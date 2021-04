Aktuelt Restaurant Restauranten i sentrum er historie, men snart dukker det opp noe helt nytt Den italienske restauranten Al Forno legger ned etter 15 år i sentrum. Samme eier skal nå åpne brasserie og cocktailbar i stedet for. Publisert: 09. april 2021, 18:41 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Al Forno blir Skagen Brasserie. Planlagt åpning er i månedsskiftet april/mai. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi skal lage noe som heter Skagen Brasserie. Det blir på den samme adressen med samme driftsselskap, men det er et helt nytt konsept, sier daglig leder Arne Hetland.

Kjøtt og fisk

Al Forno startet opp på Stokka for 16 år siden. Allerede året etter ble restauranten i Stavanger etablert.

Men 2020 var imidlertid ikke et godt år for den italienske sentrumsrestauranten. Det var ikke bare pizzaovnen som sviktet, det gjorde også omsetningen.

I februar var det over for godt. Da begynte ombyggingen av lokalet, som følge av at Hetland hadde bestemt seg for å skrote de italienske smakene til fordel for noe annet.

– Vi ønsker å by på fisk, kjøtt og annen sjømat. Når folk går ut igjen når koronaen er over, tror jeg mange ønsker seg en skikkelig restaurantopplevelse, sier Hetland.

Målet er at brasseriet kan åpne i månedsskiftet april/mai, så lenge koronarestriksjonene tillater det og skjenkestoppen opphører.

I dag må gjestene snu i døra, men de får i alle fall vite hva som er i vente. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Al Forno består

Restaurantdelen går over to etasjer, men på bakkeplan vil det også åpne en bar med stort utvalg av øl og cocktails.

Hetland understreker at Al Forno ikke forsvinner fra byen selv om restauranten i sentrum nå har stengt dørene.

Filialene på Stokka, Tasta og i Hillevåg består. Det skal også åpne et nytt utsalg i de gamle lokalene til Pizzaco i Godesetdalen på Forus.

Til tross for at Skagen 15 har vært et tapsprosjekt under pandemien, ønsket ikke Hetland å droppe sentrumsrestauranten og kun drive italiensk servering i bydelene.

– Det er fullt mulig å drive med to forskjellige konsepter. Sentrumsrestauranten har en ypperlig plassering som vi ikke ønsket å gi fra oss, og nå får vi også en uteservering, sier han.

