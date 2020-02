– Kunnskap er makt. I det digitaliserte samfunnet vi lever i dag, så er det de som har kunnskap om de digitale løsningene, som har makt til å endre samfunnet. Og den makten kan ikke bare ligge hos menn, den må kvinner også ta sin del av, sier næringsminister Iselin Nybø, som onsdag kveld fikk æren av å åpne Teknologiaften 2020.

Dette er det første Stavanger-eventet Nybø har vært på siden hun fikk ny ministerpost, som underholdning, mat og inspirasjon for jenter som ønsker å studere teknologi.

– Jeg synes det er stas å bli spurt om noe så viktig. Jeg håper jentene sitter igjen med et inntrykk av at teknologi gir uendelig med muligheter, sier Nybø.

Lang dag

I år kom 200 jenter fra videregående skoler i hele Rogaland. I tillegg til et par fra Kristiansand, jentene fikk beskjed om arrangementet av en lærer.

Jentene var på skolen før de reiste med toget til Stavanger. Det blir en lang dag, de er ikke hjemme igjen før rundt klokken to om natta.

– Vi har vært rundt og sett. Nå er vi veldig sliten siden vi har vært på toget i tre timer, sier Karoline Finne.

UiS tar ansvar

Roboter, babydukker og VR-briller var noe av det man kunne se på stand på Teknologiaften 2020, og selvfølgelig photobooth!

Flere lokale industrier og bedrifter stod også på stand og viste fram teknologi som jentene fikk prøve. Arrangementet er et samarbeid mellom UiS, NHO og NITO. De to sistnevnte arrangerer tilsvarende events flere ganger i året, over hele landet. UiS var for første gang med i fjor, og stilte sterkt i år også.

– Jeg synes det er veldig fint at UiS tar det ansvaret med å informere og inspirere ungdomsskoleelever til å velge teknologifag, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Kommunikasjonsrådgiver ved det teknisknaturvitenskapelige fakultetet på UiS, Mari Løvås, tror mangfold vil forbedre teknologien.

– Vi vil at alle jenter som er interessert skal komme, de trenger ikke ha tenkt på teknologi før, bare de kommer her med et åpent sinn og har lyst å bli inspirert, sier Løvås.

Etter stand, ble det middag inne i Atlantic Hall, hvor seks rollemodeller fikk inspirere jentene.

– Det er ekte jenter og damer som skal fortelle hvorfor de valgte den teknologiske retningen. Det er deres historier, sier Løvås.