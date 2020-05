I sommer vil splitter nye griller vente deg både i parken og på stranda

Eldre griller fikses også opp, slik som denne i Badedammen. Fra venstre: Håkon Fossmark (utvalg for miljø og utdanning), Daria Maria Johnsen (gruppeleder i MDG), Rune Askeland (leder for utvalg miljø og utbygging), og Thomas Bendiksen fra utvalg for by og samfunnsutvikling. FOTO: Lone Sætre