Aktuelt Kollektivtrafikk Har endret prisene: Så mye må du betale for bussbilletten nå Her er oversikten over hva som har blitt billigere og dyrere. Publisert: 02. november 2020, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Politikerne har kuttet kraftig i flere av prisene. De nye takstene trådte i kraft 1. november. FOTO: Pål Christensen

Dette blir billigere:

24-timersbilletten for en sone senkes fra 95 til 60 kroner, to soner fra 145 til 110 kroner og tre eller flere soner fra 195 til 160 kroner.

30-dagersbilletten for en sone senkes fra 760 til 600 kroner, to soner fra 1160 til 1000 kroner og tre eller flere soner fra 1560 til 1400 kroner.

365-dagersbilletten for en sone senkes fra 7600 til 6000 kroner, to soner fra 11.600 til 10.000 kroner og tre eller flere soner fra 15.600 til 14.000 kroner.

Dette blir dyrere:

Enkeltbilletten for en sone økes fra 38 til 40 kroner, to soner fra 73 til 75 kroner og tre eller flere soner fra 108 til 110 kroner.

Kombibilletten økes fra 2150 til 2250 kroner.

Enkeltbilletter og periodebilletter for hurtigbåt økes med tre prosent.

Disse takstene forblir uendret:

7-dagersbilletten holdes uendret for en sone til 290 kroner, to soner til 430 kroner og tre eller flere soner til 570 kroner.

Ungdomsbilletten forblir uendret på 299 kroner.

HjemJobbHjem-billetten forblir uendret på 515 kroner for en sone, 815 kroner for to soner og 1115 for tre eller flere soner.

OBS: En annen viktig endring er at det nå er mulig å ta med en ekstra voksen og inntil tre barn på alle voksenbilletter. Dette tilbudet gjelder imidlertid kun i helger og etter klokka 17 på hverdager. Tilbudet kan brukes på en enkeltbillett, men ikke HjemJobbHjem-billetten eller billetter kjøpt på Kolumbus’ billettnettside.

De nye prisene trådte i kraft 1. november.

Kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, Elisabeth Tostensen. FOTO: Kolumbus

Landets billigste studentkort?

Studentene hadde allerede et billig månedskort, men nå blir det enda billigere. Studenter får samme rabatt som barn, vernepliktig og honnør. Denne rabatten er halv pris av voksenpris.

Dette betyr at en student nå betaler 300 kroner for et månedskort (1 sone). Til sammenligning koster studentkortet 350 kroner i Kristiansand, 462 kroner i Oslo, 480 kroner i Bergen og 505 kroner i Trondheim.

– Studentbilletten vår er blant landets aller billigste. Det er vi selvsagt veldig fornøyde med, sier kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, Elisabeth Tostensen.

Derfor blir ikke alt billigere

Det er politikerne i fylkestinget som bestemmer takstene på passasjerbusser og hurtigbåter i hele Rogaland. Prisene som trådte i kraft 1. november, ble enstemmig vedtatt den 20. oktober.

– Hele baktanken er å gjøre billettene billigere slik at flere bruker kollektivtilbudet, sier leder av samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Alexander Rügert-Raustein (MDG).

I januar skrev Aftenbladet at Rogaland får 850 millioner kroner fra staten over det neste tiåret. Dette skal gå til kollektivtransport og er årsaken til at flere av billettene nå blir billigere.

– Når dere får tildelt så mye penger, hvorfor kan ikke da alt bli billigere?

– Dette er ganske kompliserte regnestykker, men billettene må indeksreguleres. Dette betyr at takstene må øke i samsvar med prisveksten. Kutter vi prisen for mye, risikerer vi også å miste andre tilskudd, sier Rügert-Raustein.

Leder av samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Alexander Rügert-Raustein (MDG). FOTO: Fredrik Refvem

Ikke for tidlig

– Mange ble sure over prisøkningen på HjemJobbHjem-avtalen i fjor høst. Hvorfor kutter dere ikke i denne prisen?

– Det tilbudet gjelder kun for personer som jobber i bedrifter som er en del av HjemJobbHjem-avtalen i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Vi har valgt å prioritere de allmenne billettene over hele fylket.

– På grunn av koronasituasjonen er ikke trykket på kollektivtrafikken like stort. Kommer prisendringen for tidlig?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er fortsatt mange personer som reiser kollektivt. Vi har heller ikke mulighet til å sette pengene på bok og presse prisene ytterligere ned når situasjonen går tilbake til normalen. Derfor måtte vi bruke pengene nå.

– Betyr dette at prisene vil holde seg på dette nivået i lang tid?

– Det vil skje en justering i henhold til prisvekst hvert år, men den justeringen vil være mye mindre siden vi allerede har tatt et stort jafs nedover. Den største utfordringen kommer i årsskiftet 2029/2030. Da vil tilskuddet fra staten være brukt opp, men det er så lenge til, så jeg er ikke bekymret.

Publisert: 02. november 2020, 16:00