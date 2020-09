Aktuelt Alkohol Snart åpner Bardello like ved Fargegata Bardello skal by på klassiske drinker, et unikt inventar og hyggelig atmosfære når de åpner dørene om et par ukers tid. Publisert: 06. september 2020, 19:00 Ebba Schjølberg Eiring

Fra venstre: Morten Sunde, Eirik Tjølsen, Arve og Irene Håland. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

– Tiki er en kjekk sjanger, men det blir det ikke så mye av her, sier Morten Sunde, som sammen med Eirik Tjølsen skal stå bak baren på Bardello.

Med sixpence, sofaer trukket i blå velour og mørke murvegger er det vel naturlig at store, syrlige drinker servert i en hul ananas ikke står på menyen.

– Vi skal leke oss med mer klassiske oppskrifter, skyter Eirik inn.

Klassisk vri

Med utgangspunkt i brennevin og sterke smaker, er planen å lage sin egen vri på klassikere som Old Fashioned, Negroni og Martini.

– Vi vil lage de slik at alle kan drikke dem! sier Morten.

– Vi har bestemt oss for å ha vakthund i stedet for vakter fra PSS, spøker Eirik Tjølsen, her avbildet med Morten Sunde og hunden hans. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Ifølge bartenderne vil de gjøre noe spennende med drinkmenyen, som vil være unikt for Bardello. Men nøyaktig hva som vil dukke opp på menyen, vet de ikke. Barene er fremdeles ikke ferdig bygget, og varene er ikke engang bestilt.

– Ideene er satt, men drinkene er ikke det, sier Morten, og flirer mens han sier at det er vanskelig å blande drinker uten brennevin i hus.

Bardello ligger i Øvre Holmegate 11, like ved Fargegata. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Fornøyd med plasseringen

– Er det ikke litt skummelt å åpne et utested under en pandemi?

– For oss har det egentlig vært greit, for vi har fått gjort veldig mye i perioden ting har vært stengt, forteller Arve Håland, eieren av Bardello.

Han sier at de har planlagt å åpne bar i ett år, før de til slutt leide lokalene i Øvre Holmegate 11.

– Vi havnet her på grunn av lokasjonen, sier Arve.

Lokalene ligger vegg i vegg med Armadillo, i forlengelsen av Fargegata.

– Jeg synes lokasjonen er helt glimrende, spesielt nå som trykket i Stavanger har flyttet seg mer og mer mot Fargegata, legger Morten til.

Bardello-eierne Arve og Irene Håland håper baren kan åpne for gjester 15. september. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Ba...bo...Bardello?

Morten forklarer at de ønsker å lage en bar som er vintage i stilen, og som gjestene ønsker å være i over tid.

– Når du går inn i lokalet, skal du få en følelse av at det er nytt - men ikke nytt, forteller Morten.

– Vi ville ta vare på detaljene fra det gamle bygget, sier medeier Irene Håland, som kan fortelle at lokalene tidligere har vært et trykkeri. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Ved spørsmål om hvor inspirasjonen til navnet er hentet fra, ler de fire bak Bardello godt.

– Det har gått noen forbi og sagt at vi har stavet det feil, sier Arve, og legger til:

– Men det har vi jo ikke!

Med mørkt interiør og et tydelig preg av stilen fra tidlig 1900-tall, kan man jo ane hvorfor folk tenker at de har stavet feil.

– Det viktigste er at folk husker navnet, sier Arve.

Morten begraver imidlertid mistanken om at noe annet enn cocktails og litt fingermat skal serveres på Bardello:

– Fra gammelt av i USA var det to store barer, Bordello i Michigan og Cotton Club i New York som vi har latt oss inspirere fra.

– Alt skal bli gjort grundig. Vi ønsker en håndverker-tilnærming på det, sier Morten Sunde, her avbildet med Eirik Tjølsen, Arve og Irene Håland. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Live-musikk

I lokalet har de også klar en liten scene for live-musikk, hvor Morten ser for seg at det skal spilles bluegrass og jazz. Han er tydelig på at Bardello skal være en plass man kan komme til for å slappe av.

– Det skal ikke være noen stressfaktor her inne!

Men det er først når baren har åpnet. Nå jobber de fire på spreng for å få klar baren, er spente på å komme i gang.

– Det må bare lykkes, jeg ser ingen grunn for at det ikke skulle det, avslutter en optimistisk Morten.

Publisert: 06. september 2020, 19:00