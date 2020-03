Aktuelt Koronaviruset Slik reagerer spisestedene på krisepakken fra regjeringen For noen betyr pengene forskjellen på liv og død. Andre tror de klarer å stå på egne bein. Publisert: 27. mars 2020, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kine Hult

Folketomme gater og stengte restauranter. Flere aktører i restaurantbransjen sier de er avhengige av en krisepakke for å overleve. FOTO: Carina Johansen

Fredag presenterte regjeringen nye tiltak for å støtte bedrifter som blør under koronaepidemien.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) anslår at ordningen vil koste staten 10 til 20 milliarder kroner i måneden.

Prinsippene er blant annet at:

Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Det er ikke definert ennå hva som ligger i «vesentlig omsetningsfall».

Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

Ordningen skal favne bredt, og er derfor aktuell for alt fra frisører, serveringssteder og bilforhandlere.

Vi har snakket med spisesteder og restauranteiere for å høre hva en krisepakke vil bety for dem.

Yips - Dumplings & Digg

Antall ansatte: Ni. Fem personer er permittert 100 prosent, én person er permittert 50 prosent.

Status: Restauranten stengte 13. mars, men driver fortsatt take away.

Daglig leder ved Yips - Dumplings & Digg, Tore Erevik, forteller at inntektene fra take away-salget foreløpig er nok til å holde spisestedet i live. FOTO: Pernille Filippa Pettersen

Hva betyr pakken fra regjeringen for dere?

– Selv om flere ansatte er permittert, har vi fortsatt drift. Normalt har vi tre bein å stå på: Catering, restaurant og take away. Nå har vi bare ett bein, men det er likevel et bein. Derfor er det nok andre som har det verre enn oss, men pakken er et bra initiativ, så får vi se om dette er noe vi kvalifiserer for, sier daglig leder Tore Erevik.

Hvordan er situasjonen dersom dere ikke får hjelp?

– Vi klarer å holde hodet over vann. Vi kommer til å gå med underskudd, men vi skal klare å komme oss gjennom dette uansett.

Hvor mye har dere tapt på koronautbruddet?

– På en normal uke har vi en omsetning på rundt 80.000 kroner. Halvparten av inntektene er nå borte.

Allerede torsdag ba restaurantbransjen om penger for å overleve. Les mer her.

Tango og Fish & Cow

Antall ansatte: 28, alle er permittert.

Status: Begge restaurantene er 100 prosent stengt. Siste åpningsdag var fredag 13. mars.

Daglig leder ved Tango og Fish & Cow, Tommy Raanti, har permittert alle ansatte. FOTO: Ingebjørg Iversen

Hva betyr pakken fra regjeringen for dere?

– Pakken vil forhåpentligvis bety at vi klarer å håndtere løpende utgifter som vi per dags dato ikke har fått stoppet, sier daglig leder Tommy Raanti.

Hvordan er situasjonen dersom dere ikke får hjelp?

– Vi var så heldige at vi hadde grei likviditet rett før vi stengte ned, men hvis vi ikke får en krisepakke, er det grenser for hvor lenge vi kan holde stengt uten å gå konkurs. Vi har flere hundre tusen i måneden i faste utgifter, og klarer oss ikke med mindre vi får hjelp av både huseier og regjering. Alle ansatte er permittert fram til 14. april, og vi frykter at den perioden vil bli forlenget. Flere av tiltakene som har kommet tidligere, som nedsettelsen av arbeidsgiveravgiften, har null betydning for oss. Og bankgarantier gjør bare at man skyver på problemet. Vi trenger kontanter, ikke lån. Selv om vi kan åpne igjen i andre halvår, regner jeg hele 2020 som tapt. Resten av året vil gå med til å drive skadebegrensning.

Hvor mye har dere tapt på koronautbruddet?

– Vi har tapt om lag 2 millioner i ren omsetning de siste to ukene. Men inntektssvikten startet allerede i ukene før den store nedstengningen. Den siste dagen vi hadde åpent, fredag 13. mars, hadde vi 13.000 kroner i omsetning. På en vanlig fredag ville vi hatt 160.000. Vi ville vært dumme om vi ikke hadde stengt, selv om det teknisk sett var mulig å holde åpent. Vi ville tapt mer penger på å holde åpent enn på å stenge.

Söl

Antall ansatte: Fem. Én person er permittert. Tre andre blir permittert 50 prosent neste uke.

Status: Restauranten stengte 13. mars, men Söl tilbyr nå salg av middags-matpakker i stedet for.

Daglig leder Claes Helbak (bakerst) sammen med medgründerne av Söl, Magnus Haugland Paaske og Nayana Elisabeth Engh. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hva betyr pakken fra regjeringen for dere?

– Vi ønsker å stå på egne bein og komme oss gjennom krisen alene. Vi har fortsatt noen inntekter på grunn av matkassene, derfor er det nok andre i bransjen som har det verre enn oss, sier daglig leder Claes Helbak.

Hvordan er situasjonen dersom dere ikke får hjelp?

– Inntektene vi har nå er nok til å dekke de fleste faste utgifter, men det blir ikke mye lønn til oss selv. Nå prøver vi bare å tilpasse oss situasjonen og gjøre det vi kan for å overleve, så får vi se om krisepakken kan være aktuell for oss.

