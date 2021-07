Aktuelt Konkurs Klesbutikk i Østervåg er konkurs Sentrumsbutikken holdt det gående i fire år, men tirsdag var det slutt. Oppdatert: 01. juli 2021, 11:42 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Mantelen i Østervåg 15 begjærte oppbud tirsdag og ba dermed om å bli slått konkurs. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Da gikk nemlig Mantelen AS til Sør-Rogaland tingrett og begjærte oppbud. Dette betyr at foretaket selv ber om at det åpnes konkurs i selskapet.

For at retten skal åpne opp for konkurs, må selskapet være insolvent. Noe som betyr at verdiene og inntektene ikke er tilstrekkelige til å dekke gjelden, og at betalingsproblemene ikke er midlertidige.

Ifølge kjennelsen fra retten har selskapet en gjeld på 650.000 kroner. Det kommer også fram at butikken ikke lenger er i drift.

Daglig leder Margrete Kalberg bekrefter at Mantelen nå er historie.

– Vi kommer ikke til å drive videre. Nå skal jeg pensjonere meg, sier hun.

– Hvordan har det vært å drive i Stavanger de siste årene?

– Det har vært helt greit, men den koronaen tok knekken på oss.

Butikken åpnet i Østervåg 15 den 1. februar 2017. Før dette holdt Mantelen til på kjøpesenteret Maxi i Sandnes i fem år.

Mantelen var en kles- og velværebutikk med klær i materialer som lin, ull, bomull og silke, samt noe smykker og et utvalgt hudpleieprodukter og kosmetikk.