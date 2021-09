Aktuelt Stavanger Dette ble løsningen under pandemien, men ikke alle utestedene vil fortsette med tilbudet Gjester Byas har snakket med vil gjerne bestille og betale med mobilen også etter gjenåpningen, men barene har ulikt syn på om tilbudet skal fortsette. Publisert: 28. september 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dette tilbudet satte mange gjester pris på under pandemien. Cirkus i Fargegata vil fortsatt tilby en slik bestillings- og betalingsløsning, selv om kravet om bordservering er opphevet.

Pandemien var ganske kjip, men samtidig tvang den oss til å ta i bruk uvante og til tider ukjente løsninger.

Da utestedene ble pålagt å servere gjester ved bordene, ble de fleste i serveringsbransjen nødt til å ta i bruk et nytt bestillingssystem.

Løsningen ble QR-koden. Scan den med mobilen, velg hva du vil ha, skriv inn bordnummer og betal - enten med Vipps eller kort.

Men nå som samfunnet har åpnet igjen, må vi tilbake til barkøen...?

Bartender Solveig Eiane Brandal (t.h.) ved Bøker & Børst diskuterer bestillingsløsningen med kafégjestene Jack Davies (t.v.) og Jacob Tom.

Skrotet mobilløsningen

– Planen var egentlig å beholde tilbudet, men vi ser at det fører med seg utfordringer når folk bestiller i baren i tillegg, sier Solveig Eiane Brandal ved Bøker & Børst.

Det blir raskt vanskelig å holde styr på hvem som skal få maten eller drikken først når det kommer inn bestillinger over både mobil og disk.

– Da risikerer vi at noen må vente lengre enn de skal. Det ønsker vi ikke og vi har derfor gått bort fra mobilbestillingen, sier Brandal.

Ved vinduet i kafeen sitter Karla Mena (31) og Kristin Myrvoll (25). Venninnene kommer fra Trondheim, men er på ferie i Stavanger.

Venninnene Kristin Myrvoll (t.v.) og Karla Mena fikk opp menyen da de scannet QR-koden på Bøker & Børst. Bestillingen og betalingen måtte de ta i baren.

De scannet først QR-koden, men kom da til menyen. Betalingen og bestillingen måtte de gjøre ved bardisken.

– Vi har brukt QR-kodene hjemme i Trondheim. Jeg håper serveringsstedene åpner for bestillinger både med mobil og over disk, så kan kunden bestemme selv, sier Mena.

– Da får du det beste fra begge verdener. Det er mest praktisk, i alle fall for oss, legger Myrvoll til.

Dersom mange gjester bestiller samtidig, både over disk og med mobilen, kan det raskt bli kaotisk. Det fikk Kristian Ellingsen ved Frk. Pil erfare på lørdag.

Vil tilby begge deler

Byas har snakket med flere serveringssteder som ønsker å legge seg på en slik linje. Både Cirkus, Bacchus og Frk. Pil bekrefter at gjestene her kan velge mellom å bestille med mobilen eller i baren, med noen forbehold.

– På lørdag var jeg alene på jobb fram til klokka 18, men det var stappfullt klokka 15. Det ble raskt kaos da folk bestilte på to forskjellige måter. Derfor måtte jeg be folk gå tilbake til bordene sine og kun bestille med mobilen, sier bartender ved Frk. Pil, Kristian Ellingsen (21).

Han forteller at kombinasjonen fungerer best når det er to personer på jobb. Da kan en ha ansvaret for bestillingene i baren, mens den andre tar seg av mobilbestillingene.

Bacchus vil ikke droppe mobilbestillingene helt. Muligheten for å bestille og betale med telefonen blir imidlertid ikke tilgjengelig før på kveldstid.

Helene Monsrud ved Bacchus mener servicen blir bedre dersom gjester og ansatte snakker med hverandre.

Ved Bacchus vil det imidlertid være tidspunktet som avgjør når du kan bruke mobilen.

