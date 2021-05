Aktuelt Sentrum Tar over Roan-lokalene: – Kan forvente deg ujålete, ekte mannfolkstil 3. juni tar Birger Eddy Larsson-Fredde over lokalene til Ragnvald Roan med sin nye klesbutikk, Fine Mann. Noe skal være likt, men det blir et yngre uttrykk. Publisert: 25. mai 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

«Fine Mann» blir navnet på butikken, og kommer av Larsson-Freddes forkjærlighet for gode gamle Stavanger-uttrykk. FOTO: Pål Christensen

– Du kan vel forvente deg en litt ujålete ekte mannfolkstil. Så det henvender seg nok til den litt yngre karrieremannen. Det blir nok litt røffere stil i noen av delene av antrekkene, sier eier av Fine Mann, Birger Eddy Larsson-Fredde.

Aftenbladet har tidligere skrevet at klesbutikken Roan skal legges ned etter 110 år, fordi eieren Ragnvald Roan skal pensjonere seg. Etter 75 år i butikken skal han nå leie ut bygget i sentrum.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å føle noe spesielt på det. Jeg synes bare det er flott, sier Roan.

Innredningen blir den samme, og flere av merkene blir med når Larsson-Fredde tar og Fine Mann over i starten av juni. Likevel skal den nye eieren rette fokuset mot den yngre karrieremannen.

– Det blir litt andre typer klær og det tror jeg bare er viktig, at det blir litt forandring, sier Roan.

Når Ragnvald Roan går av med pensjon, tar han med seg Roan-navnet hjem. Interiøret vil være igjen. FOTO: Pål Christensen

LES MER: Capone satser tross korona: Flaggskipbutikk på 500 kvadratmeter med lounge og alkoholservering

30 års erfaring i bransjen

Birger Eddy Larsson-Fredde er ikke ny i gamet. Han jobbet hos gamle H. Hauge & Co fra 1985, til de la ned i 2012. Etter Hauge på Torget, gikk Larsson-Fredde over til reiselivsnæringen. Da drev han med turbusser.

– Det stoppet fort opp i mars i fjor. Så har jeg gått litt på vent til Ragnvald og jeg begynte å snakke litt sammen, sier Larsson-Fredde.

Å starte noe eget har vært en drøm siden Hauge-tiden, forteller han. Videre sier han at sentrum er noe han vil satse på.

– Jeg er ikke en veldig tilhenger av disse store sentrene. Så får jeg min egen stil og mine egne innkjøp, det er ingen kjede som holder meg i ørene.

LES MER: 10 «udødelige» institusjoner i Stavanger

Ragnvald Roan vil fremdeles eie det gamle bygget i sentrum, men skal leie det ut til Larsson-Fredde. FOTO: Pål Christensen

«Grønn inni seg»

Klesutvalget på Fine Mann skal ikke bare være røffere og yngre, men Larsson-Fredde vil også være grønnere.

– Jeg er veldig opptatt av økologiske og bærekraftige produkter. Så det har jeg prøvd å lete mye etter i markedet for å finne.

Larsson-Fredde beskriver seg selv som litt «grønn inni seg». Han forteller at han er opptatt av at merkene han i butikken, er merker han kan stå inne for, og leter etter rene fibre, som bomull og lin.

– Det er viktig for meg for at vi skal overleve og ta planeten videre til ungdommen.

LES MER: Vil du gjøre en miljø-forskjell? Her får du svar på hva du bør gjøre!

– Da vil folk til byen og kjøpe mannfolkklær

Larsson-Fredde åpner midt i en sesong, og vil derfor starte litt forsiktig.

– Så det blir litt begrenset de fire første månedene, så kommer jeg for fullt til høsten når høstklærne begynner å komme.

Planen er å åpne dørene til Fine Mann 3. juni. Larsson-Fredde synes det er kjekt å starte noe nytt, men det er også utfordrende. Ifølge han har markedet vært på bunn under pandemien.

– Men da tenker jeg at det går bare oppover. Når folk får sprøyta si, så tenker jeg at folk vil inn til byen og handle ordentlige mannfolkklær.

LES MER: Lervig utfordrer Foodora i Stavanger: «Er du klar over at de tar opptil 35 prosent av salget til restauranten?»

LES MER: Line (30) er broderingsgründer: – Måtte ofre boligdrømmen

Publisert: 25. mai 2021, 19:00