader for å fullføre graden ved UiS. Disse regnes ikke som utvekslingsstudenter da de søker opptak på skolen på lik linje med norske søkere, og regnes dermed som faste UiS-studenter.