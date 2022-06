Aktuelt Forbruker Slik vil Apple erstatte passordene for godt Har en plan – men det «vil være en reise». Publisert: 15. juni 2022, 08:00 Ole-Fredrik Lambertsen

Redd for at passord skal lekke? Det lover Apple å gjøre noe med.

Det var under årets Apple-konferanse WWDC, «Apple's annual Worldwide», hvor tekgiganten viste frem mange mindre og større nyheter.

En av nyhetene som ble presentert var «Passkey», som Tek.no blant annet omtaler.

Ifølge Apple skal «Passkey» erstatte passord for alltid, skriver nettstedet.

Det fungerer nemlig slik at du skal slippe å måtte skrive ned et passord. «Passkey» har istedenfor lagret et passord som er knyttet til ditt fingeravtrykk eller ansikt. Apple kaller dette «tilgangsnøkler».

Passordene dine vil dermed bli lagret på en tjener som ifølge Apple skal gjøre det «umulig for hackere å lekke dem eller lure brukere til å dele dem».

Dette skal fungere på tvers av Apple-enhetene dine, men også på enheter som ikke er Apple-produkter – som PC-er, via en QR-kode som lar deg bekjenne deg via Iphone-en eller Ipad-en.

Apple sier at «veien videre fra tradisjonelle passord vil være en reise», og som Tek.no tolker det, vil trolig ikke overgangen fra passord til «tilgangsnøkler» skje over natta.

Publisert: 15. juni 2022, 08:00