Så mange fikk bedre eksamenskarakter etter klaging

En gjennomgang Aftenposten har gjort av 37.819 eksamensklager fra hele landet de siste fire årene viser også at i åtte av ti tilfeller ble karakteren stående, og at under 1 prosent av klagene førte til at elevene gikk ned i karakter.

Fra 2016 og 2019 ble det levert mellom 208.000 og 214.000 eksamensbesvarelser på vårparten i de 25 største fagene i grunnskolen og på videregående. Disse eksamenene ble hvert år klaget på mellom 9.000 og 9.800 ganger, noe som tilsvarer 4,3 prosent.

De fagene det lønte seg å klage på i størst mulig grad, var engelsk 10. trinn og sosialkunnskap. 32 prosent av dem som klagde, fikk bedre karakter. Færrest fikk bedre karakter i fagene matte 2P og matte 2P-Y (praktisk matematikk), der 3,3 prosent fikk et bedre resultat, skriver avisen.

Avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet sier vurderingen av eksamen slik den er i dag, med åpne oppgaver som ikke bare har ett riktig svar, vil alltid innebære skjønn og dermed at sensorer ikke alltid er helt enige.

– Ingen er tjent med at det er en variasjon på flere karakterer, men det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner fra disse tallene alene, sier Larsen-Evjen.