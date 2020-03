Aktuelt Festival Festivalene vurderer avlysning, utsettelser og oppdeling Festivalene venter i det lengste med å avlyse. Men hvis og når det blir avlysninger, kan høsten bli stappfull av utsatte konserter og andre reserveløsninger. Oppdatert: 18. mars 2020, 16:26 Leif Tore Lindø

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Festivalene venter i det lengste med å avlyse, og alle har samme spørsmål: Hvor lenge varer dette? Bildet er fra Utopia-festivalen i 2019. FOTO: Finn E. Våga

De første festivalavlysningene har allerede kommet her til lands, og på Nord-Jæren venter festivalene på svar på det samme spørsmålet:

Hvor lenge varer dette?

Jo tidligere på året festivalen er, dess tynnere tråd henger den i.

Her er status.

Maijazz

Arrangeres 4. – 10. mai i Stavanger

Marius Neset under Maijazz 2019. FOTO: Pål Christensen

Status: – Maijazz er ikke avlyst eller utsatt, men vi aner hvilken vei dette går når vi ser verden rundt oss. Det er ikke lystig lesning. Vi følger med på alle anbefalinger og retningslinjer fra myndighetene. Nå har vi rimelig god kontroll på ting, god dialog med artister, samarbeidspartnere og alle andre. Publikum har også fått en foreløpig orientering. Vi kommer til å ta en endelig avgjørelse om ikke lenge, sier festivalsjef Per Hasse Andersen.

Største utfordring: – Jo mer tid det går, dess vanskeligere blir det å gjennomføre en god festival. Å få klare svar og tidsfrister er en utfordring. Norge er én ting, men vi har artister fra hele verden. Å ta hensyn til hardt pressa artister oppi alt dette er også noe vi tenker veldig mye på.

Alternativer: – Vi kan flytte mange artister og prosjekter til neste års festival. Mange er positive til dette. Et annet alternativ er konserter sammen med Stavanger Jazzforum i løpet av høsten. Størstedelen av det som er på Maijazz-programmet for 2020 skal folk få høre, men kanskje ikke i mai. Og Maijazz overlever et år uten festival.

LES MER:

KOMMENTAR: #ingenrefusjon: Noe oppløftende mens teppet faller

Landstreff Stavanger

Arrangeres 8. - 10. mai på Ålgård.

Over 14.000 russ skal etter planen samles i Kongeparken i mai. Bildet er fra Landstreffet i 2018. FOTO: Carina Johansen

Da Byas snakket med pressesjef Aasmund Lund forrige uke, sa han at planen var å arrangere Landstreffet som normalt.

På LS’ nettsider står det at: «Vi følger situasjonen nøye, og er i kontinuerlig dialog med norske helsemyndigheter. Vi følger rådene- og retningslinjene fra både Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen. Dersom det skulle bli noen endringer relatert til gjennomføringen av årets Landstreff, vil vi umiddelbart orientere alle våre gjester om dette».

Lund har ikke besvart Byas denne uka.

Jærnåttå

Arrangeres 22. og 23. mai på Bryne

Vamp under Jærnåttå 2019. FOTO: Jon Ingemundsen

Status: – Vi har ikke tatt noen beslutning om avlysning. Nå jobber vi som om det blir festival, men med alle forbehold. Jærnåttå kommer til å følge alle anbefalinger og retningslinjer som blir gitt. Arrangementene i konkurransen Uhøyrt er avlyst. der jobber vi med alternativer, sier pressekontakt Borger Magnussen.

LES MER:

Disse virus-spørsmålene svarer kommunen oftest på

LES MER:

Beordret til å stenge, likevel holder flere åpent: – Det er forkastelig

Største utfordring: – Usikkerheten rundt hvor lenge dette varer. Vi er også opptatt av artistene som har dette som sitt levebrød, og alle andre i bransjen. Jærnåttå har klart seg siden 1993, og ingen koronavirus tar knekken på oss. Vi tåler et år med avlysning, hvis det blir sånn. Men for veldig mange i bransjen vår er dette krise.

Alternativer: – Vi har så smått begynt å se på alternativer, men ingenting er konkret ennå.

Musikkfest

Arrangeres 6. juni i Stavanger

Musikkfest har holdt det gående siden 2008. Hva som skjer nå er uvisst. FOTO: Fredrik Refvem

Status: –Først ser vi an statusen hos andre musikkfester i landet. Tirsdag hørte jeg at Oslo har valgt å utsette til 29. august. Dette kan være aktuelt for oss også, men vi må snakke sammen internt for å finne den beste løsningen, sier festivalsjef Jeanette Aurdal.

Største utfordring: –Musikkfest er en gratisfestival hvor folk vandrer fritt mellom de ulike arrangementene. Da er det vanskelig å kontrollere smitte. Vi har ikke samme kontroll på publikum som et lukket arrangement ville hatt.

