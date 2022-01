Aktuelt Universitetet i Stavanger (UiS) Slik blir semesterstart Det nærmer seg skolestart for studenter, men hvilke regler gjelder egentlig? Må man følge forelesninger fra studenthybelen, og er det lov å møte klassevenner? Vi har funnet svarene for deg som er litt usikker på hvilke koronaregler som gjelder ved semesterstart. Publisert: 01. januar 2022, 18:00 Christine Andersen Johnsen

Er kantinene åpne? Har man lov til å oppholde seg på campus?

Universitetet i Stavanger (UiS) har holdt åpent for studenter slik at du kan pugge på lesesalen, ha kollokovie på biblioteket og kjøpe mat eller kaffe i kantina. Det vil de fortsatt ha frem til 16. desember, men hva som skjer etter dette er uvisst.

Smitteverntiltakene som regjeringen innførte natt til 15. desember varer til og med 12. januar.

Det er foreløpig uvisst hvilke tiltak som vil prege universiteter og høyskoler etter dette, men FHI og Helsedirektoratet kom mandag med en anbefaling om at universiteter og høyskoler så snart som mulig åpnes for full fysisk undervisning.

I sine innspill mener både FHI og Helsedirektoratet at det er viktig at universiteter og høyskoler planlegger for mest mulig fysisk undervisning for vårsemesteret, men påpeker at tilrettelegging for digital undervisning kan være nødvendig.

Når det er nok tester, anbefaler de også at studenter og ansatte testes jevnlig i områder hvor høye smittetall medfører stor belastning på samfunnet eller medfører redusert undervisningstilbud.

Universitetet i Stavanger

Undervisning:

Undervisningen frem til og med 16. januar blir digital, men med noen unntak.

Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller i ferdighetstrening blir prioritert for fysisk undervisning.

UiS planlegger deretter undervisningen våren 2022 i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale smittevernråd.

Det blir ingen fysiske forelesninger på UiS før senest 17. januar.

Biblioteket:

Vanligvis er biblioteket på Ullandhaug døgnåpent, men det er det ikke lengre. Biblioteket på Bjergsted er heller ikke meråpent (tilgjengelig for selvbetjening med nøkkelkort etter åpningstid) og arkeologisk museums bibliotek er ikke tilgjengelig for studenter i helgene eller tirsdager etter klokken 17.

Det er fortsatt mulig å sitte på biblioteket og lese innenfor åpningstidene, for det tilbys et redusert antall leseplasser.

Både dataverkstedet, 3D-laben og studieverkstedets lokaler er stengt, og det er påbudt å bruke munnbind der du ikke kan holde en meters avstand.

Kantine:

SiS Kafé stengte dørene for julen 18. januar, og åpner ikke igjen før tidligst 11. januar 2022.

Alle besøkende må holde en meter avstand, og bruk av munnbind er påbudt i serveringssonen og steder hvor du ikke kan overholde meteren.

Treningssenteret:

SiS Sportssenter holder, i likhet med de fleste andre treningssentre, åpent med noen restriksjoner:

Alle innendørs gruppetimer avlyses, men det settes opp utendørs gruppetimer.

1 meter avstand er påkrevd på hele senteret, og 2 meter ved høyintensitetstrening. Noen kardioapparater er derfor stengt.

Munnbind er påkrevd når du ikke klarer å holde en meter avstand.

Garderober og dusj er åpne enn så lenge, men munnbind skal brukes i garderober.

Squash er åpent kun for kohorter, og maks 2 personer.

Idrettshallen er stengt.

Du kan trene på SiS Sportssenter - men med noen restriksjoner.

Bokhandelen:

Bokhandelen SiS bok holder også åpent, for dem som trenger nye bøker til et nytt semester.

Alle som besøker butikken må holde en meter avstand, og bruk av munnbind er anbefalt.

Utveksling:

Under pandemien er det beredskapsledelsen ved UiS som avgjør i hvilken grad internasjonal studentutveksling skal gjennomføres.

I utgangspunktet er det mulig å reise på utveksling, men:

Dersom UD ikke anbefaler reiser til et spesifikt geografisk område, vil heller ikke UiS kunne sende studenter til dette området.

UiS anser i hovedsak at det lar seg gjøre å reise på utveksling til de fleste land unntatt Australia og New Zealand, med forbehold om endringer.

BI og VID

Handelshøyskolen BI har valgt å innføre digital undervisning frem til 28. januar for heltidsstudier og til 23. januar for skolens videreutdanningsprogrammer.

Men BIs campuser og biblioteksfasiliteter vil være åpent for studenter i hele januar, skriver skolen på sine nettsider.

BIs campuser og biblioteksfasiliteter vil være åpent for studenter i hele januar.

Ved VID vitenskapelige høgskole er det innført digital undervisning de første tre ukene i januar, frem til og med 20. januar. Det vil være unntak for noen fakultet og for ferdighetstrening.

Også VIDs campuser holdes åpne så lenge det er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Også IT-brukerstøtte, kantiner, bibliotek og servicetorg vil holde åpent som vanlig.

