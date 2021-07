Aktuelt Restaurant Til høsten flytter Yips inn i nye lokaler Men spisestedet forsvinner ikke fra Pedersgata. Yips Dumpings & Digg tar fatt på den 130 meter lange flytteturen til høsten. Publisert: 25. juli 2021, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Om noen måneder skal Yips flytte fra lokalene sine i Pedersgata 33. FOTO: Pål Christensen

– Vi har rett og slett vokst ut av lokalene våre på disse to årene, og så dukket det opp en mulighet hos utleieren vi er hos nå, som hadde et nytt lokale tilgjengelig, sier daglig leder Tore Erevik.

Yips åpnet restauranten sin i Pedersgata for to år siden, men nå flytter de altså til et nytt lokale.

– Da får vi blant annet flere sitteplasser, bedre kapasitet på kjøkkenet og bedre logistikk.

Vil åpne i september

Det nye lokalet blir i Pedersgata 11, som er 130 meter fra lokalet de er i nå. Adressen er for tiden under bygging og tilhører samme kompleks som Mano også skal inn i.

– Drømmen er at vi får åpnet i løpet av midten av september eller begynnelsen av oktober, men vi vet at det kan bli noen forsinkelser.

Det viktigste for Erevik er likevel å komme på plass i de nye lokalene til julebordsesongen.

– Jeg håper vi rekker å få bygge en ny atmosfære hvor vi kan få inn den typen selskaper, legger Erevik til.

Tore Erevik er daglig leder for Yips Dumpings & Digg. FOTO: Pernille Filippa Pettersen

Utvider restaurantkonseptet

Til nå har Yips Dumpings & Digg hovedsakelig satset på take away selv om de også har sitteplasser i lokalene de er i nå. Men nå planlegger de også å utvide restaurantkonseptet.

– Vi har med oss flinke kokker på laget, og avtalen har hele tiden vært at vi skal sette basemenyen med take-awaymenyen, men at vi også skal utvide det.

I den nye restauranten skal det være en todeling, hvor de både beholder den gamle menyen og lager en ny meny med litt mer avansert mat. Det skal også investeres i baren.

– Målet er jo at folk skal kunne spise en fin middag her i helgene, og så bli sittende for å ta seg en pils i stede for å gå videre, legger Erevik til.

Yips skal inn i lokalene som er tildekket av stillaser til høyre i bildet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Fin situasjon å være i

Selv om det ble brukt mye av både tid og penger på å busse opp de nåværende lokalene, synes Erevik at det er en positiv ting å flytte.

– Grunnen til at vi flytter er jo fordi vi har så høy etterspørsel, så det er egentlig en fin situasjon å være i.

– Akkurat nå har vi litt begrensninger på hvor mye mat vi klarer på pushe ut på grunn av logistikken. Med det nye kjøkkenet får vi nesten tredoblet kapasiteten, så det gjør jo at vi får levert mat mye fortere.

