H&M fjerner «plus size» fra butikkene, men det har vært levebrødet til Torild i 30 år Torild Goa startet sin egen butikk da hun ikke fant plagg som passet henne. Hun synes det er trist at en klesgigant som H&M dropper «plus size»-klær i sine butikker. Publisert: 17. mars 2020, 20:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder ved PIP Stormote, Torild Goa, har solgt klær i store størrelser i 30 år. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det er trist. Trist for kundene som trenger et slikt tilbud, sier daglig leder ved PIP Stormote, Torild Goa.

Søndag skrev Byas at H&M dropper salget av «plus size» fysisk i butikk. Plaggene vil nå kun være tilgjengelige i kjedens nettbutikk.

– Vi ser at etterspørselen for H&M+ er større på nettbutikken enn i våre fysiske butikker, og salget avgjør hvor vi tilbyr de ulike konseptene, sa pressekontakt i H&M Norge, Thea Kjendlie.

Avgjørelsen har fått flere til å reagere på sosiale medier. Goa, som har livnært seg på salg av klær i store størrelser, mener avgjørelsen ødelegger selvbildet til folk.

– Det er veldig nedbrytende å gå i en butikk og ikke finne noe som passer, sier hun.

FAKTA: PIP Stormote Klesbutikk som startet opp i Stavanger sentrum mars 1990. Etablerte også egen avdeling i Kristiansand i 2005. Butikken har fem ansatte i Stavanger, tre personer i Kristiansand. Butikkene har i perioden 2014 til 2018 hatt en stabil omsetning på 8 millioner kroner i året, viser regnskapstall fra Proff.no. PIP Stormote startet også opp butikk på Kvadrat i 1992, men utsalget ble lagt ned i 2013.

Fra utstillingsdukke til jobb

Det var nettopp denne frustrasjonen som fikk henne til å starte opp sin egen butikk for 30 år siden. Jakten på klær i størrelse 42 var en prøvelse.

– Du hadde store herre-t-skjorter, ellers var det nærmest ikke mulig å få tak i store nok klær, sier Goa.

Året var 1990 og adressen Sølvberggata 25.

30 år senere er adressen den samme, det samme gjelder også noen av de ansatte. Eneste forskjellen er at lokalet har blitt større og personene eldre.

– Jeg husker jeg sa at jeg aldri skulle jobbe her, mimrer Maren Goa Pierce og ler.

Datteren startet butikkarrieren med å leke utstillingsdukke i vinduet som 7-åring. Hun delte også ut blomster til potensielle kunder på åpningsdagen.

Fra 12-årsalderen hjalp hun kunder i butikken, men det var først mot slutten av tenårene at hun tok på seg større ansvar. En ansatt ble sykemeldt og Pierce skulle vikariere fram til personen kom tilbake. Siden har hun blitt værende.

– Og nå har jeg en datter på 8 år. Hun hjelper blant annet til med å feste på alarmer, sier Pierce og smiler.

Stavanger Aftenblad besøkte PIP Stormote på åpningsdagen. Da var det selvsagt at Goa (t.v.) måtte vise fram det største plagget hun hadde til salgs: Et bukseskjørt i størrelse 56. FOTO: Aftenbladet

Familiebedrift

Hjørnet i Sølvberggata er og blir en familiebedrift. Til tross for at de kun er fem ansatte, spøker Goa med at bedriften har tre butikksjefer.

– Alle gjør litt av alt. Det er det som er så fint med å ha så flinke ansatte, jobben blir gjort uansett, sier hun.

Goas ektemann fungerer som både vindusvasker, regnskapsfører og vaktmester. Sammen har de en sønn som er tømrer. Han kjenner sin besøkelsestid dersom noe må fikses. Er det større prosjekter på gang, blir det invitert til familiedugnad.

– Butikken er et hjertebarn, det blir en livsstil. Det er synd at det blir færre slike familiebedrifter. Da blir noe av lidenskapen borte, sier Goa.

Dette har vært hjemmet til PIP Stormote i 30 år. Planen var en jubileumsfeiring til helga, men feiringen er nå utsatt på grunn av virussituasjonen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

God sentrumsmiks

Stavanger har heldigvis flere som fortsatt består. Rolfsen har blant annet holdt det gående siden 1924. Idsøe har vært byens slakter i snart 200 år. I et slikt selskap blir PIP bare ungdommen å regne.

Samtidig er den nevnte trioen eldre enn mange andre som prøver lykken med eget utsalg. Variasjonen mellom gamle travere og ungfolene i bybildet er uvurderlig, mener Stavanger Sentrum.

– Det er viktig med kunnskap og kompetanse enten man er gammel eller ny i gamet. Det er også viktig med en god balanse mellom de store dragerne og de mindre og uavhengige. Her står Stavanger sentrum sterkt, skriver prosjektleder i sentrumsforeningen, Asgeir Sand, i en e-post til Byas.

Han synes det står stor respekt av at PIP har holdt hjulene i gang siden 1990.

– Selv om varehandelen – og spesielt innen klær og sko - er inne i en turbulent periode, betyr dette at det fremdeles er mulig for nisjebutikker å lykkes. Det viktigste for å prestere godt i dagens marked er kunnskap, attraktivitet og relevans, det mener jeg PIP absolutt har, skriver Sand.

Goa og Goa Pierce. Maren sa selv at hun aldri skulle begynne å jobbe for mamma, men det ble sånn til slutt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Har livets rett

Relevant vil det alltid være. Goa peker på at folk må ha klær. I PIPs tilfelle er det ikke alltid bare klær, noen ganger også litt støtte, gode ord og motivasjon.

– Den største utfordringen vi har er å få kundene til å føle seg vel uansett hvilken størrelse de bruker. Når vi klarer det, er dette også den største gleden ved å jobbe her, sier Goa.

– Hvor er PIP om 30 år da?

– Da er jeg 90 og jeg håper jeg slipper å holde på så lenge. Men jeg håper vi er her fremdeles, for jeg mener absolutt vi har livets rett.

