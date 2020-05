Aktuelt Stavanger 7 steder i byen du kan slikke sol når finværet endelig kommer Sommeren er i anmarsj, men husk overlevelsesutstyr! Publisert: 21. mai 2020, 09:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Mykje sooool og mykje varme.... Nå er det vel på tide snart?!

Når kulingen har stilnet, regnet har gitt seg, skyene er borte, sola skinner, bakken er tørr og gradestokken viser mer enn 13 plussgrader, DA gjelder det å kaste seg rundt og vite hvor du skal dra.

Alle vet at sommer i Rogaland er risikosport. Du har ikke tid til å vurdere hvor du skal eller hvordan du skal komme deg dit.

Et utfluktskift bør være pakket og klart allerede, med alt fra solkrem, håndklær, regntøy og paraplyer. En slik helgardering er nødvendig når man bor i en landsdel hvor alle årstidene viser seg samtidig, selv om kalenderen viser juni, juli eller august.

Nå som du har tatt et lynkurs i «sommerprepping», gir vi deg noen alternativer til hvor utflukten kan gå.

Skulle været bli eeekstremt bra, er det verdt å sjekke ut denne oversikten også: 10 sykt fine badeplasser i Sandnes og Stavanger

Munkehagen

Nydelig park hvor menigmann kan få en smak av hvordan det er å holde til på byens rikeste postnummer, 4009 Stavanger.

Ironisk nok er det nettopp her gratisfestivalen Munkehagen har blitt arrangert i flere år på rad. Parken er romslig og er ideell for alle som ønsker å holde alt fra 10 til 1 meters avstand i frykt for koronasmitte.

Se forresten opp for krabbende barn i hvite taekwondo-drakter, spesielt de med svart belte. Prøv også å være tidlig ute. Middelaldrende damer på yogamatter er raske med å snappe de beste stedene i parken.

Festivalliv i Munkehagen i 2018. Se også opp for taekwondo-utøvere og midderaldrende mødre i treningsklær. FOTO: Rune Vandvik

Blir parken for full, kan du trekke nedover mot Ledaalparken, hvor både Lervig og Kanelsnurren har ting på gang.

Forslag til lek: Bilmerkeleken i Eiganesveien (jeg hadde gått for Porsche).

Minus: Dårlige tilfluktsmuligheter når uværet kommer brått på.

Badedammen

Kommunen rengjør dammen hver eneste vår. Derfor er det helt innafor å ta seg en dukkert tidlig om sommeren. Når sesongen er på hell er det lurest å kaste en prøvekanin ut i vannet først, for å så vurdere om badevannet er trygt.

Har du ingen å ofre, er det mulig å sjekke både tryggleik og temperatur på kommunens nettsider.

Her er også dagligvarebutikk like ved for deg som har lyst på is, brus, grillmat osv.

Stort pluss: Mulig å søke ly under Bybrua når regnværet kommer.

Området rundt Badedammen blir fort full på finværsdager. FOTO: Marie von Krogh

Advarsel: Flere dyr patruljerer området. Kattene liker seg godt i sanden på volleyballbanen. Svanen «Henry» slo seg ned i Badedammen i fjor høst, og vi er usikre på hvor tolerant han er overfor single menn i altfor kort shorts med blomstermøster, samt små barn utstyrt med solhatt, bleie og plastspade.

Storhaugmarka

En liten historietime i samme slengen:

Mange lik ligger gjemt under St. Hanshaugen, som nå er et idyllisk parkområde i Oslo. Stavanger slår til med Storhaugmarka.

Det hører vel med til historien at denne marka ikke var «hedensk offerplass» i sin tid, men Storhaug skal ha fått navnet sitt fra to gravhauger som lå her for over 1000 år siden.

Nå er det (heldigvis) mer idyllisk. Stort og grønt område hvor du kan slikke litt sol, og kommer du tilbake om vinteren er det mulig at naboene byr på snø...?

Minus: I likhet med Munkehagen er det dårlig med tilfluktsmuligheter.

Texaslunden

I motsetning til Equinor, kan du ende med å gå i overskudd etter et besøk til denne delen av Texas. I form av glede og energi, ikke penger, så klart.

Mellom turstien rundt Mosvatnet og Madlaveien ligger et større grøntområde. Texaslunden, Texasmarka, Texassletta, kjært barn har mange navn.

I den ene enden står treningsapparater - for deg som har lyst til å bruke tiden på sånt.

Texaslunden tilbyr både treningsfasiliteter og nødlosji. FOTO: Stein Halvor Jupskås

Stort pluss: Deler av overlevelsesutstyret kan ligge igjen hjemme. Her er det mulig å søke tilflukt i en gapahuk når haglbyga kommer, men denne vurderer nå kommunen å rive.

Herbarium-parken

Det gamle Straensenteret har fått seg et betydelig ansiktsløft og blitt til Herbarium.

På taket er det rigget til en park, med benker, trampoliner og balanseleker.

Ok-pluss utsikt til byen og innseilingen til Vågen.

Med nytt kjøpesenter kom også en ny park.

Hardt underlag og dårlige kår for deg som ønsker å slå ut piknikteppet og kjenne gresset mellom tærne, men likevel verdt et stopp om du kjører enkel servering med pølse på termos eller skiver i matpakkepapir.

I tilfelle evakuering kan du gå rett inn på Herbarium. Pluss!

27. juli 2018 ble det målt 34,4 grader ved målestasjonen på Våland. Her nyter Vanesse Paraiso varmen ved Vålandstårnet. FOTO: Jan Inge Haga

Festivalparkene

Korona satte en stopper for både Mablis og Utopia i år.

Førstnevnte skulle blitt arrangert i Vålandskogen, hvor det naturlig nok er skog - som navnet tilsier - men også parkområde. Enten det er på toppen av Vålandstårnet eller på gresslettene nedenfor, er det gode steik- og stekemuligheter for alle kjønn og aldersgrupper.

Utopia skulle teste ut Bjergsted for første gang. Også her en liten skog med tilfluktsmuligheter når skyene blir mørke, men også grassflekker hvor du kan leke pensjonist og spille boccia eller crocket.

Publisert: 21. mai 2020, 09:00