– Vi er en vintagekafé og ønsker å gjøre ting litt på den gamle måten. Samtidig mener vi at servicen blir best dersom kunden og våre ansatte snakker sammen. Slik vil det være på dagtid, før vi går over til en digital løsning på kveldstid, sier daglig leder Helene Monsrud.

På Cirkus velger du selv hvordan du vil gjennomføre bestillingen.

Martine Jørgensen ved Cirkus forteller at det er blitt færre misforståelser og feilbestillinger etter at kundene begynte å bestille med mobilen.

– Bestillinger med mobilen har gjort det enklere å unngå feilbestillinger og misforståelser. Samtidig har vi sett at QR-koden kan by på utfordringer for noen av gjestene våre. Derfor har vi landet på å tilby begge deler, sier bartender ved Cirkus, Martine Jørgensen (21).

Enorm vekst for Ordr

Mange restaurant- og bargjengere har i løpet av pandemien blitt godt kjent med Ordr.

Mannen bak selskapet er Edwin Fjeldtvedt fra Hommersåk. Han grunnla Ordr i juni 2019, som før koronapandemien hadde fem ansatte og 20 kunder.

I dag teller selskapet 96 ansatte, 1150 kunder og er tilgjengelig i fire land. I løpet av pandemien har Ordr vokst til å bli Nordens største digitale kassasystem.

– Vi regner med at veksten vil normalisere seg. Det vil helt sikkert være noen der ute som mener at de ikke har bruk for tjenestene våre nå etter gjenåpningen, men disse kundene ønsker vi selvsagt å ha god dialog med, sier Fjeldtvedt.

Gründer og daglig leder i Ordr, Edwin Fjeldtvedt, tror at det fortsatt vil være et stort marked for selskapet hans etter pandemien.

Han understreker at Ordr ikke skal være et «koronaselskap». Etter gjenåpningen vil det fortsatt være gjester som ønsker å unngå køen i baren, slippe ventetiden på kortterminalen og få kontakt med servitøren på en enkel måte.

Derfor er det en det er fortsatt mulig å videreutvikle tjenesten.

– Nå som bransjen går tilbake til en normal hverdag, er det vår oppgave å drive innovasjon på dette området. Vi har nylig lansert en versjon som gjør det mulig for servitøren å ta bestillingen, men regningen kan gjøres opp på telefonen akkurat når kundene ønsker det. Ordr skal være intuitivt, brukervennlig og effektivt for alle parter, sier Fjeldtvedt.

Han avkrefter at det har kommet et ras av avbestillinger etter gjenåpningen. Per i dag er Ordr i rute for nå målet på 1200 kunder innen utgangen av året.

Fri Bar har ikke hatt en digital bestillingsløsning under pandemien. Her har bartenderne tatt bestillinger ved bordene. Dette kommer utestedet til å fortsette med, i tillegg blir det mulig å bestille i baren, opplyser barsjef Nathaniell Hansen.

Fordeler og ulemper

Utenfor Cirkus sitter Ruxandra Strut (24) og Kenneth Lima (35) som denne ettermiddagen har bestilt gjennom nettopp Ordr.

– Før savnet jeg å gå til bardisken, men nå foretrekker jeg å bestille med mobilen. Det har endret seg i løpet av pandemien, sier Strut.

Det er Lima enig i, men noen svakheter er det fortsatt.

– Da Ruxandra bestilte, ville hun gjerne ha med melk og sukker. Det var umulig å legge til, sier Lima.

Både Kenneth Lima og Ruxandra Strut foretrekker å bestille med mobilen, men peker på at løsningen fortsatt har noen svakheter.

– Det er ikke et wifi-passord her heller. Jeg kan ikke bestille uten nettilgang, sier Strut.

– Så da måtte du betale, Kenneth?

– Det gjør jeg alltid, svarer Lima og ler.

