Russetid 200 russ skal døpes digitalt: – Det vil gå inn i historiebøkene En forsinket russetid starter for avgangselevene i Sør-Rogaland torsdag. Det løses på forskjellige måter, blant annet foran en skjerm. Publisert: 07. mai 2020, 14:43

Russepresident ved Vågen videregående skole, Malin Hjelmhaug (innfelt), arrangerer digital russedåp torsdag ettermiddag. FOTO: Anders Minge/privat

– Ideen dukket opp i forbindelse med at vi har hatt skoletimer på Teams. Vi var helt nødt til å tenke alternativt, sier russepresident ved Vågen videregående skole, Malin Hjelmhaug.

Enten det gjelder undervisning, styremøter, foreninger eller spillkvelder. Virtuelle samlingsplasser gjennom programmer som Skype, Zoom og Teams har vært go to-løsningen for sosial kontakt siden Norge stengte ned 12. mars.

Nå blir dette også løsningen for å avvikle årets russedåp for avgangselevene ved Vågen videregående skole i Sandnes.

– Vi kunne ikke hatt en dåp med 200 personer fysisk til stede. Nå gjør vi det digitalt slik at vi unngår smittefare, sier Hjelmhaug.

URL til dåpen

Sammen med russeprest Sunniva Helgen har Hjelmhaug klekket ut planen for hvordan russens hellige ritual skal foregå.

Presten oppretter en link - ikke til himmelen - men til et virtuelt møterom. Elevene tropper opp klassevis, før navnene ropes opp og de får tildelt et russenavn.

Russedåpen slik vi vanligvis kjenner den. Her blir håret til en avgangselev på Stavanger Katedralskole dynket i øl i 2018. FOTO: Anders Minge (arkivfoto)

Til slutt skal alle styrte en enhet på 0,33 liter med valgfritt innhold. Det som er igjen i boksen etter ti sekunder med iherdig drikking, tømmes over hodet.

– Jeg synes dette er en kul løsning. Russetiden har vi sett fram til lenge, men i år har alt blitt snudd på hodet. Jeg tror dette gjør at folk husker russetiden enda bedre. Det vil gå inn i historiebøkene, sier Hjelmhaug.

50 om gangen ved Sandnes vgs

Siden koronautbruddet rammet landet har det vært stor usikkerhet knyttet til hvordan årets russetid ville bli.

I forrige uke varslet derimot regjeringen en lettelse av flere koronarestriksjoner.

Fra og med i dag, altså 7. mai, er det tillatt å ha arrangementer på offentlig sted med inntil 50 personer. Forutsatt at det er en ansvarlig arrangør til stede og passer på at smittevernreglene blir overholdt.

Dette bærer russedåpen til elevene ved Sandnes videregående skole preg av. Her blir det i tradisjon tro russedåp på grusbanen ved Gisketjernet, men kun 50 russ får møte om gangen.

Russen ved Sandnes videregående skole skal ha dåp som normalt på grusbanen ved Gisketjernet i Sandnes. Men russepresident Thea Willoch Rettedal forteller at kun 50 russ får møte om gangen. FOTO: Privat

– Vi hadde lyst til å arrangere dåp ute og har løst det ved å la russen melde seg på til forskjellige klokkeslett, forklarer russepresident Thea Willoch Rettedal.

Hun forteller at skolen har 360 avgangselever. Første kull døpes klokka 17.00, så fortsetter ritualet fram til klokka ca klokka 20.

– Dette er mye mer enn hva vi faktisk forventet å kunne gjøre i russetiden. Vi var nærmest sikre på at alt kom til å bli avlyst. Derfor er dette et veldig bra alternativ, sier Rettedal.

Individuell feiring

I Stavanger legger flere skoler opp til at russen må kickstarte russetiden på eget initiativ.

– Det blir opp til hvordan man selv vil gjøre det. Jeg er er på en russebuss og skal ha dåp hjemme hos en kompis, forteller russepresident ved St. Svithun videregående skole, Jeppe Andersen.

– Det blir individuell feiring og dåp. Det er bedre at folk tar ansvar selv og sørger for at de holder seg innenfor regelverket, opplyser russepresident ved St. Olav videregående skole, Tor-Olav Måkestad.

Publisert: 07. mai 2020, 14:43