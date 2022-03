Aktuelt Militært Hanne (19) kom ikke inn i førstegangstjenesten. Så tok Lottene kontakt Hanne Kristine Jansen trente 22 timer i uka til førstegangstjenesten, men kom ikke inn. Så fikk hun en melding som endret livet hennes. Publisert: 15. mars 2022, 19:18 Julie Grasmo

Hanne Kristine Jansen har tilbrakt helgen sin på introduksjonskurs med Lotteforbundet på Vatneleiren, ved Sandnes.

– Hei, går det bra? Har du vondt? spør Hanne Kristine Jansen.

Ifølge scenarioet har en bil med to passasjerer, kollidert med en motorsykkel. Passasjeren som satt i bilen, spiller at hun er skadet. Jansen setter seg ned ved henne og begynner å utføre førstehjelp.

– Hun er i grei tilstand, men har vondt i skulderen og sår på henda. Jeg tror hun er i sjokk, melder Jansen.

Hu har nettopp gjennomført en øvelse i førstehjelp. Dette er én av flere aktiviteter hun har vært igjennom i Vatneleiren, som en del av et introduksjonskurs med Stavanger Lotteforening.

– Det føles veldig riktig for meg. Jeg og ei venninne kunne kunne tenkt oss å være her en god stund til, forteller Jansen.

Jansen utfører førstehjelp på Kristin Håheim.

FAKTA: Stavanger Lotteforening Stavanger Lotteforening er lokalforening av Norges Lotteforbund, og er en frivillig organisasjon for kvinner og menn over 16 år med norsk statsborgerskap.

Lotter gjør en innsats innen sivilt og militært beredskapsarbeid og er en del av totalforsvaret.

Som lotte kan en delta på et bredt spekter av kurs og

aktiviteter, som kurs i instruksjon, lederutvikling, samband, førstehjelp, skyting og sminke og markør virksomhet.

For å kunne få lov å titulere seg som lotte, må du gjennomgå en grunnutdanning ,som består av introduksjonskurs og grunnkurs innen førstehjelp. Etter endt grunnutdanning kan du kle deg i lotteuniform som kalles for militær tjenesteuniform (T1) og lilla lotteberett.

Som lotte, kan du velge å gå den militære veien, den sivile veien, eller en blanding.

– Her var det stor motivasjon

Etter at Byas skrev om at Jansen fikk avslag allerede på sesjon del 1 - uten begrunnelse fra Forsvaret, ble Jansen ble kontaktet av Torunn Fosse, leder for Stavanger Lotteforening.

Fosse forteller at ut ifra hva som stod beskrevet i artikkelen, så hun en sterk motivasjon i Jansen,. Hun sier at hun satte «himmel og jord i bevegelse» for å finne frem til 19-åringen.

– Plutselig dalte det ned en melding på telefonen hvor det var noen som viste hvem Hanne var. Jeg tok først kontakt direkte via Facebook, hvor jeg fortalte hvem jeg var, og at jeg var leder i en beredskapsorganisasjon, forklarer Fosse.

Torunn Fosse, Leder Stavanger Lotteforening, kontaktet Jansen over Messenger på Facebook, for å få hun inn i lottene.

De to avtalte å møtes noen dager etter, på lottekontoret, ved Veteranhuset Stavanger.

– Jeg merket med en gang at her var det stor motivasjon til å bidra. Det endte opp med at Hanne meldte seg inn som lotte samme dag, sier Fosse.

Jansen har allerede deltatt på flere lotteaktiviteter, og har nå gjennomført grunnutdanningen.

– Hun kan nå titulere seg som lotte, og har tillatelse til å kle seg i vår lotteuniform med lilla avdelings lotteberett, forteller hun.

Fosse opplyser om at Jansen vil få muligheter til å ta videre utdanning som lotte. Der kan hun utvikle seg videre i den retningen, som er riktig for henne.

FAKTA: Som lotte kan du gå to veier: Som grønn lotte kan du inngå avtale om tjeneste i Forsvaret, der du kan signere avtale med Heimevernet og få tildelt stilling i Heimvernsstrukturen. For å gjøre dette må du fullføre og bestå introduksjonskurs, grunnkurs i førstehjelp, basiskurs og grunnkurs soldat kurs (GSK).

Som lilla lotte kan du jobbe med sivil beredskap. Arbeidsoppgaver kan være lokalt foreningsarbeid. Du kan utdanne deg som instruktør innad i Norges Lotteforbund. Du kan bidra til å trene ambulansepersonell, politi og brannvesenet, ved å bistå som sminkør og markør under øvelser. Foreningen har også en sivil beredskapsgruppe som bidrar ved katastrofer.

Bitt av basillen

Etter en helg med innføring i krigsetikk, sluttet orden, som er Forsvarets begrep på oppstilling og forflytting av mannskap (SLO), marsjering, uniformsregler, og førstehjelp, har Jansen allerede gjort seg refleksjoner om fremtiden.

– Jeg tar litt om gangen, men Heimevernet er neste, sier hun.

Jansen har sovet med tre andre lotter på kaserna i Vatneleiren, der hun har redd opp sengen sin og holdt skaporden. Disiplinen vil hun ta med seg hjem også.

Selv om Jansen fortsatt jobber på vikar på SFO, vil den militærgrønne hverdagen slippe inn.

– Planen er å ta et basiskurs i september, og så ta grunnkurs soldatkurs.

Hun forteller at helgen har vært lærerik og morsom, og takker Fosse for at hun fikk muligheten til å bli med i Lottene.

– Kommer det en dag der jeg kan satse fullt på å være i militæret og få meg en jobb, kommer jeg til å gripe sjansen.

Tidligere skrev Stavanger Aftenblad en sak om at personer med diagnosen ADHD, ikke får komme inn i Forsvaret. Nå skal kanskje praksisen endres, etter at Likestilling og diskriminerings ombudet mener at automatisk avslag til dem med ADHD kan være ulovlig.

