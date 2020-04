Aktuelt Russetid Større arrangementer gikk i vasken: Russen venter nå på enda en avgjørelse Lørdag ga kulturministeren beskjeden både Festival-Norge og russen fryktet. Forbud mot arrangementer med over 500 deltakere forlenges frem til 1. september. Nå har russestyret i Sør-Rogaland håp om å få feire i mindre samlinger. Publisert: 27. april 2020, 15:08 Lone Sætre Journalist

Russen fikk festet fra seg frem til 17.mai i 2019. Noe russetog i år blir det ikke. FOTO: Marie von Krogh (arkiv)

Rogalandsrussen valgte å vente med å sette en dato på russefeiringen - i motsetning til Oslo og Viken som satset på natt til 16. juni.

I helgen kom meldingen om at forbud mot arrangement med over 500 deltakere forlenges. Nå er russen spent på hvilken beskjed som kommer torsdag 30. april; blir det lov til å arrangere samlinger på mer enn fem personer?

– Helgens avgjørelse var egentlig forventet. Store arrangementer som Landstreff Stavanger var avlyst uansett. For mange var det kanskje en lettelse å få en endelig beskjed, sier Thea Willoch Rettedal (18), russepresident ved Sandnes videregående skole.

Klamrer seg til håpet om å feire russetiden til sommeren

Maks 5-regelen det står på

Hun forteller at det store håpet nå er rettet mot torsdagens avgjørelse.

– For vår del er vi ikke nødt til å være over 500 mennesker samlet på et sted. Vi kan fortsatt ha en god, og kjekk russerfeiring med 50 til 200 stykk. Det folk frykter aller mest er at maks 5-regelen skal gjelde hele sommeren, sier Rettedal.

Thea Willoch Rettedal (18) forteller at russen skal feire uten å bryte noen regler. FOTO: Privat

Russepresident ved Jåttå Videregående, Mathias Torstensen (18), er enig:

– Jeg håper virkelig det blir mulighet for å samles i litt mindre grupper. Da kunne ihvertfall russen samles separat i vaner og busser for eksempel, sier Torstensen.

Han legger til at denne løsningen kan bli vanskelig for «vandreruss» (russ som ikke tilhører buss eller van, red.anm), som kanskje vil gå glipp av disse samlingene.

Russestyret har valgt å vente på torsdagens beskjed før videre avgjørelser tas.

– Er det fare for at hele russefeiringen kan bli avlyst?

– Vi skal fremdeles gå i dress og feire 13 års skolegang. Det store spørsmålet er hvor stor festen blir, og hvor mange som kan samles. Noe dåp blir det ikke, men det var vi forberedt på. Russerfeiring blir det uansett, men hvordan den blir vet vi ikke helt enda, svarer Rettedal.

Russen får tilbud om billetter til andre festivaler etter LS-avlysning

Torstensen forteller at de må se an situasjonen, og ta det derfra.

– Det er selvfølgelig en risiko for at russetiden ikke blir noe av, men vi må bare vente og se. Jeg har fortsatt et håp om at noe positivt kan skje, legger han til.

Det blir ikke Landstreff i Kongeparken, men nå håper russen at de i det minste kan feire sammen i vaner og busser. FOTO: Carina Johansen (arkiv)

Venter med å ta på seg dressen

Rettedal og Torstensen forteller at de fleste i Sandnes og Stavanger venter med å ta på seg russedressen.

– Vi oppfordrer folk til å vente, med tanke på fellesskapet som skapes når alle har dressene på samtidig. Likevel skal selvfølgelig de som vil ha den på nå få lov til det, sier Torstensen.

Rettedal forteller at russen kommer til å gjøre det beste ut av situasjonen, samtidig som de følger retningslinjer fra myndighetene.

– Personlig tenker jeg at vi må ta de beskjedene som kommer, og prøve å finne en måte å feire på uten å bryte noen regler, sier hun.

