Oslo-kjeden utvider: Åpner første salong i Stavanger

Frisørkjeden utvider: Åpner første salong i Stavanger Firsørkjeden Adam og Eva har klippet og stylet nordmenn i nærmere 50 år. Fredag åpner kjeden i Nygata. Publisert: 22. mai 2020, 13:05 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Adam og Eva Frisører åpner sin første salong i byen og regionen i Nygata i Stavanger senturm. FOTO: Tone Pedersen

– Det føles litt som å komme hjem igjen, sier daglig leder Erland Hoholm til Byas.

For fire år siden flyttet han til Stavanger for å være sammen med kjæresten. Samtidig ga han opp et annet langvarig forhold. Hoholm hadde vært en del av frisørkjeden Adam og Eva i 23 år.

De siste fire årene har han jobbet som kreativ leder i Modern Design, men hverken Adam eller Eva hadde lyst til å gi slipp på Hoholm.

– Jeg har vokst opp i bedriften og har det i blodet, derfor var det vanskelig å si nei, sier han.

Hell i uhell

Nå har han ansvaret med å få frisørkjedens første salong i Stavanger opp på beina.

Den åpner i de gamle lokalene til Baristas Coffee i Stavanger sentrum allerede i dag, fredag.

– Vi har hatt hell i uhell og åpnet ikke før koronapandemien kom. Derfor har vi hele tiden vært inne i en byggefase. Situasjonen har forsinket åpningen noe, og vi venter fortsatt på interiør fra et par fabrikker som har blitt koronastengt, men ellers har vi hatt flaks, sier Hoholm.

Likevel er ikke leveransene avgjørende for om salongen kan åpne eller ikke. Etter 23 år i frisørkjeden, har Hoholm også vært ute en vinternatt før.

– Jeg åpnet en Adam og Eva-salong i Oslo rett før finanskrisen brøt ut.

– Og hvordan gikk det?

– He he, det var to harde år først, men det gikk bra til slutt, sier Hoholm.

Elisabeth Dalaker, Erland Hoholm og Oddmund Olsen åpnet dørene til Adam og Eva i Stavanger sentrum fredag formiddag. FOTO: Tone Pedersen

Flere salonger?

Bra har det også gått med selskapet som står bak de 23 salongene som tilhører Adam og Eva Frisører.

Omsetningen har økt år etter år, og selskapet har ikke gått med underskudd siden 2010. I 2019 omsatte morselskapet Adam og Eva Gruppen AS for 19,5 millioner, resultatet før skatt endte på 2,7 millioner. Konsernet omsatte for 118,7 millioner og fikk et overskudd på 11,2 millioner kroner før skatt samme år.

Markedsdirektør i Adam og Eva Frisører, Oddmund Olsen, er glad for å få med seg en gammel kjenning på laget når kjeden starter opp i oljebyen.

– Når vi åpner salonger, ønsker vi å få med oss dedikerte medarbeidere som forstår oss og kjenner merkevaren vår. Vi var heldige som fikk med oss Erland, sier Olsen.

– Betyr etableringen at dere ønsker flere salonger i regionen på sikt?

– Nå skal vi begynne her og vi har ikke dårlig tid. Lokalet vi har fått nå er helt perfekt, men vi ser oss alltid rundt etter andre muligheter også, sier Olsen.

