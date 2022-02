Aktuelt TV-serier «Inventing Anna» ble sett i 196 millioner timer forrige uke – setter rekord Netflix-serien «Inventing Anna», om juksearvingen Anna Sorokin, setter rekord i antall seertimer på en uke. Publisert: 25. februar 2022, 08:56

Julia Garner spiller juksearvingen i suksessen til Netflix.

Den ni episoder lange serien «Inventing Anna» ble sett i 196 millioner time sist uke, og det er ny rekord for en engelskspråklig serie siden strømmetjenesten begynte et nytt målesystem i fjor sommer.

Forrige listetopper var den psykologiske thrillerserien «You», der tredje sesong var oppe i 179 millioner seertimer en uke i oktober.

Squid Game fortsatt høyt

Etter «Inventing Anna» følger «The Witcher», «Maid» og «Sex Education», melder BBC. Men fremdeles er det et godt stykke igjen til strømmetjenestens toppserier:

«Squid Game» er med sine nær 572 millioner seertimer på en uke fremdeles suveren. En annen sørkoreansk serie, «All of Us Are Dead», og det spanske krimdramaet «Money Heist» skårer henholdsvis 236 millioner og 202 millioner timer.

«Inventing Anna» er basert på undersøkelsene som et magasin i New York foretok rundt den angivelig rike arvingen Anna Delvey, som overbeviste folk at hun var en rik, europeisk arving. I virkeligheten het hun Anna Sorokin og var en russiskfødt bedrager som lurte sine nye venner så vel som hoteller og banker for millioner.

Julia Garner og Anna Chlumsky i en scene fra "Inventing Anna."

Det er serieskaper Shonda Rhimes og hennes produksjonsselskap Shondaland som står bak serien, etter å ha skapt suksesser som «Bridgerton», «Scandal» og «Grey's Anatomy».

Disse er med

Julia Garner spiller Anna, mens gravejournalisten Vivian Kent spilles av Anna Chlumsky. Å se er også Laverne Cox, Arian Moyaed og Terry Kinney.

Selv om seerne har falt for historien, er en av «Anna Delvey»s tidligere venner langt mer kritisk til det hun kaller «en sjokkerende fremstilling» av bedrageren. Rachel DeLoache Williams, en fotojournalist i Vanity Fair, mener serien byr på «farlige halvsannheter» som skaper det hun har kalt «problematisk empati for en sosiopatisk, narsissistisk kriminell».

Anna Sorokin er i følge BBC i varetekt hos amerikanske immigrasjons- og tollmyndigheter (ICE) i påvente av deportasjon til Tyskland, fordi hun ble lenger enn visumet hennes tillot. Men hun svarte Williams på Instagram og kritiserte hennes «fleksible moralske standard» og «dobbeltmoral».

