Denne Viking-stjernen kan bli norgesmester i hobbyen sin Under spillernavnet «Lek3stue» er Vikings Tommy Høiland aktuell med deltakelse i sluttspillet av Telialigaen – Norges største e-sport-serie.

Han er for folk flest kjent for sine kunster på fotballbanen – og muligens noen av ablegøyene utenfor.

32 år gamle Tommy Høiland er en mann med mange talenter.

I løpet av sin snart 17 år gamle fotballkarriere har han hanket inn flere prestisjetunge titler – deriblant ett seriemesterskap og to cupgull med Molde i «Rosenes by».

Etter returen til Viking og Stavanger i 2017 har medaljene fortsatt å drysse på angriperen. I 2018 ble det både seriemesterskap i 1. divisjon og toppscorertittel, før det i 2019 ble cupgull med samme klubb.

Medaljeskapet hos herr Høiland står med andre ord ikke tomt.

Til helgen kan imidlertid titlene få besøk av sølvtøy i en helt annen sport.

Viking-spiller Tommy Høiland er klar for å ta del i flere e-sport-bataljer fredag kveld.

Skal konkurrere med Norges beste

For 32-årige Tommy Høiland har nemlig gjennom høsten spilt seg fram til sluttspillet i selveste Telialigaen.

Her møtes Norges beste e-sport-spillere, i en rekke ulike og populære onlinespill.

De mest kjente og spilte titlene er Counter Strike: Global Offensive, League of Legends og Starcraft.

Men også Heartstone – spillet hvor man i grove trekk samler på fantasikort, for så å duellere med andre spillere.

Og det er her Tommy Høiland, eller som han heter i Heartstone-universet, «Lek3stue», kommer inn:

– Det er bare en hobby, og noe jeg spiller for å ha det kjekt, smiler han, mens han gjør seg klar for et Heartstone-parti med vår utsendte Byas-reporter.

– Hvordan havnet du i dette gaming-universet?

– Vi hadde tidligere en e-sport-ansvarlig i Viking som snakket om Telialigaen. Jeg husker han nevnte at det var noe man bare kunne melde seg på, noe jeg også gjorde på gøy, og så har jeg rett og slett havnet i sluttspillet, gliser han.

Tipset av tidligere lagkamerat

Og mange vil nok lure litt på hvorfor 32-åringen landet på nettopp Heartstone, og ikke andre spilltitler som eksempelvis Fifa, Call of Duty eller Fortnite.

Det forklarer han slik:

– Skytespill liker jeg ikke i det hele tatt. Fifa har jeg riktignok spilt en del tidligere, men det som er så fint med Heartstone er at man kan spille det på mobilen, og at kampene tar maks en halvtime, men noen ganger også bare 10 minutter.

Han legger til familiesituasjonen sin, studier på BI og det knallharde regimet fotball på toppnivå medfører, som gode argumenter for å spille spill som ikke strekker seg over for lange økter.

Og grunnen til at valget falt på akkurat Heartstone, og ikke andre lignende spill på markedet, forklares med en tidligere lagkamerat i Strømsgodset:

– Det var faktisk Jonathan Parr som introduserte meg til Heartstone, smiler han.

– Men jeg tror ikke han spiller noe særlig lenger, legger han til.

– Er det noen av dine lagkamerater i Viking som spiller Heartstone?

– Nei, Viljar (Vevatne) spilte tidligere, Iven (Austbø) har også spilt, og så tror jeg Fedda (Fredrik Torsteinbø) også prøvd det litt tidligere, sier han.

Håper på mer spilletid i Viking

Men til tross for suksess i den virtuelle verdenen, så er det jo tross alt på fotballbanen at Tommy Høiland tjener til livets opphold.

32-åringen er inne i sin andre periode i Viking, etter at han tilbrakte tre sesonger i klubben mellom 2008 og 2010.

Siden 2017 har det blitt langt flere Høiland-scoringer i mørkeblått, men etter den fabelaktige 2018-sesong for Viking, med 21 scoringer i 1. divisjon, har spilletiden de siste sesongene blitt vesentlig redusert.

Det forklarer han med en lagkamerat som i øyeblikket ser ut til å gjøre det meste riktig på fotballbanen.

– Jeg skulle selvsagt ønske jeg hadde fått spille mer i år enn det jeg har gjort. Samtidig har Veton (Berisha) prestert veldig bra, og da er det også lettere å akseptere en benketilværelse, sier han.

Før han understreker at kamp om plassene på laget er noe han kjenner til fra tidligere i karrieren:

– Det er en tøff konkurransesituasjon, men det er samtidig noe jeg ble vant med fra tiden i Molde.

– Jeg må bare fortsette å trene hardt og håpe at trenerne snur i meningene sine, legger Høiland til.

Det er nok slik de fleste kjenner Tommy Høiland – i fint driv på banen. Til helgen kan han imidlertid gjøre seg bemerket på den virtuelle banen, i onlinespillet Heartstone.

Potensielt dilemma

Men tilbake til det virtuelle sluttspillet Høiland står foran.

Hva tenker hovedpersonen selv om sjansene før den digitale kortstokken faller fredag kveld?

– Jeg tror egentlig ikke at jeg har noen sjanse på å vinne. De beste er nok altfor gode, sier en noe overraskende ydmyk, Høiland.

Totalt 16 spillere skal fredag og lørdag kjempe om heder og ære i Heartstone. De fire beste spillerne premieres, og alle spillerne er sikret å få minimum to kamper fredag kveld, før de eventuelt elimineres.

Skulle Høiland derimot spille så godt at han tar seg videre fra sluttspillet fredag kveld, kan han ende opp med et brukbart dilemma – lørdag drar nemlig Viking opp til Kristiansund for å forberede den svært viktig seriekampen som spilles søndag.

Finalene i e-sport-turneringen spilles lørdag.

– Jeg kan faktisk ikke gå videre, sier han lattermildt.

