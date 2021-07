Aktuelt Restaurant Her skal gjengen bak Hekkan åpne bar og ny sushi-restaurant Burgerkjeden har tatt over nabolokalet i Sandnes sentrum. Det skal deles i to og bli både bar og sushisted. Publisert: 10. juli 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Nylig ble det satt inn en ny dør i det gamle lokalet til Jensen Interiør. Dette blir inngangen til Diggbar. På hjørnet kommer inngangen til Punk Sushi. FOTO: Jan Inge Haga

Daglig leder i Hekkan Burger, Ole Dysjaland, er i utgangspunktet sparsommelig med detaljene om de kommende konseptene i Sandnes sentrum.

– Det er fortsatt veldig tidlig, men jeg kan si så mye som at vi både skal starte en bar og et nytt sushikonsept i Sandnes, bekrefter han til Byas.

Hekkan-sjef Ole Dysjaland foran burgergrillen under Gladmat i 2018. Nå ønsker han også å ta en bit av sushimarkedet i regionen. FOTO: Hanne Marie Lenth Solbø (arkivfoto)

Gammel Sabi-karriere

Både baren Diggbar og det nye sushikonseptet Punk Sushi skal inn i de gamle lokalene til Jensen Interiør. Dette lokalet deles i to for å gjøre plass til konseptene.

Diggbar havner i midten, vegg i vegg med Hekkan-lokalet i Vågsgata, mens take away-restauranten åpner ytterst mot parkeringsplassen ved Ivar Aasens gate.

– Vi ønsker å etablere oss som en seriøs konkurrent i sushimarkedet. Vår oppfatning av markedet i dag er at du kan få bra sushi som er dyr, eller billig sushi som er dårlig, sier Dysjaland.

LES MER: Utelivet i Sandnes har mistet en generasjon, men ser nå muligheten for å få den tilbake

LES MER: Gjest ved utested tok nakkegrep på skjenkekontrollør

Hekkan-gründeren har ikke bare peiling på burgere. I over fem år var han Sabi-sjef for filialene på Kvadrat og i Sandnes, men ga seg i jobben for tre år siden.

Av konkurransehensyn hadde han som tidligere franchisetaker ikke lov til å starte opp sin egen sushikjede, men nå er karantenetiden over.

– Nå gjør vi det jeg fryktet aller mest skulle skje da jeg jobbet i Sabi. At noen skulle etablere seg over gata med et sushikonsept av høy kvalitet til en lav pris, sier Dysjaland.

Hekkan startet opp i Sandnes i januar 2017. Nå tar gjengen bak kjeden over nabolokalet også. FOTO: Jan Inge Haga

Sabi: – Ikke for dyr

Dette er også bakgrunnen for punk-navnet. Musikksjangeren som var et opprør mot rocken, blir nå et opprør mot sushimarkedet i regionen.

At Dysjaland kaster hanskene og gjør det han fryktet aller mest som franchisetaker for Sabi, tar hans gamle arbeidsgiver med stor ro.

LES MER: Mint (25) startet for seg selv. Nå jobber hun minst 18 timer om dagen og stortrives

LES MER: Donuts er det nye store: – Boller er ikke godt nok i Norge lenger

– Jeg er ikke redd for denne etableringen. Vi vet hva vi står for, vi har gode kokker, gode leverandører og det vil alltid dukke opp nye konkurrenter, sier daglig leder i Sabi Sushi, Eva Scheel Idsøe.

– Er sushien til Sabi for dyr?

– Jeg mener ikke at sushien vår er dyr. Jeg mener at den er helt riktig priset for den gode kvaliteten som vi tilbyr, kontrer Idsøe raskt.

– Men Dysjaland slår på stortromma når han sier at han skal gjøre det han fryktet aller mest da han jobbet for dere. Tror du at Sabi må tilpasse seg dette?

– Vi har vår profil, vår merkevare og forholder oss ikke til hva konkurrentene gjør. Vi føler ingen frykt og vokser fortsatt veldig mye, sier hun.

Idsøe forteller at Sabi åpnet på Ganddal i forrige uke og skal åpne i Bergen i løpet av måneden. Videre skal kjeden etablere flere filialer i løpet av året. Blant annet i Oslo, Arendal, Ålgård og Klepp.

Det er ikke mye som minner om bar og sushi-sted foreløpig. Likevel håper Dysjaland at konseptene kan åpne i løpet av august. FOTO: Jan Inge Haga

Punk + Hekkan = sant

Gode råvarer koster. Ifølge Dysjaland er planen å spare kostnader på alt fra lokaler til emballasje.

– En ny plass trenger både personaltoalett, ventilasjon og pauserom. Ved å etablere alt i nærheten av Hekkan, sparer vi mye penger som kan gå til råvarer i stedet for, sier Dysjaland.

Med dette bekrefter han at det er svært aktuelt for Punk Sushi å etablere seg i nærheten av eksisterende Hekkan-restauranter, som i tillegg til Sandnes finnes i Stavanger og Bryne fra før.

– Det er det som er målet, sier han.

LES MER: Burger-gründere flytter fra barkjøkken i Fargegata til egne lokaler i Østervåg

LES MER: Hva får du når du putter komlene i frityren? Fromler, så klart

Baren Diggbar, som skal dukke opp mellom Punk Sushi og Hekkan, ønsker ikke Dysjaland å gå i detaljer om.

– Vi har et konsept, en strategi og en plan, men mer enn dette ønsker jeg ikke å si nå, sier Dysjaland, som håper at de nye konseptene kan åpne i løpet av august.

PS: Lrm Invest AS eier Bedre Burger AS som er morselskapet til Hekkan-restaurantene, Punk Sushi og Diggbar. Eneeier og daglig leder i Lrm Invest er Sandnes-politiker og kommunestyrerepresentant for Høyre, Leiv Rune Mjølsnes. Byas har forsøkt å komme i kontakt med Mjølsnes, men har dessverre ikke lykkes.

Publisert: 10. juli 2021, 19:00