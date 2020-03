Aktuelt Stavanger Oslo har stengt kranene, men skjenkingen fortsetter i Stavanger Både skjenkekontrollen og kommunen er fornøyde med hvordan serveringsstedene håndterer situasjonen. Publisert: 23. mars 2020, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Noen serveringssteder holder fortsatt åpent, deriblant Frk. Pil i Østervåg. Bildet ble tatt torsdag 12. mars, samme dag flere utesteder måtte stenge dørene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi var ute på fredag. Da inspiserte vi fem steder og alle disse holdt seg innenfor de reglene som er satt, sier seksjonsleder for skjenkekontrollen, Sverre Skårland.

Denne helga ble det kjent at Oslo innfører skjenkestopp. Årsaken er at flere serveringssteder ikke klarer å overholde regelen om at gjester må holde en meter avstand til hverandre.

I Stavanger er det fortsatt noen få serveringssteder som holder åpent. Enn så lenge går det fint, mener kommunen

– Det generelle inntrykket er at de stedene som har åpent håndterer dette bra, sier beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen.

Slår hardt ned på brudd

Utelivsbransjen gikk inn i en lengre tørke torsdag 12. mars. Hvor lenge tørken varer er det ingen som vet.

Nå er det bare serveringssteder som tilbyr matservering som får lov til å holde åpent.

Beredskapssjefen sier at ulike tiltak for å begrense smitte vurderes kontinuerlig av kommuneoverlegen. Per nå har ikke kommunen ytterligere innskjerpinger rettet mot utelivsbransjen.

– Vi er ikke der at vi vurdere å stenge alle stedene ennå, men vi kommer til å slå hardt ned på eventuelle brudd, sier Nielsen.

– Hva kan konsekvensene være?

– En konsekvens kan være å inndra skjenkebevillingen, et annet er å pålegge enkeltsteder å stenge, sier beredskapssjefen.

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen. FOTO: Jon Ingemundsen

Inspeksjoner på avstand

I et brev til alle bevillingshavere i Stavanger kommune ble det varslet at skjenkekontrollen kom til å ta stikkprøver for å se om Helsedirektoratets restriksjoner ble fulgt.

Virusutbruddet har også ført til en annerledes arbeidshverdag for kontrollørene.

– Vi er veldig forsiktige og blander oss ikke inn blant gjestene. Vi inspiserer stedene utenfra. Vi går inn dersom vi må, men vi tar forholdsregler, sier Skårland.

Han bekrefter at skjenkekontrollen har blitt bedt om å følge spesielt nøye med på om avstanden mellom gjestene er stor nok.

Utelivet over store deler av landet er nærmest satt på vent som følge av koronautbruddet. Slik så det ut i Fargegata torsdag 12. mars, samme dag flere utesteder måtte stenge dørene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Stort ansvar

Kravene om avstand mener både Skårland og Nielsen er svært viktige å overholde.

Seksjonssjefen forteller at kravet gjelder alle gjester på serveringsstedet, uansett relasjon.

– Dersom dette ikke blir overholdt, kan det være aktuelt å stenge kranene i Stavanger også, sier Skårland.

Nielsen i kommunen sier at det hviler et stort ansvar på både gjester og ansatte.

– Én ting er at vi kan inndra bevilling og stenge steder, men folk må huske at man kan bli smitta på disse stedene. Dette kan føre til at folk blir alvorlig syke og i verste fall dør, sier beredskapssjefen.

