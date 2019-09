Er bussen forsinka? Så mye penger kan du ha krav på

– Det er en dårlig start når bussen ikke kommer. Reisegarantien for buss har vært landsdekkende siden 2012 og gjør at du kan få dekket utgifter til blant annet drosje hvis bussen ikke kommer eller blir innstilt, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Han forklarer at svært få tar kontakt med Forbrukerrådet med saker om buss, og at de kun har fått 49 spørsmål hittil i år. Da har de fleste handlet om billettprisen.

– Transportklagenemnda, hvor uløste klager mellom busselskapet og passasjeren kan havne, hadde 377 saker i 2018. Siden tid er penger, er folks klagevilje ofte knyttet til summene det gjelder. Bussbilletter og forsinkede avganger har begrenset økonomisk verdi, noe som reduserer klageviljen deretter.

Dette må til for å få dekket utgiftene dine

Ender du derimot opp med å måtte ta taxi siden bussen ikke kommer i tide, kan det bli mer kostbart. Da kan du ha krav på å få refundert utleggene dine.

– Er bussen mer enn 20 minutter forsinket og det ikke kommer en ny buss på lenge, kan du praie en taxi. Spar på kvitteringen og send en klage til busselskapet. Får du ikke dekket regningen, kan du klage videre til transportklagenemnda for kollektivreise.

Reisegarantien gjelder for alle medlemmene i Kollektivforeningen, noe også Kolumbus er medlem av. I sin garanti forplikter Kolumbus seg altså til de samme reglene. Her presiseres det også at garantien ikke gjelder om årsaken ligger utenfor Kolumbus eller transportørens kontroll.

Slik er reglene:

Lykkes ikke Kolumbus i å sette opp alternativ transport, kan du få refundert dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr

40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner

60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kroner

På reiser som skal ta over tre timer, hvor forsinkelsen fører til at du ikke når fram før dagen etter, dekkes kostnader til overnatting. Dette må klareres med Kolumbus på forhånd.

Kjører du egen bil, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse. Kun en person får kjøregodtgjørelse per tur.

Les mer om reisegarantien på Kolumbus.no.