Tone fra Ålgård lager videoer om våt = kåt(?) og brun mens: Har fått over to millioner visninger på Tiktok På få måneder har Tone Ollestad fra Ålgård fått over to millioner visninger på Tiktok. Der prøver hun å lære folk hvordan kvinnekroppen fungerer. Tallene er bevis på behovet for mer kunnskap om hvordan vi damer faktisk funker, mener hun. Publisert: 06. januar 2022, 16:00 Stella Marie Brevik

Tone Ollestad (30) fra Ålgård har mange jern i ilden. Hun studerer nå til å bli sexolog og journalist - drømmen er å bli programleder for en serie som omhandler kvinnekroppen, og dens hemmeligheter.

Tone Ollestad (30) startet Tiktok-kontoen @kvinnemanualen da hun innså hvor lite hun og venninnene visste om egen kropp. Dette var i oktober 2021. Nå har kvinnemanualen 11.000 følgere og videoene hennes har over to millioner visninger.

– Jeg var forberedt på hets, men har ikke fått så mye. Det er mest koselige meldinger som kommer – og spørsmål, sier Ollestad.

Vil bli sexolog

Ollestad, som er utdannet skuespiller og jobber som direktetekster hos NRK, startet i høst å studere for å bli sexolog. I tillegg går hun første året på journalistikk ved Oslo Met.

Drømmen er å kunne gjøre karriere av kontoen og kombinere begge studieretningene: Målet er å bli programleder for et program der man går i dybden av kvinnekroppen.

– Jeg elsker å formidle, sier Ollestad.

– Dette ante jeg ikke

Interessen for kroppen – og da spesielt kvinnekroppen – startet da Ollestad leste en bok om hvordan stress påvirket kvinners hormoner. Da innså hun hvor lite hun selv visste om egen kropp, og venninnene svarte med samme mynt:

– Dette ante jeg ikke, svarte de fleste da Ollestad la ut om funnene i boken.

– Jeg har alltid vært interessert i kropp, spesielt kvinnekroppen, fordi det ikke finnes like mye forskning og informasjon om den, som hos menn. Etter å ha lest boka tenkte jeg «dette er kult».

Dette-er-kult-tanken endte med at Ollestad begynte å studere til å bli sexolog ved Sexologiskolen i Oslo. Etter å ha satt seg inn i pensum startet hun Tiktok-kontoen som har vokst seg stor på ekstremt kort tid.

Hvordan fungerer det?

Målet med selve kontoen er å spre ordet om hvordan kvinnekroppen faktisk fungerer.

– Mange av temaene jeg tar opp er ting jeg skulle ønske at jeg visste da jeg var 14, 15 år, sier Ollestad.

Hun legger ut to til tre videoer i uken. Da Byas møter henne, er hun på julebesøk hos foreldrene på Ålgård. Hjemme i Oslo har hun satt opp et hjemmelaget studio. I barndomshjemmet er badet det best lyssatte rommet.

– I dag lager jeg en video om hvorfor mensen blod kan være brunt. Videoen som har gått best til nå viser hvorfor det å være våt, ikke nødvendigvis betyr å være kåt – og vice versa.

At visninger og følgerskaren har økt så fort, viser at det er behov for informasjon, mener Ollestad.

30 prosent menn

– Enn så lenge er videoene på norsk. For meg er det viktig å snakke enkelt, slik at folk forstår. Jeg får også mange fine kommentarer fra unge som sier det føles som om de vokser opp med meg. Det er veldig hyggelig.

Tematikkene varierer. Noen forklarer fenomener med puberteten, mens andre tar for seg hva som skjer med kroppen når tiden går. Ollestad anslår at den gjennomsnittlige følgeren hennes er en kvinne på 25 år.

– Men 30 prosent av følgerne mine er faktisk menn, sier Ollestad.

Det gjør henne glad. Mannlige følgere stiller også spørsmål om hvordan det hele fungerer. Den vanligste «fella» Ollestad ser at følgerne går i, er når de antar at kroppen ikke er menneskelig:

– Mange mener kroppen ikke skal ha hår, at den ikke skal lukte. Sånn er det jo ikke i virkeligheten.

Ollestad prøver derfor å forklare følgerne hvorfor kvinnekroppen er som den er. For som regel har alt en god grunn.

