Aktuelt Tou Scene T-Time Vinbar åpnet i går: – Deilig å endelig få åpnet dørene Ett år på overtid åpnet T-Time Vinbar vegg i vegg med vinyltrykkeriet T-Time Vinyl Plant i går, torsdag. Her kan man nyte et glass vin til lyden av vinyl. Publisert: 11. juni 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

Magnus Lindström er sommelier og barsjef på T-Time Vinbar. FOTO: Fredrik Refvem

– Det var sinnssykt deilig å endelig få åpne dørene og vise det til resten av byen, sier bar og eventleder på Tou, Felicia Gulbrandsen.

Ifølge Gulbrandsen har flere stoppet opp utenfor lokalene for å kikke inn vinduene. Dagen før åpning var hun i lokalet fra åtte om morgenen til ti om kvelden, for å få gjort den siste finpussen.

– Det var masse folk innom som var nysgjerrige om når vi åpnet.

Vinbaren skulle egentlig åpne mars i fjor, men måtte utsette på grunn av pandemien. Sommelier og barsjef, Magnus Lindström, forteller at de hadde brukt lang tid på å gjøre baren klar, da de innså at de ikke kunne åpne likevel.

– Vi var steinklare mentalt. Det var sikkert tre uker igjen for å få det ferdig. Så føltes det som at det fra en dag til en annen ble en realitet: It’s not going to happen. Hva gjør vi nå?

På T-Time Vinbar går det i vinyl og vin. FOTO: Fredrik Refvem

– Føltes feil å åpne

Like ved ligger puben Øst og Gulbrandsen så utfordringene med å hele tiden permittere ansatte, for så å ta dem tilbake.

– Vi så ikke muligheten til å åpne midt i en pandemi, det føles på en måte feil overfor de andre stedene som sliter økonomisk og går konkurs.

Hun forteller videre at lokalet ikke egner seg så godt for å sette opp border og stoler med en meters avstand. De ventet derfor til sommeren kom, slik at de kunne bruke de nye uteområdene som sto klare.

LES MER: Tou inviterer snart hele byen til splitter nytt uteområde

De har hatt noen vinsmakinger, men gårsdagen var første ordentlige dag i jobben for sommelier Lindström.

– Det var uvant å stå i service, det må jeg si. Men det gikk bra. Vi hadde kontroll. Det var som forventet, eller bedre enn forventet faktisk.

Han forteller at det gjester kan forvente seg av en kveld på T-Time vinbar er: Vin og vinyl, koselig stemning, og at det er avslappet og «voksent».

– Det var masse folk innom som var nysgjerrige om når vi åpnet, forteller bar og eventleder Felicia Guldbrandsen. FOTO: Fredrik Refvem

Vin og vinyl

I lokalet ved siden av ligger T-Time Vinyl Plant som trykker vinylplater. Gulbrandsen forteller at de ville lage noe som passet sammen med trykkeriet.

– Så har vi hatt stor suksess med en ølpub, men vi har ikke noe særlig peiling på vin. Tou jobber for å finne komplimenterende elementer til totalkonseptet Tou. Dette var noe som vi ikke hadde, og legger til:

– Da ble det vin og vinyl, det er ikke en fremmed kombinasjon.

På torsdag fikk Lindström endelig servere vin til gjestene på vinbaren. Før åpning har de hatt noen vinkvelder. FOTO: Fredrik Refvem

På dagtid kan man ta seg en kaffe hos T-Time Vinbar, og det vil ellers fungere som en resepsjon.

– Det kan være forvirrende når man kommer inn på tunet her, og da har man et ansikt som er bak her og kan representere Tou.