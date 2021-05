Aktuelt Utesteder Utesteder åpner etter å ha vært stengt siden jul: – Helt fantastisk Fra torsdag gjelder nye skjenkeregler, og flere utesteder åpner dørene igjen. Publisert: 26. mai 2021, 12:50 Janne Håland

Oda Bjønnes Hanslien

André Kvilhaug (bakerst) og Truls Thomsen gjør Pjolter & Punsj klar til åpning torsdag klokken 17. FOTO: Fredrik Refvem

– Det er helt fantastisk. Det er nesten merkelig å vaske, rydde og preppe baren. Det er en stund siden vi har gjort det, sier daglig leder André Kvilhaug ved Pjolter & Punsj.

Cocktailbaren i Bakkegata i Stavanger er blant utestedene i Stavanger som har holdt stengt i hele år. Smittevernreglene har vekslet mellom forbud om skjenking og kun skjenking sammen med matservering, noe som har gjort det vanskelig å holde åpent.

– Vi kunne ha samarbeidet med mange restauranter, men Pjolter & Punsj driver ikke med mat. Vi har heller ventet til vi kunne åpne, sier Kvilhaug.

Nesten normalt

Gleden var derfor stor da det tirsdag ble klart at Nord-Jæren følger den nasjonale gjenåpningsplanen. Fra torsdag kan utestedene slippe inn folk og skjenke alkohol frem til midnatt, uten at det er krav om matservering. Utestedene må fortsatt registrere gjestene, og det er krav til avstand både innen- og utendørs.

– Nå blir det nesten «back to normal». De ansatte er kjempegira. Alle har vært permittert, og nå går vi tilbake til full jobb, sier Kvilhaug.

Selv om baren ikke har vært åpen, må gulvene vaskes. Her er André Kvilhaug i aksjon. FOTO: Fredrik Refvem

Nå han de ha rundt halvparten så mange gjester som vanlig. Før pandemien hadde baren vanligvis åpent til klokken 02.

– Vi tenker at å stenge midnatt er fornuftig slik ting er nå. Vi er vant med disse åpningstidene fra sist vi hadde åpent, og det funket utrolig bra i fjor sommer. Dette har vi god erfaring med. Bartenderne er nå veldig drillet, vi er vant med inngangskontroll, registrering og antibac, sier Kvilhaug.

Stort tap

Å holde stengt så lenge har gått hardt ut over økonomien. Kvilhaug anslår et tap på et nærmere sjusifret beløp.

– Heldigvis har vi hatt ganske sunn drift før pandemien, og har klart å overleve. Jeg har ikke regnet for mye på worst case-scenarioer, men vi hadde nok ikke holdt ut i mange måneder til.

Han skryter av kommunen, som har gitt dem rundt 360.000 kroner i støtte. I tillegg har baren tilbudt take away-cocktailpakker. Likevel er det ingenting som slår å holde åpent.

– Det blir spennende å se hvor travelt det blir denne helga, sier Kvilhaug.

– Har vært frustrerende

Også Martinique på Nytorget har holdt stengt siden starten av januar.

– Vi gleder oss fantastisk mye til å åpne igjen. Det betyr masse for de ansatte, og masse for gjestene, sier daglig leder Nils Østenfor.

Sofie Angell-Olsen, Nils Østenfor, Håvard Krokedal og David Bahamonde gleder seg til å åpne Martinique for gjester igjen. Det betyr også åpning av tirsdags-quizen. FOTO: Privat

Fem fast ansatte har vært permittert.

– Det har vært frustrerende, men jeg har ikke problemer med å forstå grunnene til at vi har måttet holde stengt, sier han.

De siste dagene har de ansatte holdt på å gjøre klar baren. Varer skal på plass og baren skal vaskes, blant annet. Klokken 14 torsdag åpner de dørene.

– Jeg tror det blir kjempekoselig. Samtidig skal vi følge alle mulige smittevernregler, så det blir ikke noe «hurramegrundt». Det er fortsatt bordservering, avstand og nedspriting. Så får vi bare håpe at det varer, da. Akkurat nå får vi bare tro på at vi får lov til å holde åpent, sier Østenfor.

Har pusset opp

Bøker og Børst i Fargegata har holdt stengt siden før påske. Da sa daglig leder Tom Brekke at han var «skikkelig sur», men han forteller nå at de har brukt tiden til noe fornuftig.

– Vi liker jo ikke å holde stengt, det er ikke det som er businessen vår. Men vi har benyttet anledningen til å pusse litt opp og fikse ting, og fått gjort litt i lokalet.

De valgte å ikke åpne igjen 7. mai når utesteder i Stavanger fikk skjenke alkohol fram til klokken ti, dersom de hadde matservering.

– Vi holdt åpent i hele første kvartal etter første skjenkestopp med spiseplikt, men vi tapte rett og slett for mye penger for det. Så vi fant ut at vi ikke ville holde åpent før vi kunne servere uten spising, sier Brekke.

Da pandemien kom, gikk Tom Brekke rundt i lokalene til Bøker og Børst med tommestokk og sørget for riktig avstand mellom bord og stoler. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

Brekke forteller at det skal bli godt å komme tilbake på jobb, både for han og hans medarbeidere.

– De har vært permitterte en periode og det er ikke alle våre ansatte som har rett på dagpenger. Så det blir nok godt både å komme tilbake i jobb, men også i rutinene. Og selvfølgelig å begynne å få lønn igjen.

