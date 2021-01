Aktuelt Undervisning Regjeringen åpner for fysisk undervisning: UiS åpner delvis neste uke Mandag ga regjeringen klarsignal for fysisk undervisning for studenter i områder med lav smitte. UiS åpner delvis for fysisk undervisning fra neste uke. Publisert: 19. januar 2021, 12:10 Christine Andersen Johnsen

Universitetet i Stavanger åpner for fysisk undervisning for enkelte studenter fra neste uke. FOTO: Jan Inge Haga

Mandag anbefalte regjeringen at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

– Det ble en krevende start på et nytt semester for studenter og ansatte. Over jul var smitten så bekymringsfull at det krevde raske tiltak, nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings–og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Forsknings–og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at regjeringen nå kan åpne opp for fysisk undervisning for studenter. FOTO: Vidar Ruud

UiS åpner for fysisk undervisning neste uke

Tirsdag går det ut en melding fra Univerisitetet i Stavanger om at campus nå kan åpne for enkelte studentgrupper.

– Digital undervisning skal brukes der dette er mulig, og alle planlagte store arrangementer skal være digitale. Men for enkelte studentgrupper vil det være mulig med fysisk undervisning fra uke 4, altså neste uke, opplyser prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen ved UiS.

Prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen ved UiS forteller at UiS åpner for fysisk undervisning for noen studenter fra neste uke. FOTO: Jacob Buchard

De studentene det gjelder vil få beskjed gjennom kommunikasjonsverktøyet Canvas. Eggen forteller at fysisk undervisning spesielt gjelder studenter som har behov for ulike fasiliteter på campus, som laboratorier, øvingsrom eller andre spesialrom.

– Så må jeg jo legge til at campus er åpent, i den forstand at det er mulig for studenter å komme hit og ha gruppesamtaler med andre studenter. Dette håper jeg at studentene benytter seg av, for det er viktig å treffe andre, sier hun.

LES MER: Derfor er studentene fortvilte og forbanna

LES MER: Regjeringen vil la flere studere fra hjemmekontor – også etter korona

BI: Digital undervisning ut januar

BI besluttet 8. desember 2020 at all undervisning skal være digital i hele januar 2021. De skriver på sine nettsider at BI, så snart smittesituasjonen tillater det, ønsker å gå tilbake til en kombinasjon av undervisning på campus og digital leveranse.

– Foreløpig er det ikke noen endringer på dette, og all undervisning er digital ut januar, sier kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite i BI.

Han sier at BI tett følger de oppdateringer som kommer, og at skoleledelsen skal ha ulike møtepunkter fremover for å finne ut hvordan undervisningen skal gjennomføres fra februar.

BI på Campus Stavanger følger de samme retningslinjene som BI i resten av landet. Her er all undervisning digitalt ut januar FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Opp til studiestedene

Det er opp til studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, å vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning.

Regjeringen påpeker at studiestedene må sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det. Meldingen fra regjeringen sier videre at universiteter, høyskoler og fagskoler bør fortsatt unngå å gjennomføre større forelesninger.

LES MER: Aldri før har flere personer i 20-årene blitt smittet av korona

Noen studier er mer avhengig av fysisk undervisning

En del typer studier er mer avhengige av fysisk undervisning eller tilgang til utstyr, øvingsrom eller lignende. Det er grenser for hvor lenge slik undervisning kan utsettes.

– Anbefalingen om at all undervisning bør være digital, er derfor endret til digital undervisning der det er mulig. Nå får derfor flere mulighet til å starte opp igjen viktige undervisningsaktiviteter for studentene, står det i pressemeldingen.

– Jeg vet at mange gleder seg til å ta tilbake forelesningssalene og det sosiale studielivet. Vi må nok holde ut litt til før det blir helt som normalt, men nå kan i hvert fall enda litt flere vende tilbake til campus. Fremover må studentene følge med på den informasjonen som kommer fra utdanningsstedet sitt for å få vite om, og eventuelt når, de får mulighet til å møte på fysiske forelesninger, sier Asheim.

Publisert: 19. januar 2021, 12:10