Aktuelt Buss Disse russebussene stakk av med de gjeveste prisene Her er vinnerne av Rogalandskåringen. Publisert: 13. juni 2020, 14:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bomfunk, Hovedstaden, Evig Ung og Jungelen er russebussene i fylket som gikk til topps i Rogalandskåringen 2020. FOTO: Håvard Knutsen / Privat

Konkurransen er mellom alle russebussene i hele Rogaland. Dette har vært en årlig kåring siden 2017.

– Det er mange som investerer flere hundre tusen kroner i bussene sine. Det å få et trofé, som et bevis på at du har den beste bussen, betyr mye, sier Din Russetid-grunnlegger Milan Aran.

Han var selv medlem av russebussen «Villmark» som i 2018 vant i kategorien beste konsept. På kort tid har konkurransen blitt hardere. For to år siden var det bare åtte russebusser i fylket, i dag er det 18.

– Men det er ikke slik at alle blir med på konkurransene og har som mål å vinne priser. Noen har en buss kun fordi det er praktisk, men for de som investerer store summer i bussene, er det absolutt et mål. Det øker selvtilliten til medlemmene og verdien på bussen, sier Aran.

Kategoriene

Disse fem kategoriene konkurreres det i:

Årets konsept

Årets lyd

Årets interiør

Årets eksteriør

Årets buss

En uavhengig jury inspiserer bussene som har meldt seg på i de forskjellige kategoriene.

– Vi i juryen må også legge til at det aldri før har vært så høyt nivå i Rogaland. Det har vært veldig jevnt i flere kategorier, og det har til syvende og sist kommet til spisskompetansen til de forskjellige jurymedlemmene. Dette kan bare gå en vei til neste år, og vi gleder oss, sier juryleder Tage Ribesen.

Dette er knutene for russen i Sør-Rogaland i 2020

400 færre «russehendelser» for politiet: Håper russen vil fortsette sin gode oppførsel

Her er vinnerne:

Årets lyd: Bomfunk

Juryens begrunnelse:

Bomfunk 2020 stiller med et lukrativt, massivt og kostbart anlegg.

Gutta har gått hardt inn når det kommer til lyd, og det merkes! Med hele 6 doble subber og 12 topper av det anerkjente merke L Acoustics, er det lite tvil om hvem som tar seieren.

Selv om det er flere busser med samme anlegg, er konfigurasjonen og mengden i Bomfunks buss i en egen klasse. Man kommer inn i bussen, og det første man møter, er en vegg av lyd!

Når aggregatene freses opp og musikken starter, går det ikke lang tid før samtlige i juryen må ha øreplugger. Samtidig som man raskt må ha beskyttelse for å ikke få redusert hørsel, spiller anlegget klart, høyt og med et ellevilt trøkk!

Anbefaler ingen som er med disse gutta å ikke bruke beskyttelse i øra etter 15 minutter.

Årets eksteriør: Jungelen

Juryens begrunnelse:

Bussen har et særpreget design utendørs, som sender deg rett til jungelen, dine barndomsfantasier og ikke minst det brutale miljøet.

Jungelen 2020 har mestret å fremme konseptnavnet på en intuitiv måte, hvor du faktisk må bruke tid på å finne alle elementene som er gjemt i designet.

Ved første øyekast ser vi en jungel, men bavianens rødglødende øyne trenger igjennom ved å se på bussen i sin helhet.

Årets interiør: Evig ung

FOTO: Privat

Juryens begrunnelse:

Evig Ung 2020 har på mange vis satt sitt preg i sitt interiør, ved å ta med egne artikler som de har i utstillingsmonter. Gjennom bussen viser tydelig konseptet igjen med det å være Evig Ung.

Man kan alle kjenne på det at man ønsker å være ung for alltid, noe vi mener jentene har fått frem på en enestående måte.

I bakre del av bussen finner man bilder fra dem som unge, helt frem til bussen ble dannet og gjennomført (byggmessig). Lysmessig så komplementerer det også konseptet, utførelsen og ikke minst detaljene.

Årets konsept: Hovedstaden

Juryens begrunnelse:

Hovedstaden 2020 har på lik linje med de fleste andre bussene, svært høyt nivå. Dette har gått igjen i alle bussene, og derfor er det meget ellevilt å trone med Årets Konsept.

Gutta fra Stavanger, har et eksteriør i særdeles høy klasse, med representasjoner fra Oljebyen Stavanger på den ene siden og deres navn Hovedstaden på den andre.

Gutta mener at Stavanger er Norges nye hovedstad, og ønsker å sette byen på kartet. Bussen har også et høyt nivå på interiøret som sender deg rett tilbake til Stavangers historie, toppet av gullskjerfet til Vikings cupgull i 2019.

Man ser en rød linje gjennom hele bussen og konseptet blir høyt verdsatt i hver en detalj!

Årets buss: Bomfunk

Juryens begrunnelse:

Bomfunk 2020 har definitivt den mest unike bussen. Med sine sidestilte seter, vel gjennomført interiør som igjen viser til deres røde tråd mellom teaser, dekk og konsept, blandet med et eksteriør som er nytenkende, toppet av en lydpakke som spiller høyere og klarere enn de fleste, er det ingen tvil om at Bomfunk er Årets buss i Rogaland.

Fra deres små detaljer hvor de presenterer deres foregående navn, spleiset med et mørkt tema, eksteriør vi aldri har sett i Rogaland før, og ikke minst deres unike sidestilte buss, gjør at denne bussen utmerker seg høyt på mange områder.

Bomfunk har samtidig trukket sine paralleller til låten Freestyler som er laget av Bomfunk MC´s i både sitt eksteriør, men også innvendig, hvor de har flere effekter fra den originale musikkvideoen og makerene.

Vi er mektig imponert over den høye standarden guttene har levert!

Publisert: 13. juni 2020, 14:00