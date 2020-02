Det har vært mye fram og tilbake rundt interiørbutikken i Stavanger sentrum.

Nå er en endelig avgjørelse tatt: Både Ting og Småting i Laugmannsgata blir lagt ned.

Konkurs, gjenåpning og nedleggelse

20. januar meldte kjeden oppbud og slo seg selv konkurs.

– Det er beklagelig å meddele at det ikke har lyktes å finne en løsning for selskapet som sikrer videre drift, skrev Audun Skodvin Viken, styreleder i Ting AS, i en epost til Fædrelandsvennen, den gangen.

Kun fire dager senere bekreftet samme mann overfor E24 at konkursboet hadde blitt kjøpt opp og at selskapet ville overleve.

– Vi er glade for å kunne tilby våre mange kunder populære gave- og interiørprodukter også i fremtiden, skrev Viken i en e-post til E24.

To uker etter er det likevel bestemt at butikken legger ned. Det gjelder også butikken Småting, vegg i vegg med moderbutikken. Den åpnet i 2018 og er også et gave- og interiørutsalg, men er rettet mot barn.

Tomine Walmsness

Stor gjeld

Kjeden har i lang tid slitt økonomisk. Ifølge regnskapssiden proff.no ble det omsatt for 93 millioner kroner i 2018, men resultatet før skatt endte på nesten 14 millioner kroner i minus.

Da interiørkjeden ble slått konkurs den 20. januar, hadde den 36 millioner kroner i gjeld.

Økt netthandel er blant faktorene som har gjort det vanskelig for kjeden.

I en Instagram-post lagt ut torsdag kveld, skriver butikken følgende:

«Det er med tungt hjerte vi melder at Ting Stavanger legger ned. Butikkdrift i dag er svært krevende, og vi oppfordrer alle til å fortsette å handle i lokale butikker også i framtiden».

Skjermdump

Åpent fram til 17. februar

Da Byas var innom butikken fredag formiddag var det tettpakket med folk som ønsket å sikre seg varer til reduserte priser.

Opphørssalget varer frem til 17.februar. Da stenger både Ting- og Småting-butikken dørene. Nedleggelsen i Stavanger innebærer at fem ansatte nå må finne seg en ny jobb.

Det har ikke lyktes Byas å få en kommentar av styreleder Audun Skodvin Viken fredag. Det er derfor uklart om kjeden vil fortsette driften av Ting-butikkene andre steder.

Interiørkjeden har også butikker i Bergen, Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Oslo Lufthavn samt nettbutikk.