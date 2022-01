Aktuelt Aftenbladet ung Sjekk oversikten: Dette er takeaway-favorittene i Stavanger og Sandnes Mat levert på døren blir stadig mer populært, også her i regionen, enten det er fra sykkelbud kledd i rosa eller i blått. Publisert: 07. januar 2022, 19:00 Thommas Husevik

Fikk du maten levert på døra av et sykkelbud i fjor? Du er langt fra alene. Både Foodora og Wolt opplever sterk vekst i restriksjonsåret 2021.

Den pågående pandemien har tvunget frem endringer i vanemønsteret til oss som er glade i å spise ute, men ikke minst hos restaurantene selv.

Inngripende restriksjoner og anbefalinger har gjort sitt til at flere har måttet rigge seg for levering av mat, noe takeaway-leveringsgigantene Foodora og Wolt har tjent gode penger på.

Dette er restaurantene i Stavanger og Sandnes som fikk flest bestillinger gjennom de populære leveringstjenestene i 2021.

Foodora-favorittene

OBS: Foodora opplyser at dette ikke en rangert liste, men en tilfeldig rekkefølge:

Stavanger:

Arctic Restaurant

McDonald's Søregata

Hekkan Burger

Burger King

Los Tacos

Sandnes:

McDonald's Vågen

Hekkan Burger

Moon House

Burger King

Bankers Pizza

McDonald's i Søregata i Stavanger sentrum er på topplista til Foodora.

– Noen peker seg ut

Daglig leder i Foodora, Elisabeth Myhre, forteller at det er tett i toppen i begge byene.

– Det er tydelig at det er mange restauranter som er godt rustet i kampen om å mette kundene. Topplisten endres ofte fra måned til måned, men ser vi på 2021 som helhet er det noen restauranter som peker seg ut, sier hun.

De rosa budene har levert mat til sultne siddiser helt siden 2017, og i 2019 føyet Sandnes seg til listen over leveringssteder.

Selskapet har ingenting å klage over når det kommer til veksten i antall bestillinger. Dette doblet seg for Foodora i 2021.

– Vi er veldig klar over at vi har fått spille en avgjørende rolle og vært en livslinje for veldig mange av våre partnere i år. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til sammen. I snitt har vi hatt over 100 prosent økning i antall bestillinger. Det er ikke til å legge skjul på at ståpåviljen jeg møter i restaurantbransjen i Stavanger og Sandnes inspirerer, sier hun.

Stavanger og Sandnes har blitt viktige byer for leveringstjenesten Wolt, ifølge daglig leder Elisabeth Stenersen.

Wolt-favorittene

OBS: Dette er restaurantene flest har bestilt fra gjennom Wolt i 2021. Heller ikke Wolt oppgir restauratene i rangert rekkefølge:

Stavanger:

Yips Pedersgata

The Shack

Panzanella

Pasha

McDonald’s (Søregata)

Sandnes:

McDonald’s (Vågen)

Hekkan

Burger King

iSushi

Punk Sushi

Wolt oppgir imidlertid følgende bestillinger som favoritter fra de to byene:

Stavanger:

2 Baos & Fries (Yips Pedersgata)

Burger Meal deal (The Shack)

Kyllingspyd (Pasha)

Sandnes:

Dobbel Cheeseburger (McDonald's)

Tempura (iSushi Sandnes)

Pad Thai (Ton Noon Thai Take Away & Restaurant)

Hekkan og Punk Sushi er begge på topplista til Wolt i Sandnes.

– En firedobling

Wolt forteller at selskapet har merket seg at 2021 var et restriksjonsfylt takeaway-år.

– 2021 var et bra år for Wolt Norge, og vi hadde nærmere en firedobling i størrelse i antall ordrer sammenlignet med året før. Det ble også i fjor et annerledes år med begrensninger og strenge regler, men hvor flere nordmenn har bestilt middagen hjem på døren. Vi har også vokst mye i perioder hvor koronarestriksjonene har vært løftet over sommeren og høsten, sier daglig leder, Elisabeth Stenersen.

Hun forklarer at veksten i stor grad skyldes at tjenesten ble lansert to nye og store byer i 2021: Bergen og Sandnes.

De to største byene på Nord-Jæren har blitt et verdifult område for leveringstjenesten.

– Både Stavanger og Sandnes har vært viktige byer med god vekst for Wolt Norge. I Stavanger har vi gått fra rundt 25 butikk- og restaurantpartnere i fjor høst, til over 80 som våre kunder kan bestille fra i dag. Vi lanserte Sandnes i juni 2021, hvor vi har nærmere 40 restauranter og butikker nå, sier Stenersen.

