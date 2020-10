Aktuelt Stavanger Gjestene reagerte da to personer sneik i køen. Da glapp det for dørvakten Vakten røpte at «køsnikerne» var fra skjenkekontrollen. Utestedet i Fargegata risikerte åtte prikker, men slapp unna med en advarsel. Publisert: 23. oktober 2020, 15:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

En dørvakt ved utestedet Cirkus røpte at to «gjester» var fra skjenkekontrollen i sommer. FOTO: Tommy Ellingsen

På grunn av koronarestriksjonene kan ikke utestedene i byen slippe inn like mange gjester som normalt.

Derfor måtte flere stå i kø utenfor Cirkus i Fargegata denne julikvelden. Da to personer gikk forbi køen, snakket med vakten og fikk slippe inn umiddelbart, ble det amper stemning blant de andre som ventet på tur.

Dørvakten prøvde å roe gemyttene og fortalte at personene var fra skjenkekontrollen.

Det skulle han ikke ha gjort.

Hindring av kontroll

Å røpe at skjenkekontrollen er til stede ved et utested kan føre til at kontrollørene ikke får gjort jobben sin.

I et brev fra Stavanger kommune står det at: «Dette kan være et brudd på hindring av kommunal kontroll».

Dersom et utested hindrer en kontroll, kan det straffes med hele åtte prikker. Det er kun tre andre overtredelser som straffes like hardt (se faktaboks).

Dersom et utested pådrar seg 12 eller flere prikker i løpet av en periode på to år, blir skjenkebevillingen inndratt.

FAKTA: Disse overtredelsene gir åtte prikker § 10-3.Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd

brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften

brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7

hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9. Kilde: Lovdata

Dette svarer utestedet

Både Cirkus og PSS Securitas har svart kommunen.

Daglig leder ved Cirkus, Kristoffer Hansen, understreker at det kun var den fremste gruppen i køen som fikk vite at skjenkekontrollen var til stede. Ikke gjestene inne i lokalet.

– Det er da ikke riktig at kontrollen ble hindret. Kontrollørene ble ikke nektet inngang, ikke nektet tilgang til deler eller hele lokalet, ikke hindret fra å ta kontakt med ansatte ei heller nektet å få tilgang til eventuelle dokumenter eller liknende, skriver Hansen i en e-post til kommunen.

Daglig leder ved Cirkus, Kristoffer Hansen, mener at kontrollørene aldri ble hindret fra å gjøre jobben sin. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Avdelingsleder for PSS Securitas i Rogaland, Kristoffer Daldorff, har selv snakket med dørvakten som var på jobb denne kvelden, og forteller at vakten legger seg flat.

– Han gjorde det bare for å forklare gjestene som hadde stått lenge i kø hvorfor noen andre kom inn før dem. Han beklager på det sterkeste, og var rett og slett litt fortvilet, da det ikke var ment som noe annet enn service for gjestene, skriver han i e-posten.

– Alvorlig

Kommunen har valgt å se mellom fingrene i saken og lar Cirkus slippe unna med en advarsel. Årsaken er at dørvakten i god tro forsøkte å hindre at konflikten utenfor utestedet eskalerte.

– Juridisk vil likevel presisere at det ikke skal gis opplysninger om at skjenkekontrollen er til stede til andre gjester i lokalet, og det ses alvorlig på at dette forekom. Dette er ment som en advarsel i den forstand at dersom dette gjentar seg på Cirkus, så vil det bli vurdert ileggelse av prikker, skriver juridisk rådgiver i Stavanger kommune, Linn Sliper, i en e-post til utestedet.