Hvor mye har dere tapt på koronautbruddet?

– Jeg anslår at vi taper 300.000 til 400.000 kroner i måneden (75.000 til 100.000 kroner i uka journ.anm.).

Renaa Restauranter

Antall ansatte: 67. Alle, bortsett fra daglig leder og en avdelingsleder er 100 prosent permittert, de to som er igjen er 80 prosent permittert.

Status: Alle stedene er stengt. Vinbaren Lou-Lou stengte 7. mars, Matbaren stengte 12. mars, Re-Naa stengte 14. mars og Renaa Xpress stengte 17. mars. De siste dagene var Xpress bare åpen for take away.

Sven Erik Renaa ved Renaa Restauranter forteller at restaurantene foreløpig har et omsetningstap på nærmere 3 millioner kroner. FOTO: Kristian Jacobsen Foreløpig har vi hatt nærmere 3 millioner i omsetningstap.

Hva betyr pakken fra regjeringen for dere?

– Vi vet ikke helt, det er en del som fremdeles er litt uklart. Vi må for eksempel få svar på hvordan de definerer hvem som ble pålagt å stenge. Vi mener selv at vi ble pålagt dette, fordi det var umulig å håndheve regelen med en meters avstand mellom folk. Vi hadde håpet at regjeringen ville si noe mer om hvorvidt de vil gjøre noe med merverdiavgiften. Det hadde hjulpet oss veldig å få redusert den, sier daglig leder Sven Erik Renaa.

Hvordan er situasjonen hvis dere ikke får hjelp?

– Det scenarioet har vi ikke vært igjennom ennå. Men det er ingen tvil om at veldig mange vil måtte stenge hvis de ikke får økonomisk hjelp. Det er for tidlig å si om det vil gjelde oss. Men at vi trenger frisk kapital, er det ingen tvil om.

Hvor mye har dere tapt på koronautbruddet?

– Foreløpig har vi hatt nærmere 3 millioner i omsetningstap. Vi hadde beregnet en omsetning på 4,8 millioner i mars, men endte på 1,3 millioner, samtidig som de faste utgiftene er de samme. Vi har også hatt lønnsutgifter fram til 20. mars.

Eg & Du

Antall ansatte: Sju. Fire er permittert.

Status: Restauranten stengte 14. mars. Tilbyr nå take away.

Daglig leder Haakon Mørch (t.v.), her sammen med medgründer Robert Ottesen, har ventet på en krisepakke. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hva betyr pakken fra regjeringen for dere?

– Vi har omsetningssvikt, så dette har vi ventet på. Vi tilbyr take away mer for å redusere tapet enn for å tjene penger, sier daglig leder ved Eg & Du, Haakon Mørch.

Hvordan er situasjonen dersom dere ikke får hjelp?

– Vi tilbyr vanligvis ikke take away, men siden vi kastet oss rundt så har vi i alle fall en omsetning. Likevel kan vi ikke holde på som dette i en evighet og vi har heller ikke lyst til å låne oss bort. Slik situasjonen er nå kan vi holde på fram til sommeren.

Hvor mye har dere tapt på koronautbruddet?

– Det er vanskelig å si, men jeg antar at inntektene har falt med en 50 til 60 prosent. På en vanlig uke ligger omsetningen på rundt 80.000 kroner og dette er nå halvvert.

Herlige Stavanger restauranter

Antall ansatte: Om lag 300, alle er permittert.

Status: Alle spisestedene og barene stengte 14. mars: Bevaremegvel, Villa 22, Burger & Beers, NB Sørensen, Matsalen, Trattoria Testa Rossa, Lucca, Cucina Italia, Street Burger, NB Bar, Newsman og Arkivet.

– Å se livsverket sitt forsvinne slik, er veldig trist, sier Arne Joakimsen i Herlige Stavanger restauranter. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Hva betyr pakken fra regjeringen for dere?

– Vi må først vite hva den konkret går ut på før vi kan si noe sikkert. Jeg håper den vil dekke de faste utgiftene som det er vanskelig å gjøre noe med. Jeg håper også at vi får huseierne til å redusere eller utsette leien. Vi har også andre løpende kostnader, som forsikring og noe vedlikehold, og skal i tillegg betale ut lønn og feriepenger. Når vi ikke har inntekter, er dette en stor utfordring. Jeg setter pris på at myndighetene kommer på banen nå, sier daglig leder Arne Joakimsen.

Hvordan er situasjonen dersom dere ikke får hjelp?

– Da går det galt. Noen av stedene vil gå konkurs. Hvis dette varer lenge og vi ikke får hjelp, klarer vi ikke holde liv i bedriften. Det vi trenger nå, er kontanter, ikke lån. Jeg har jobbet i bransjen siden 1969, og startet for meg selv i 1988. Å se livsverket sitt forsvinne slik, er veldig trist. Jeg tenker på alle medarbeiderne våre, og vil gjerne ha dem tilbake i arbeid igjen så fort som mulig.

Hvor mye har dere tapt på koronautbruddet?

– Det har jeg ikke regnet på, med det er snakk om millioner.

Publisert: 27. mars 2020, 18:00