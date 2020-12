Aktuelt byasbeste2020 #Byasbeste 2020 oppsummert: Her er alle vinnerne Nok en høst med #byasbeste-kåringer er forbi, og alle vinnerne er kåret. Nå skal vi ta en liten oppsummering. Publisert: 23. desember 2020, 16:00 Christine Andersen Johnsen

I årets utgave av #byasbeste har vi delt ut priser i hele sju kategorier; sentrumsbutikk, frisør, takeaway, treningssenter, kafé, utested - og helt nytt i år var Byas-prisen.

Vi takker for engasjementet i år - alle nominasjonene dere har lagt igjen, og selvsagt for at dere har stemt frem årets vinnere.

Velvet ble #byasbeste sentrumsbutikk

Etter mange år som nominert, var det endelig Velvet sin tur til å bli #byasbeste sentrumsbutikk.

Sandnes-butikken selger et bredt spekter av retro- og vintagevarer. Når man kommer inn i butikken, møter man stativer og benker med reto klær, vesker og sko.

Velvet-eier HildeGunn Aarskog Sagland ble både rørt og glad da hun fikk vite at Velvet er #byasbeste sentrumsbutikk 2020. FOTO: Christine Andersen Johnsen

– Det har vært et litt tøffere år for alle. Jeg har selv jobbet hardt dette året, og hatt åpen dør hele tiden, sa Velvet-eier HildeGunn Aarskog Sagland da Byas overrakte vinnerdiplomet.

– 2020 må være det beste året å vinne. Det er nok i hvert fall på topp 3-lista vår over beste ting som har skjedd i år.

Aram’s Frisør ble #byasbeste frisør

– Det er utrolig kjekt at vi ble stemt frem som nummer én, sa eier Aram Ali da Byas formidlet beskjeden om at Aram’s Frisør ble vinneren.

Frisørsalongen er best på å trimme skjegg, lage såkalt «fade», og napping med såkalt «threading» - napping av små hår på øyenbryn og ansikt med tråd.

Aram Ali eier Aram’s frisør i Pedersgata. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Til tross for lang fartstid i frisørbransjen i Stavanger, var det først i februar i år at Aram Ali åpnet sin egen frisørsalong i Pedersgata.

– Det ble veldig skummelt da koronaviruset inntraff. Det var tøffe tider da vi måtte stenge, bare en måneds tid etter åpning, forteller Ali, men legger til;

– Vi kom oss heldigvis kjapt på beina igjen etter at vi fikk åpne igjen i april.

Pasha er #byasbeste takeaway

Den tyrkiske restauranten i Stavanger sentrum sanket flest stemmer av de ti nominerte.

– Det føles veldig bra å vinne. Jeg tenker at det er dette vi får tilbake fra kundene for det vi leverer, sa daglig leder Øzcan Akbas på Pasha.

Fra venstre: Mardin Aran, Øzcan Akbas, Eray Kaya, Hashmat Barekzai, Ahmet Peker, Islam Khan, Dogan Sen og Mehmet Karabulut. FOTO: Christine Andersen Johnsen FOTO: Christine Andersen Johnsen

Akbas sa at den tyrkiske maten ikke nødvendigvis er så sterk, og de tilpasser maten til alle. I tillegg appellerer den nok til de mange nordmenn som har feriert i Tyrkia:

– Mange har nok vært i Tyrkia og kjenner til maten derfra. Men det er også en del som smaker tyrkisk mat for første gang her på Pasha, og blir faste kunder, sa han.

Arena er #byasbeste treningssenter

– Wohoo! Nå ble jeg glad, jublet Tone Eide som driver Arena Treningssenter da hun fikk vite at Arena er #byasbeste treningssenter.

Da Byas besøkte treningssenteret for å overrekke vinnerdiplomet, feiret treningssenteret med ballonger og alkoholfri musserende.

Daglig leder Tone Eide på Arena Treningssenter spratt champagnen i styrkerommet da de ble #byasbeste treningssenter. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Eide er opptatt av at Arena treningssenter skal føles som medlemmenes «andre hjem» - og ikke minst være en møteplass.

– Når medlemmene gratulerer oss med at vi er #byasbeste treningssenter, sier jeg gratulerer tilbake. Det er jo deres senter også, sa Eide.

Coffeeberry er #byasbeste kafé

Coffeeberry ble #byasbeste kafé i 2019, og i år vant de igjen!

Sammen med kona, Hanne Jørgensen, driver Thomas Jørgensen Coffeeberry.

– Jeg tror folk kommer hit for å få et hei og en liten prat, eller for å treffe hverandre. Kaffe kan du lage hjemme, men det er jo litt kjedelig, sa Jørgensen.

Coffeeberry ble #byasbeste kafé for andre året på rad! FOTO: Christine Andersen Johnsen

De har kvalitetskaffe til en dyrere innkjøpspris enn mange andre kaféer. Bestiller du «dagens kaffe» vil du få nye smaksopplevelser hver dag.

– Kvaliteten på kaffen er vår bærebjelke, sa Jørgensen til Byas.

Beverly Hills Fun Pub er #byasbeste utested

I år er første gang puben, som har holdt til i Vågen siden 1989, vant #byasbeste utested.

– Det er gøy å se at også en «good old fashioned» pub også kan vinne, vi er jo ikke et nisjeprodukt, sa daglig leder Tor Arne Svihus på Beverly om seieren.

F.v. bak: John Kristian Aamundsen, Kevin Ekeland, Tor Arne Svihus. Foran: Øyvind Sørensen. FOTO: Christine Andersen Johnsen

– Det har jo vært et særdeles spesielt år. Jeg tror kanskje folk ser at vi, til tross for alle koronarestriksjoner, har tilbudt et så fullverdig tilbud som vi kan. Beverly er der alltid, sier Svihus.

På «Bevvå» gleder de seg stort til samfunnet en dag åpner igjen, og tingenes tilstand skal nærme seg normalen i Vågen:

– Jeg får frysninger av å tenke på det, at ting blir normalt igjen. Det har vært en prøvelse, men vi har virkelig mestret den også, sier Øyvind Sørensen.

Espen Yung Svendsen mottok Byas-prisen!

I år har vi hatt en helt ny pris med i #byasbeste-kåringene, nemlig Byas-prisen, som skulle gå til en person eller organisasjon som har gjort noe litt utenom det vanlige for Stavanger eller Sandnes.

Vår fagjury plukket ut fem nominerte, blant dem Utopia-sjef Espen Yung Svendsen - og dere lesere stemte ham helt til topps.

– Så sykt gøy! Det var jo en tillitserklæring bare å bli nominert av leserne og fagjuryen, og å vinne i tillegg er kjempehyggelig, sa Espen Yung Svendsen da han mottok Byas-prisen.

Utopia-sjef Espen Yung Svendsen har hatt et år utenom det vanlige. Nå tar han snart juleferie med Byas-pris i hånden. FOTO: Christine Andersen Johnsen

2020 har bydd på utfordringer da koronapandemien satte en stopper for avviklingen av Utopia 2020. Festivalen ble markert digitalt, noe Svendsen aldri tror vil bli en fullverdig erstatning for fysiske festivaler.

Han gleder seg stort til å se ansiktene til festivaldeltakerne igjen:

– Det kjekkeste jeg gjør under festivalen er å stille meg bakerst på en høyde og bare se utover folkemengden. Da ser jeg på folk sine reaksjoner, om de gråter, ler eller danser. Det er det jeg kaller årsbonus.

