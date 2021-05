Aktuelt Design Line (30) er broderingsgründer: – Måtte ofre boligdrømmen – Vi må jo tørre å satse, tørre å ofre litt. Det er jo skummelt, men det føles veldig rett, sier Line Lønning. Publisert: 08. mai 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

FOTO: Pål Christensen

I 2019 startet 30-åringen fra Karmøy broderingsmerket Pryd. I 2020 måtte hun sprette BSU-kontoen for å holde liv i bedriften.

– Så jeg ofret boligdrømmen for jobbdrømmen.

Men Lønning forteller at dette føltes veldig rett for henne. Hun er glad for at hun har klart å holde jobben gående. Likevel har det vært litt skummelt.

– Nå i år må jeg jo betale tilbake det skattelettet jeg har fått spart i BSU. Spør meg igjen når jeg har levert inn skattemeldingen, om jeg er fornøyd med det valget eller ikke.

Line Lønning broderer utelukkende på brukte klær når hun skal lage ting til nettbutikken sin. FOTO: Pål Christensen

Dyrevern, miljøvern og feminisme

Lønning er utdannet innen grafisk design og illustrasjon. Etter flere år med frilans og oppdrag for andre, bestemte hun seg for å starte noe helt eget.

– Da tenkte jeg «hva kan bli min nisje?». Så ble det brodering, litt sånn tilfeldig.

Hun er selv veganer og har vært aktiv i miljøbevegelsen. Dette kan man se igjen i strykemerkene hun lager.

LES MER: Åpnet i Pedersgata: Alt som selges her er vegansk

Etter at Lønning startet for seg selv, lager hun kun ting som interesserer henne og datteren. FOTO: Pål Christensen

– Det har alltid ligget nær min personlighet å bry meg om dyrevern og miljøvern.

På opptaksprøver til skoler var det mange som bet seg merke til dette.

– De sa «jeg ser at du bryr deg veldig mye om miljø og ikke spiser kjøtt. Det kan være en utfordring når du skal jobbe som grafisk designer. Hva om du får oppdrag fra Statoil eller Gilde?»

– Da fortalte jeg at jeg hadde takket nei til de oppdragene. «Lykke til med det», fikk jeg høre da.

Produksjon av strykemerker på gang! FOTO: Pål Christensen

Lønning henter også inspirasjon fra sin fire år gamle datter.

– Jeg elsker å se verden gjennom hennes øyne og se de tingene hun er interessert i og de tingene som vi elsker sammen. Veldig ofte kommer hun med egne ideer til merker.

LES MER: Et kurs i smertemestring fikk Therese til å hente ned symaskinen fra loftet

Broderingsmaskinen kjøpte Lønning på Finn. Da hadde hun ingen kunnskap om brodering fra før. FOTO: Pål Christensen

Broderer på brukte klær

En analyse av miljøkonsekvenser av tekstilindustrien gjort av Quantis, viser at industrien står for åtte prosent av verden klimagassutslipp. Dette vil ikke Lønning være en del av.

– Jeg bruker for eksempel viskosetråd i stedet for polyester. De fleste strykemerkene man kjøper i butikken er hundre prosent plast. Mens jeg prøver å begrense det så mye som mulig.

Lønning broderer også utelukkende på brukte klær når hun lager plagg til nettbutikken sin.

– Så er jeg veldig opptatt av at strykemerkene mine skal være med å forlenge livet til de mest miljøvennlige plaggene som finnes. De vi allerede har i klesskapet.

Consulatet har en egen butikk hvor leietakerne kan selge sine produkter på lørdager fra 12–15. FOTO: Pål Christensen

LES MER: Slik skal Isabella (29) fra Tasta gjøre influencere grønnere

Fra soverom til kontorkollektiv

På nyåret flyttet Pryd ut av soverommet og inn i kontorkollektivet Consulatet i Dokkgata i Stavanger. Her deler flere kunstnere, musikere, kulturaktører og småbedrifter lokaler.

– Det vært en ganske viktig overgang fra å dele kontor med soverommet, til å dele kontor med andre som gir meg inspirasjon og som kan være med å samarbeide om ting.

Etter nyttår flyttet Lønning og Pryd inn i Consulatet i Dokkgata i Stavanger. FOTO: Pål Christensen

Jobbhverdagen er veldig variert, forteller Lønning. Noen dager har hun oppdrag fra andre, andre dager fyller hun på med ting som har gått tomt i nettbutikken.

– En arbeidsdag er ikke satt i stein fra jeg kommer på kontoret. Det er ikke alltid jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre, men jeg ser an behovet.

Å være sin egen sjef er både fint og lønnsomt, ifølge Lønning. Hun velger selv hvordan dagen skal se ut, men har nok arbeid til både to og tre ansatte.

– Så du må være streng med deg selv, men ikke for streng. Det er alltid en balansegang som er veldig utfordrende, men jeg trives med det.

Lønning bruker viskosetråd når hun lager merkene sine. FOTO: Pål Christensen

– Lite ambisiøs

Når Byas spør Lønning om hva hennes planer med Pryd er, begynner hun å le.

– Hver gang noen spør meg om det så føler jeg meg så utrolig lite ambisiøs.

Lønning forteller at akkurat nå så er hun fornøyd med å holde bedriften i live. Hun har ingen store planer om at det skal bli et svært prosjekt med masse ansatte og store lokaler.

– Jeg er veldig fornøyd hvis dette kan være min jobb så lenge jeg ønsker det.

LES MER: Vilde (23) har laget sin egen klesbutikk på loftet

Publisert: 08. mai 2021, 19:00