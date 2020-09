Aktuelt Utelivsbransjen Ny nattklubb i Sandnes: – Få gang på skjenking etter tolv, så er vi i mål! Så snart det blir lov å servere pils etter midnatt, åpner den nye nattklubben The End i Sandnes. Publisert: 01. september 2020, 19:00 Sindre Reinholt

Nattklubben Saturn har holdt til i Sandnes siden 2008. Snart skal The End åpne i samme lokaler. FOTO: Tommas T Skretting

– Alt som minner om den gamle nattklubben er borte vekk, forteller en blid Michael Ravndal som til vanlig drifter utestedet Tribute i Sandnes.

For et par måneder siden var han på utkikk etter et nytt sted til rockeklubben, turen gikk blant annet innom lokalet til den gamle nattklubben Saturn, som gikk konkurs tidlig i mars. Dessverre var ikke kjellerlokalet en ideell plass.

– Lokalet var altfor lite for et sted som Tribute, men Sandnes trenger minst ti utesteder til, så vi tenkte; hallo, hvorfor ikke åpne en nattklubb?

Dermed startet arbeidet med å blåse liv i kjelleren hvor folk har danset i over 20 år. Korona-sommeren som betydde Norges-ferie for mange i år, ble en arbeids-«ferie» for Michael og tre venner.

– Det har vært en enorm jobb med å fikse gulvet. Man kan ikke ha gulvteppe på en nattklubb, konstaterer Michael

Før og etter fjerning av gulvteppet: – Vi har funnet 30 år gamle ølbriketter mens vi har rydda. FOTO: Michael Ravndal

– Vi burde hatt på vernedrakter og gassmasker da vi holdt på! 20 år med drit skulle bort før vi kunne starte, så det har vært en prosess. Det er viktig for oss at alle assosiasjoner man har til det mørke hølet forsvinner. Derfor har vi kanskje overkompensert og vært litt ekstravagante, med gule gulv og fargerike vegger.

– Har ikke peiling på nattklubb

Michael har 18 års erfaring fra utelivsbransjen, men han forteller at han ikke har peiling på nattklubb.

– Vi har aldri drevet et lignende sted før, og ingen av oss går på nattklubber for å være ærlig. På en eller annen måte må vi finne ut hva slags musikk folk ønsker seg, også videre. Kanskje vi må komme oss litt ut på klubb når koronaen roer seg, tilføyer han.

Men når skal utestedet åpne?

– Nå har vi jobbet mye, så jeg skal ta meg en ferie. Så får vi se hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Det er ikke noe vits for meg å åpne en nattklubb som konkurrerer mot baren jeg allerede eier.

For alle - så lenge du er over 20

Nattklubben skal holde danseføttene i gang med coverband på fredager og lørdager, men stikker man dit i ukedagene kan man forvente pop.

– Vi håper at det blir som Tribute, en plass der folk fra 20–70 år kan møtes for å ha det hyggelig. Det er klart at det blir litt vanskelig med dansingen i starten på grunn av koronaen, men det er kanskje mulig å tegne opp noen sirkler på gulvet som folk kan danse inni med god avstand, forteller han entusiastisk og legger til:

– Vi må bare jobbe med det så godt vi kan innen for lovens rammer.

Før og nesten ferdig: – I vindusrammene skal det vises projeksjoner av ulike filmscener, som for eksempel dansing fra filmen Pulp Fiction. FOTO: Michael Ravndal

Egen cocktailbar

Er du en person som irriterer deg over folk foran i køen som bestiller et dusin drinker, slik at du må vente i ti minutter på en pils som tar 15 sekunder å tappe? Da har Michael en gladnyhet:

– Vi har cider og pils på tapp slik at man slipper den lange køen, så har vi en separat cocktailbar, med en proff bartender. Kanskje vi må til Syden for å finne den rette.

Logoen til utestedet kommer til å være godt synlig over døra i Storgata 45 i Sandnes FOTO: Michael Ravndal – Sandnes trenger minst ti utesteder til

– Siste plassen du kommer til!

Tidligere har lokalet hatt navnene: Puben på Sverre, Den Gyldne Tønne, Saturn - og nå skal skiltet over inngangsdøren lyse The End.

– Hvorfor skal nattklubben hete The End, er det inspirert av korona?

– Haha, nei, det heter The End fordi det er det siste stedet man stikker når man er ute på byen, i tillegg er det en liten referanse til bandet The Doors som vi er glade i.

Og det blir også the end for «tafsekjelleren», lover Ravndal.

– Dette skal ikke bli den nye «tafsekjelleren», alle de assosiasjonene skal nå bort, sier han og ler.

