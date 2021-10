Aktuelt Stavanger Sager seg inn i nabolokalet for å starte ny bar Garcia-sjefen har en drøm om å rekke julebordsesongen. Publisert: 05. oktober 2021, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder ved Garcia, Kristian Sevland, forteller at vinskapet skal flyttes litt til høyre. Så skal deler av dagens bardisk rives for å gjøre plass til passasjen som skal gå til nabolokalet. Der kommer Garcias nye bar.

– Det er et lokale vi synes har vært spennende helt siden bakeriet la ned, sier daglig leder ved Garcia, Kristian Sevland.

Han snakker om nabolokalet til restauranten i østre bydel, hvor bakeriet Romsøes var leietaker fram til i fjor vår.

Siden da har det stått tomt, men i mellomtiden har Sevland pønsket ut potensielle muligheter på den andre siden av veggen.

– En stund vurderte jeg til og med blomsterbutikk, sier restauranteieren og humrer.

Ingenting er gjort med nabolokalet etter at Romsøes flyttet ut for halvannet år siden. Koblingen mellom restauranten og baren kommer i innhukket midt i bildet.

BAkRommet

Etter litt fram og tilbake landet Sevland på en bar i stedet for. Huseier har gitt grønt lys og sørger for at lokalene slås sammen i løpet av kort tid. Baren får navnet Bakrommet.

– BAkRommet til Garcia, poengterer Sevland, før han fortsetter:

– Vi har en bar her i restauranten også, men den har aldri fungert. Bargjester ønsker ikke all trafikken bak seg. Dette er og blir en gang, sånn er det bare, sier Sevland om barløsningen restauranten har i dag.

Han forteller at BAkRommet i hovedsak blir en cocktailbar med et stort ølutvalg i tillegg. Sevland viser fram noen illustrasjoner på Mac-en, men understreker at det ikke nødvendigvis er slik resultatet blir til slutt.

– Men det sier litt om hvilken stil vi ønsker å ha. Litt sånn... speak easy, sier Sevland.

Denne illustrasjonen gjenspeiler mest den retningen Garcia ønsker å gå, men Sevland er rask med å legge til at baren trolig vil se litt annerledes ut enn på tegningen.

Flere bein å stå på

Koronapandemien har vært tung for serveringsbransjen, blant annet for Garcia. Midt under pandemien måtte selskapet stenge filialen på Hinna. Gjestene forsvant da alle ble sendt på hjemmekontor.

Da sa Sevland at han var nødt til å satse alt på sitt siste kort, nemlig Garcia i østre bydel.

Garcia får to innganger, en til restauranten og en annen til baren. På innsiden kan du bevege deg fritt mellom lokalene.

– Vi forsvarer investeringen med at vi trenger flere bein å stå på. Per i dag er Garcia bare denne restauranten og vi ønsker et større tilbud. Stavanger øst har ikke «peaket» helt ennå og det er fortsatt folk som oppdager dette området. Ryfylkegata blir en forlengelse av Pedersgata på sikt, og da er det i alle fall plass til to, tre, kanskje fire nye utesteder, sier Sevland.

Målet - eller rettere sagt drømmen til Garcia-sjefen - er å ha baren klar allerede til julebordsesongen.

– Men rekker vi ikke det, så blir det nok ikke åpning før til våren, sier Sevland.

