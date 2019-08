Hustvedt & Co stenger dørene

Visste du at Hustvedt & Co også hadde flere mindre butikker ute i distriktet?

Men så forsvant de, én etter én. Og i sju år har det bare vært én Hustvedt-forretning: Den originale, i Østervåg.

Nå er det klart at også denne snart stenger dørene.

Akkurat når det blir, er ikke offentliggjort ennå. Men det blir i god tid før julehandelen, ifølge brødrene Per og Tor Søiland.

Største konkurrent: Spisesteder

Brødrene Søiland er tredje generasjon som har drevet leketøysbutikken.

I en lengre artikkel som publiseres på Aftenbladet.no lørdag forteller de at nedgangen i kunder og inntekter skyldes endrede handlevaner.

Netthandel er selvfølgelig en stor del av årsaken. Men den største konkurrenten er faktisk spisesteder, da brødrene opplever at foreldre gjerne gir barna to valg: En pakke Lego eller noe godt å spise.

– Tar du en runde i byen, ser du spisesteder over alt. Og folk går rundt med mat og drikke i nevene hele tiden. Det virker som folk har satt et budsjett for hvor mye penger de skal legge igjen i byen, og barna må selv ta valget. Det overrasker meg, sier Tor Søiland til Aftenbladet.

På spørsmål om det er vemodig å stenge, svarer broren Per:

– En by skal leve. Den skal utvikle seg. At vi forsvinner, er helt naturlig. Nå kommer noe annet her som sikkert blir bra. Sånn er det bare. Så må vi bare være takknemlige og si takk for godt samarbeid til alle kundene som har vært innom oss i alle disse årene.

– Respekterer valget

I en post på Instagram skriver Stavanger Sentrum: «Et langt kapittel i Stavangers butikkhistorie går mot slutten. I 146 år har Hustvedt & Co holdt til i Østervåg, men snart er det slutt. De fleste av oss har vært innom og kjøpt leker, noe til kjøkkenet eller sett på nissene som kommer frem til jul. Tusen takk for mange gode minner!».

Daglig leder Kristin Gustavsen i Stavanger Sentrum forteller at heller ikke hun har fått vite noen endelig dato for stenging.

– Nei, men vi vet at Hustvedt i alle fall ikke skal være med på julehandelen i år, så det blir nok i høst en gang, sier hun til Byas.

– Jeg synes brødrene selv gir en god forklaring på hvorfor de gjør dette valget, og jeg respekterer valget de har tatt. Som brødrene selv sier, i en bysammenheng er det helt naturlig at det kommer utskiftninger over tid, legger hun til.