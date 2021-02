Aktuelt Restaurant Arrangeres i mars: «Spis for 100» i Stavanger blir «Spis Ute Ugå» Dropper samtidig kravet om at matretten skal koste en 100-lapp. Publisert: 16. februar 2021, 12:58 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I fjor høst var 30 spisesteder med på «Spis for 100» i Stavanger. Årets versjon blir noe annerledes, bekrefter arrangøren. Her viser Maggi Andrésson ved Maggis Munchies fram sin 100-kronersrett. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

«Spis for 100» er blitt et konsept de fleste kjenner til og som mange benytter seg av.

I skrivende stund pågår 100-ugå i Sandnes, men årets Stavanger-versjon blir annerledes. Blant annet endrer matuka navn og dropper kravet om at prisen må være 100 kroner.

Skroter priskrav

Det nye navnet er «Spis Ute Ugå» og arrangeres fra 22. til 28. mars. Prisen på rettene vil variere. Det er opp til restaurantene selv om de ønsker å selge retter til 100 kroner, 125 kroner eller 150 kroner.

Arrangør og initiativtaker til matfesten, Andreas Berg, sier at 100-kronerskravet forsvinner for å gi restaurantene mer spillerom.

LES MER: Ser for seg 1000 kvadratmeter med mat og drikke på hjørnet av Pedersgata

LES MER: Samarbeid ga resultater: – Mange kommer inn og lurer på hvor det nye burgerstedet er

– Vi ønsker å spille på lag med restaurantene, men samtidig ønsker vi å bevare «matkupp-sjelen». Endringen gjør det mulig for restaurantene som har dyrere råvarer å skru opp prisen. Vi mener det er rimelig med 150 kroner også, sier Berg.

Andreas Berg arrangerer matuka i Stavanger. Han sier at priskravet på 100 kroner droppes for å spille mer på lag med restaurantene. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

– Er dette en reaksjon på at restauranter har gått i minus?

– Nei, vi har ikke fått tilbakemeldinger om dette, men vi vet at det er små marginer og at 100 kroner er på grensen til strevsomt. Det er valgfritt for restaurantene om de ønsker å øke prisen og er et tiltak for spisestedene som har høyere kostnad enn andre, sier Berg.

Stavanger følger dermed etter Kristiansand som endret navn fra «Spis for 100» til «Spis Ute Uka» i 2017.

LES MER: Skal åpne bar og restaurant over to etasjer i Fargegata

LES MER: Slik endret skjenkestoppen restaurantene i Sandnes

Offentliggjør restauranter neste uke

Restaurantene har fått frist til 20. februar med å melde seg på matuka i Stavanger. Ifølge arrangøren vil lista over restauranter som deltar bli offentliggjort torsdag 25. februar.

Av hensyn til smittevernet, vil arrangøren i forkant av matuka publisere en oversikt over hvilke restauranter som krever bordbestilling og hvilke spisesteder som tilbyr en drop in-løsning.

– Skulle vi se en økning i antall smittetilfeller i forkant av «Spis Ute Ugå», er det også mulig å utsette arrangementet til september. Vi ønsker ikke å ta noen sjanser, sier Berg.

Publisert: 16. februar 2021, 12:58