Alternativer: –Så langt har vi ikke tenkt. Per nå har vi ikke sett for oss eller snakket om alternativer for Musikkfest.

Mablis

Arrangeres 12. og 13. juni i Stavanger

Kjartan Lauritzen surfer på publikum i Vålandskogen juni 2018. FOTO: Pål Christensen

Status: – Dette er en krevende tid for oss i Mablis, som for resten av kultur- og arrangørbransjen i landet. Vi jobber ut ifra de retningslinjene som foreligger for øyeblikket, prøver å se inn i fremtiden og har tett dialog med myndigheten. Vi har også god kontakt med mange kollegaer som er i den samme uavklarte situasjonen som oss, sier festivalsjef Birte Nettelhorst Bærheim.

Største utfordring: – Vi har som de fleste andre flere spørsmål enn svar for øyeblikket og opplever at mange av avgjørelsene ligger i hendene på andre eller at det er ikke grunnlag for å ta valg på grunn av den generelle situasjonen i Norge. Men dette endrer seg stadig og vi ber publikum til alle aktører i bransjen om å være tålmodige.

Alternativer: – Vi brenner for å lage god opplevelser for publikumet vårt i Vålandskogen og vil fortsette med det så lenge det lar seg gjøre. I mellomtiden oppfordrer vi alle til å rigge seg til hjemme og «gå på konsert».

Gladmat

Arrangeres 22. – 25. juli i Stavanger

Gladmat er Nordens største matfestival. FOTO: Kristian Jacobsen

Status: – Det er veldig spesielle tider. Jeg er på kontoret og snakker med stab, kommune og andre samarbeidspartnere. Akkurat nå er det vanskelig å si om Gladmat vil gå som normalt, men vi planlegger for det, sier festivalsjef i Gladmat, Maren Skjelde.

Største utfordring: – Dagene er roligere. Flere samarbeidspartnere er berørt av virussituasjonen. Dette fører til at deler av arbeidet stopper opp, men vi prøver å ha så normale dager som mulig. Ellers har Gladmat også en annen oppgave, som rekruttering og promotering av matfaget. Dette kan vi bruke mer tid på nå.

Alternativer: – Vi har ikke planlagt for andre scenario, men vår fremste oppgave vil være å støtte en næring som virkelig kommer til å trenge det framover. Når ting går tilbake til normalen håper jeg at Gladmat kan ha en rolle i det.

Stavanger Kammermusikkfestival

Arrangeres 4. – 9. august i Stavanger

Enkeltkonserter senere på året kan være en erstatning for Kammermusikkfestivalen. FOTO: Marie von Krogh

Status: – Vi planlegger for festival, og skal slippe årets program på torsdag. Det er såpass mange måneder til vi skal ha festival at vi foreløpig planlegger en vanlig festival. Vi har ikke satt en deadline for en eventuell avlysning. Der tar vi en ny vurdering i mai. Kammermusikkfestivalen kan vente til begynnelsen av juni før vi tar en endelig avgjørelse. Vi har også 30-årsjubileum i år, noe vi har gledet oss ekstra mye til, sier festivalsjef Katrine Lilleland.

Største utfordring: – At vi ikke vet hvor lenge dette varer. Vår festival har mye komplisert logistikk med enkeltartister, scener, konstellasjoner og ensembler som skal settes sammen. Det er også en usikkerhet rundt økonomien, men vi tåler en avlysning.

Alternativer: – Dersom vi må avlyse, ser vi på muligheten til å gjøre noe utover høsten. Ikke en konsentrert festival, men enkeltkonserter, for eksempel.

Utoipa-festivalen

Arrangeres 28. og 29. august i Stavanger

Karpe under fjorårets Utopia. Festivalsjefen understreker at plan A, B og C er å arrangere festival, på en eller annen måte. FOTO: Finn E. Våga

Status : – Vi planlegger som vanlig, har møter med sponsorer, jobber med festivalområdene og så videre. Men vi merker godt effekten av at verden har stoppet opp. Det gjelder på alle områder, alt fra billettsalg til aktiviteten hos leverandører. Utopia er ikke avlyst eller utsatt, men vi følger situasjonen nøye, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen.

LES MER:

Hans siste album ble kalt «et mesterverk». Nå er han klar for Utopia

Største utfordring: – Verden står nesten helt stille. Vanligvis har vi høyt trykk på salg, møter og prosjektering nå. Billettsalget har naturligvis flatet ut, selv om noen fremdeles kjøper. Oppi dette har vi møter med nye sponsorer som fremdeles er optimistiske.

Alternativer: – Vi avlyser ikke, men vi må vurdere ulike løsninger, alt etter hvor lenge dette står på. Plan A, B og C er å arrangere Utoipa, om vi så må utsette og ommøblere festivalen. Folk kommer til å være drittlei Netflix når dette er over. Da skal vi være klare til å gi folk fellesopplevelser igjen.

Publisert: 18. mars 2020, 15:58 Oppdatert: 18. mars 2020, 16:26