Julemarkedet forsvant fra Tou, men nå dukker det opp i ny drakt

– Jeg synes at det er viktig at byen har flere slike tilbud. Det er kjekt, sosialt, og så får man shoppet helt spesielle og unike ting, sier Katrine Lilleland.

I forrige uke skrev Byas at det var slutt på markedene på Tou. Siden 2005 har det blitt solgt vintage, second hand og gjenbruksartikler ved kulturinstitusjonen, men arrangementene ble til slutt for ressurskrevende for arrangøren å gjennomføre.

Lilleland var en av initiativtakerne til markedene for 14 år siden. Nå starter hun opp et nytt marked i byen gjennom familieselskapet Storhaug Productions. Det skal arrangeres på Comfort Hotel Square den 1. desember.

Søknadsprosess

– Det blir julemarked versjon to. Forhåpentligvis kan vi gjøre det litt kulere. Vi ønsker å få inn mer fashion og være sikre på at varene holder en viss kvalitet, sier hun.

– Betyr dette at det er over og ut for mannen i gata som ønsker å bli kvitt noen av klærne i skapet?

– Nei, ikke nødvendigvis, men det vil være et kurert julemarked. De som ønsker å stille er nødt til å sende inn en søknad og legge ved bilder av det de ønsker å selge. Slik sørger vi også for at varene holder en viss standard og at det er et mangfold blant utstillerne, sier Lilleland og legger til at markedet vil ha rundt 30 salgsboder.

Tradisjon?

Lilleland er også festivalsjef for Kammermusikkfestivalen, og kom i samtaler med Comfort Square Hotel under et evalueringsmøte forrige uke. Der dukket ideen om et julemarked opp.

– Comfort Square Hotel er mer enn en plass for boende gjester. Vi er et hotell for byen og derfor er det superspennende å samarbeide med Storhaug Productions om et julemarked i Stavanger. Vi håper at vi får muligheten til å gjøre dette til en årlig happening, skriver hotelldirektør Jeanette Landaas i en tekstmelding til Byas.

Den samme tanken har også slått Lilleland.

– Vi må først prøve og se om dette er noe vi skal gjøre mer eller mindre av, men det blir veldig spennende å arrangere et nytt marked igjen, sier hun.

