Aktuelt Politikk Har ennå ikke bestemt seg for om dette skal bli gratis Fylkesrådmannen mener det er en god idé å gi jenter på videregående skole gratis bind og tamponger. Politikerne vil vente med å avgjøre saken. Publisert: 26. oktober 2021, 15:19 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Rundt 8000 jenter er elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Rogaland. Fra og med høsten neste år kan de få bind og tamponger på skolen – helt gratis.

Fylkesrådmannen er i sin innstilling positiv til et prøveprosjekt med gratis bind og tamponger til elever på videregående skole. Flertallet av politikerne går derimot ikke god for tilbudet ennå.

Saken ble behandlet i fylkestinget tirsdag.

Der ble det bestemt at saken tas til orientering og skal vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Svært begrenset tilbud i dag

Kort og godt betyr dette at politikerne vil vente med å behandle saken og se nærmere på om det kan prioriteres penger til prøveprosjektet.

Ca 8000 elever i Rogaland kan dra nytte av tilbudet. Totalt er det snakk om å sette av 700.000 kroner i budsjettet for 2022.

Det endelige budsjettet for neste år skal behandles av fylkestinget i midten av desember.

Saken ble satt på agendaen av ungdommens fylkesråd tidligere i høst og gikk videre til opplæringsutvalget. Her ble saken behandlet 5. oktober.

Da valgte flertallet (11 mot 4 stemmer) å utsette saken og heller se nærmere på den i forbindelse med budsjettbehandlingene. Et vedtak fylkestinget sluttet seg til tirsdag.

– Som å be om et plaster

Høyre var det eneste partiet som tirsdag gikk opp på talerstolen og sa at de ikke støttet prøveprosjektet.

– Politikk handler om å prioritere. Det er alltid noe som er viktigere enn noe annet. Vi signaliserer allerede nå at dette er en sak vi ikke kommer til å prioritere i budsjettsammenheng, når vi vet det er behov for økte rammer for å støtte laget rundt eleven, sa Inger Merethe Bjerkreim (H).

Frp og FNB er positive til forslaget, men ønsker å få med seg private aktører på laget.

Ap, SV, MDG og Rødt er alle tilhengere av prøveprosjektet.

– Tannbørster er også sanitærprodukter, men her snakker vi om bind og tamponger. Og når vi snakker om dette, så står vi på talerstolen og småfniser. Her har vi som skoleeier et ansvar om å gjøre dette like normalt som å be om et plaster, sa Siv-Len Strandskog (Ap) i sitt innlegg.

