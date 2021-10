Aktuelt Aftenbladet ung Her arrangerer de tastaturfest etter lang koronadvale Energidrikken går ned på høykant og spillkontrollerne går varme. Datatreffet Warpzone er tilbake etter et tungt koronaår. Publisert: 12. oktober 2021, 19:00 Thommas Husevik

Elias Håvarstein

Lyden av hektiske tastaturer og hoverende spillere.

Sjargongen er satt for de rundt 60 spilleglade som har funnet veien til Lurahallen i Sandnes denne uken.

Helt siden 1997 har datatreffet Warpzone vært arrangert med årlig intervall i Rogaland.

Med unntak av koronaåret 2020 har datafesten trollbundet og engasjert flere tusener av spilleglade ungdommer og voksne.

I år er det altså endelig tilbake.

– Det har vært et langt år med arrangementet i 2020 som ble avlyst. Det er rett og slett vanskelig å komme tilbake, sier Andreas Harestad, leder i Warpcrew.

SPILLGLEDE: Fra søndag til fredag møtes over 60 spillglade ungdommer og voksne til dataparty i Lurahallen.

Færre påmeldte – viser til korona

Tidligere år har oppimot 600 spillere møttes til ett og samme arrangement. I comebackåret 2021 er imidlertid tallet nede i 65 spillere.

– Det er jo korona da. Det er en god del som skal til for å få de ut av stolen der hjemme, hvor de har alt de trenger. De har fiber, en mamma som lager god middag, og sin egen seng. Men de glemmer kanskje det sosiale vi kan tilby. Her treffer man folk fysisk, og det er også viktig, sier Harestad.

– De som er her nå koser seg.

Arrangøren har gjort en rekke endringer for å imøtekomme en generasjon som kanskje føler at de får alt et dataparty representerer, hjemme på gutterommet.

– Vi har blant annet endret størrelsen på bordene, vi har god internettforbindelse, og vi har mye strøm. Så her kan man ha med seg store datamaskiner og laste ned spill i svært høy hastighet, sier han.

– Så arrangerer vi også et helt opplegg rundt, med mye artig som skjer på scenen, aktiviteter og flere spennende konkurranser, legger han til.

GLAD FOR Å VÆRE TILBAKE: Lederen i Warpcrew, Andreas Harestad, sier han er svært glad for at datatreffet Warpzone er tilbake. Neste år håper han på enda flere påmeldte.

– Møte andre som engasjerer seg i dataspill

Et lite stykke ned i idrettshallen møter Byas en lidenskapelig engasjert Katrine Veggeberg. Dataentusiasten er med i Warpzone-crewet, og ikke sjenert på spørsmål om hva som fenger under årets arrangement:

– Det kuleste som skjer her er jo at man kan møte mange andre som engasjerer seg i dataspill. Og så skal vi også arrangere en rekke ulike konkurranser framme på scenen.

Veggeberg trekker fram øvelser som hvem som får inn flest klikk på en pc-mus i løpet av 30 sekunder, ulike utgaver av papirflykasting, og en variant hvor det skal konkurreres i koppestabling.

På selve spillfronten er det allerede konkurrert i Counter Strike: Global Offensive, mens det senere i uken skal konkurreres i blant annet Fortnite, Rocket League, Heartstone, League of Legends og Valorant.

Arrangementet strekker seg over seks dager og avsluttes kommende fredag.

I SITT ESS: Spillentusiast Katrine Veggeberg tar seg tid til en prat mellom de digitale slagene.

Publisert: 12. oktober 2021, 19:00