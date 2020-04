Aktuelt Lånekassen Lånekassen utvider mulighet for betalingsutsettelse For å hjelpe dem som betaler på studielånet som er i en vanskelig økonomisk situasjon, utvides muligheten for betalingsutsettelse i Lånekassen så lenge koronaloven varer. Publisert: 02. april 2020, 17:17 Line Pevik

Muligheten for betalingsutsettelse i Lånekassen utvides på grunn av koronasituasjonen. FOTO: Lånekassen

Regjeringen har vedtatt at alle som trenger det, kan utsette sin innbetaling til Lånekassen i koronalovens virkeperiode, uten at de bruker av kvoten på 36 måneder, opplyser Lånekassen i en pressemelding.

– Lånekassens ordning for betalingsutsettelse er i utgangspunktet god, men jeg er glad for at vi nå kan tilby alle våre tilbakebetalingskunder muligheten til å utsette uten at det tas av kvoten på 36 måneder, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Fra før kan alle som betaler på studielånet sitt utsette den månedlige innbetalingen tilsvarende tre år. En del av kundene har imidlertid brukt opp sine utsettelser. Enn så lenge gjelder mulighet for utvidet utsettelse for regningene i mars og april.

– Vi er heldige som har en Lånekasse med rause ordninger som gir studenter lånevilkår som ingen andre har. Jeg håper denne ekstra åpningen for å få betalingsutsettelse bidrar til å hjelpe de som trenger disse pengene til andre utgifter i denne perioden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

I mars valgte 32.300 kunder å utsette innbetalingen til Lånekassen, mot 17.200 i mars i fjor.

Publisert: 02. april 2020, 17:17