Aktuelt E-sport Kvadrat blir første kjøpesenter i landet med egen avdeling for e-sport Etablerer e-sportavdeling som skal bli en «attraktiv møteplass for dialog, vennskap og opplevelser». Oppdatert: 05. november 2021, 13:55 Tone Pedersen

Einherjar Esport og Kvadrat skal lage e-sportavdeling på kjøpesenteret. (F.v) Hilde Gunn Ørland, gründer Einherjar Esport, og senterleder Renate Hjørnevik.

Regionens største kjøpesenter skal lage en ny e-sportavdeling sammen med Einherjar Esport, og blir dermed det første kjøpesenteret i landet som gjør dette, ifølge en pressemelding.

– Å ta steget inn i e-sportlandskapet har vært noe vi har hatt på radaren i lang tid, men vi har vært opptatt av at det skal gjøres skikkelig og med god kvalitet. Først da vi kom i kontakt med Einherjar falt alle brikkene på plass, uttaler senterleder Renate Hjørnevik.

Og Einherjar, som allerede har et stort pedagogisk nettverk i regionen, vil ikke bare være «en vanlig leietaker».

– Dette er et strategisk partnerskap der begge ser på langsiktige muligheter for vekst, understreker senterlederen.

FAKTA: Einherjar E-sport som pedagogisk plattform, og spilling som idrett

Har avdelinger følgende steder: Bogafjell, Lundehaugen, Randaberg, Revheim, St. Svithun og Ytre Ryfylke

Samarbeider med skoler

Fysisk aktivitet er en viktig del av tilbudet

Opererer med etiske retningslinjer og stiller krav til good game-holdning

Flere av coachene har bakgrunn fra DDV (Didaktisk Digitalt Verksted) ved Universitet i Stavanger Kilde: Kvadrat/Einherjar

E-sportavdelingen vil ha en maskinpark på 20 maskiner og skal live streame gamingbegivenheter og e-sportkonkurranser.

Denne kunngjøringen kan signalisere «starten på e-sportæraen for kjøpesentre», ifølge pressemeldingen.

Kvadrat håper avdelingen skal bli som en hub og et kompetansesenter for all e-sport i regionen.

Senteret planlegger live streaming av gamingbegivenheter, e-sportkonkurranser og treninger. I tillegg blir det kurs for lærere, bedrifter og kommuner.

Det 340 kvadratmeter store lokalet i andre etasje vil bli Einherjars regionkontor, og vil inneholde:

e-sportavdeling med en maskinpark på 20 maskiner

møterom

minglesone

drop in PlayStation-lounge

VR-avdeling

utstillingsområde for cosplay, redesign og utstillinger

Kvadrat kaller satsingen for et «bærekraftprosjekt», da e-sport skaper broer på tvers av kjønn, religion, legning og fysiske/psykiske utfordringer. Senterledelsen vil også samarbeide med NAV for å gi mennesker som trenger det en vei tilbake i arbeidslivet, og den nye avdelingen skal bli til med gjenbruk og miljø i tankene.

Men når åpner satsingen?

– Nå blir det intensiv jobbing for å få alt klart til vinterferien 2022 og vi starter med fullt trøkk og vinterferiecamp! Vi gleder oss enormt til å åpne dette bærekraftssenteret som blir Norges første av sitt slag, sier Hjørnevik.

Publisert: 05. november 2021, 13:12 Oppdatert: 05. november 2021, 13:55