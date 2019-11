Nesten 2000 stemmer kom inn (<3) og Zouq tok seieren med hele 19 prosent av stemmene!

På andreplassen finner vi den tyrkiske restauranten Pasha. På siste pallplass er Rice and Noodles. Gratulerer!

Her finner dere en oversikt over alle de nominerte takeaway-stedene i 2019:

Stella Marie Brevik

Først ut

Zouq ligger i Pedersgata, hvor de har holdt til i litt over fem år, og er ifølge Rafiq Norges eneste pakistanske restaurantkjede.

I tillegg var Zouq den første pakistanske restauranten som slo seg ned i Stavanger.

Stella Marie Brevik

På Zouq er det raskt tempo og høy temperatur – steinovnen og grillen sørger for å holde vinteren ute.

Gjennom dørene kommer Wolt-bud og takeaway-kunder for å hente maten. Pakistansk mat er godt krydret og luktene sørger for at Byas-reporteren angrer på at hun kom med tom mage.

Følg med på #byasbeste:

Stella Marie Brevik

Skulle vært siviløkonom

– Jeg var nesten ferdig med masteren og skulle bli siviløkonom da noen venner lurte på om jeg ville bli med å starte en restaurant, sier Rafiq.

– Jeg sa først nei, men etter mye fram og tilbake endte jeg opp her.

Stella Marie Brevik

Å starte restaurant er ikke enkelt. Rafiq har jobbet hardt og lenge for å få restauranten opp å gå:

– Jeg er aldri ikke på jobb, sier han. – Men det er bra. Man lærer mye og det bygger karakter.

Stella Marie Brevik

Nå de først startet opp, hadde ikke Rafiq tid til å markedsføre spisestedet, men kundene dukket sakte men sikkert opp – og de kom tilbake.

– Vi fikk et godt rykte og levde på folkemunne i begynnelsen.

Følg med på #byasbeste:

Stella Marie Brevik

Utvider til neste år

Restaurant- og takeaway-stedet har nå vokst seg ut av sine nåværende lokaler, og innen utgangen av året skal restauranten ta over bygningen i Pedersgata 4 hvor de utvider med 80 sitteplasser (!!!).

Stella Marie Brevik

Rafiq er stolt over stedet han har bygd opp:

– Det er særlig én ting jeg er spesielt stolt over, og det er å se alle husholdningene som går rundt på grunn av oss.

Han ser på de ansatte. Mat-kompetansen har han hentet fra utlandet for å få de autentiske smakene.

Les også:

Stella Marie Brevik

Også må vi ikke glemme kundene da.

– Jeg står mye i butikken selv, serverer, ler og tuller med kundene. Det er mange jeg har blitt kjent med i løpet av årene, og det er alltid fantastisk å se folk komme tilbake.

Stella Marie Brevik

Gjestene Hafiz M. Abid, Numan Mustafa og Nishan Ali Naz, har tatt turen til Zouq torsdag kveld. Abid og Mustafa er kjente ansikter – de var innom på onsdag også. Naz er kun på besøk, derfor tenkte de at de måtte vise kompisen favorittstedet.

– Maten er veldig god, sier Naz.

– Og man kan se det på de ansatte. Hvordan de behandler maten og ter seg.

Kjærligheten er gjensidig: Når Zouq skal feire årets byasbeste-seier, har de også kundene i tankene:

– Vi vil gjerne gi noe tilbake til folket - det er jo dere som har stemt oss frem. Derfor vil vi førstkommende mandag (25. november, journ.anm) ha 20 prosent rabatt på hele menyen vår, forteller eier og daglig leder Rizwan Rafiq til Byas.

Whoop! Whoop!

Les også: