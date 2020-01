Carl Tomas (27) måtte bo på en hytte i to år for å bli ferdig med prosjektet sitt

Ja, det er gjerne litt ekstremt. Mange hadde nok tatt opp mobilen og bestilt en time hos Cutters, eller svingt innom Nikita eventuelt Hair & There.

Men Carl Tomas Nising (27) er ikke helt «there», han vil heller være «elsewhere». På alle måter. Det var helt nødvendig for å bli ferdig med musikkprosjektet han har hatt i tankene siden 2013.

– Jeg flyttet inn på en hytte i Sunnhordland. To kilometer fra en bygd med 800 innbyggere. På hytta bodde jeg i to år og lagde meg et studio i et sjøhus ikke langt unna, forteller han.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slumresanger

Ved sjøkanten fant han roen og inspirasjonen han trengte. Her sjonglerte Nising instrumenter som pumpeorgel, harpe, mandolin, fiolin og kontrabass. I tillegg ble det gjort utendørsinnspillinger i underganger, parkeringshaller, skog og mark.

Resultatet har blitt hans første album «Slumbersongs». En samlepakke han selv beskriver som korte, lekne og kunstferdige indiefolklåter.

– Det er en underliggjøring av virkeligheten, drømmer, illusjoner og realiteter, forteller 27-åringen.

– Det kan høres veldig sprøtt ut?

– Jeg har vel alltid hatt en godt utviklet fantasi, sier Nising og humrer.

– Men jeg ser ting som de er, samtidig som jeg liker å se ting som kunne vært der, forteller han.

Kunst og musikk

Helt siden Nising var ferdig på videregående har han visst at han skulle holde på med musikk og kunst. Stokkagutten begynte tidlig å gå seg vill i musikkjungelen, og «i gamle dager» lånte han så mange plater han kunne fra musikkbiblioteket, rippet dem og la dem inn på MP3-spilleren.

– Det er vel trygt å komme med den innrømmelsen nå? sier han og ler.

For ti år siden var han med på å starte opp gratisfestivalen Munkehagen sammen med brødrene Sjur og Sturle Dagsland.

Sistnevnte har han også hatt flere opptredener med, som perkusjonist, cellist, korist og generell alt mulig-mann. Mye av sin egen musikk har han imidlertid brent inne med, helt til nå. Men i motsetning til kompis og bandkollega Sturle, kjøper han trusene sine selv.

– Jeg har ikke fått noen i posten ennå. Det hadde nok blitt litt mye, sier han og ler.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

«Album»

Den 17. januar skal materialet vises fram live for første gang på Tou. I tillegg blir det en kunstframvisning som andre bidragsytere til Nisings ferske musikkprosjekt står bak.

Til tross for at 27-åringen gikk i hytteisolasjon, klippet håret med sigd og fortsatt bruker kontanter, finner du ikke det nye albumet hans på hverken vinyl eller CD.

I stedet får du hefte på 28 sider fylt med illustrasjoner og sangtekster fra albumet, samt en kode du kan bruke for å laste ned musikken.

Men ikke nok med det.

– Albumet er jo på Spotify også, sier Nising.